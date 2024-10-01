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Госдеп США подал Киеву идею насчет ударов по России

Госдеп США подал Киеву идею насчет ударов по России - 01.10.2024 Украина.ру

Госдеп США подал Киеву идею насчет ударов по России

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что Киеву не нужно разрешение США, чтобы бить по территории России украинским оружием

2024-10-01T13:38

2024-10-01T13:38

2024-10-01T13:54

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"Украине не нужно наше разрешение на удары... по российским объектам. Они... могут использовать оружие, которое производят сами", - сказал Миллер.На вопрос журналиста о том, почему США не дают Украине разрешение на удары по РФ американским оружием, представитель госдепа ответил, что, одобряя применение нового оружия или тактики в украинском конфликте, США "смотрят на то, каким образом это повлияет на ситуацию на поле боя и на украинскую стратегию".Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Подробнее об ударах вглубь РФ - в материале Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, киев, владимир путин, удары, оружие, госдеп сша