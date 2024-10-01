Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянс
Новый генсек НАТО Марк Рютте в своей первой речи на этом посту заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО
"Мой второй приоритет - усилить нашу поддержку Украины и приблизить ее к НАТО, потому что не может быть прочной безопасности в Европе без сильной, независимой Украины. Мы должны выполнить пакет, согласованный на Вашингтонском саммите - командование, финансовое обязательство и необратимый путь Украины к членству. И мы должны поддерживать эту поддержку в будущем, потому что законное место Украины - в НАТО", - сказал Рютте.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже отреагировал на эти слова, отметив, что НАТО при Рютте продолжит работать в том же русле, в котором работала.
Также Песков добавил, что Рютте хорошо известен Москве: раньше у Кремля были надежды на добрые отношения, но Нидерланды во главе с Рютте заняли непримиримую позицию по отношению к России.
Ранее о возможных форматах вступления Украины в НАТО писало издание Financial Times. Газета указывала, что на Западе, особенно в Белом доме, набирает популярность немецкая модель, когда подконтрольная территория вступает в НАТО и ждет возможности воссоединения с захваченными землями.
Однако высокопоставленный украинский чиновник, беседовавший с британскими журналистами отметил, что Киев рассматривает только полноправное членство в альянсе, так как иначе гарантировать безопасность Украине будет невозможно.
11:25Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИОдним из финальных действий на посту президента США Джо Байдена может стать продвижение заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом говорится в статье Financial Times, журналисты которого ссылаются на чиновника, проинформированного о переговорах главы Белого дома с Владимиром Зеленским в Вашингтоне
Марк Рютте стал генсеком НАТО 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.
В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.
В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.
В совей первой речи на посту генсека альянса Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса.
Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.