https://ukraina.ru/20241001/1057807434.html

Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянс

Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянс - 01.10.2024 Украина.ру

Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянс

Новый генсек НАТО Марк Рютте в своей первой речи на этом посту заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО

2024-10-01T12:34

2024-10-01T12:34

2024-10-01T12:34

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рютте

дмитрий песков

йенс столтенберг

financial times

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже отреагировал на эти слова, отметив, что НАТО при Рютте продолжит работать в том же русле, в котором работала.Также Песков добавил, что Рютте хорошо известен Москве: раньше у Кремля были надежды на добрые отношения, но Нидерланды во главе с Рютте заняли непримиримую позицию по отношению к России.Ранее о возможных форматах вступления Украины в НАТО писало издание Financial Times. Газета указывала, что на Западе, особенно в Белом доме, набирает популярность немецкая модель, когда подконтрольная территория вступает в НАТО и ждет возможности воссоединения с захваченными землями.Однако высокопоставленный украинский чиновник, беседовавший с британскими журналистами отметил, что Киев рассматривает только полноправное членство в альянсе, так как иначе гарантировать безопасность Украине будет невозможно.Марк Рютте стал генсеком НАТО 1 октября. Ранее он возглавлял правительство Нидерландов: с 2010 года четыре срока подряд. До этого он работал заместителем министра труда и социальной защиты, еще раньше - занимал пост госсекретаря по образованию, культуре и науке.В 2006-м Рютте был избран лидером либеральной Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и возглавил ее парламентскую фракцию.В 2014 году Рютте поддержал введение антироссийских санкций, а позже настаивал на их ужесточении. В 2022-м он призвал ввести личные санкции против российских политиков, а на недавней швейцарской конференции по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил, что Россия должна участвовать в переговорах.В совей первой речи на посту генсека альянса Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса.Об уходящем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге и его последнем рабочем дне в этом статусе читайте в материале В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ.

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новости, украина, нато, россия, нидерланды, рютте, дмитрий песков, йенс столтенберг, financial times