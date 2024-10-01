Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Судя по кадрам из Угледара, которые публикует вражеская сторона, морально-психологическое состояние ВСУ крайне разбитое. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.
Украинские военные упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний серьезный рубеж обороны ВСУ, который они могли держать, не пропуская российские войска, рассказал военкор.
Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, констатировал журналист.
"Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое", — подчеркнул Ермаков.
ВСУ не будут долго сражаться за Угледар, это маленький город. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится, отметил он.
В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи, росийская техника и пехота очень скоро займет город, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
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