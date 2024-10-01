https://ukraina.ru/20241001/1057732028.html

Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар

Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар - 01.10.2024 Украина.ру

Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар

Судя по кадрам из Угледара, которые публикует вражеская сторона, морально-психологическое состояние ВСУ крайне разбитое. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-10-01T05:30

2024-10-01T05:30

2024-10-01T05:30

угледар

украина

авдеевка

донбасс

сво

всу

окружение

наступление

вс рф

спецоперация

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Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.Украинские военные упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний серьезный рубеж обороны ВСУ, который они могли держать, не пропуская российские войска, рассказал военкор.Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, констатировал журналист.ВСУ не будут долго сражаться за Угледар, это маленький город. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится, отметил он.В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи, росийская техника и пехота очень скоро займет город, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057707811.html

угледар

украина

авдеевка

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угледар, украина, авдеевка, донбасс, сво, всу, окружение, наступление, вс рф, спецоперация, шахты