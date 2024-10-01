Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар - 01.10.2024 Украина.ру
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Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар - 01.10.2024 Украина.ру
Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
Судя по кадрам из Угледара, которые публикует вражеская сторона, морально-психологическое состояние ВСУ крайне разбитое. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-10-01T05:30
2024-10-01T05:30
угледар
украина
авдеевка
донбасс
сво
всу
окружение
наступление
вс рф
спецоперация
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Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.Украинские военные упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний серьезный рубеж обороны ВСУ, который они могли держать, не пропуская российские войска, рассказал военкор.Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, констатировал журналист.ВСУ не будут долго сражаться за Угледар, это маленький город. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится, отметил он.В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи, росийская техника и пехота очень скоро займет город, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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угледар
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угледар, украина, авдеевка, донбасс, сво, всу, окружение, наступление, вс рф, спецоперация, шахты
Угледар, Украина, Авдеевка, Донбасс, СВО, ВСУ, окружение, наступление, ВС РФ, Спецоперация, шахты

Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар

05:30 01.10.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Судя по кадрам из Угледара, которые публикует вражеская сторона, морально-психологическое состояние ВСУ крайне разбитое. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.
Украинские военные упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний серьезный рубеж обороны ВСУ, который они могли держать, не пропуская российские войска, рассказал военкор.
Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, констатировал журналист.
"Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое", — подчеркнул Ермаков.
ВСУ не будут долго сражаться за Угледар, это маленький город. Это не Дзержинск и не Авдеевка и долго удерживать эту застройку не получится, отметил он.
В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи, росийская техника и пехота очень скоро займет город, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
Геннадий Подлесный интервью
27 сентября, 05:37
Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну ПольшуЕсли мы будем продолжать СВО в духе "мы уже отвечаем", боевые действия затянутся на несколько лет. Перемалывать вооружение, которое стремительно будет поступать на Украину, нам придется долго. Даже если мы героически освободим Донбасс, дальнейшее продвижение будет еще сложнее в связи с тем, что транспортные коммуникации не будут перекрыты
 
УгледарУкраинаАвдеевкаДонбассСВОВСУокружениенаступлениеВС РФСпецоперацияшахты
 
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