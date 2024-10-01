https://ukraina.ru/20241001/1057807810.html

Украинские власти впервые сообщили о боях в Угледаре. Что именно сказали

Украинские власти впервые сообщили о боях в Угледаре. Что именно сказали - 01.10.2024 Украина.ру

Украинские власти впервые сообщили о боях в Угледаре. Что именно сказали

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин впервые официально заявил о боях в Угледаре. Сделал он это 1 октября в своем телеграм-канале

2024-10-01T12:47

2024-10-01T12:47

2024-10-01T12:47

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Генштаб ВСУ пока не комментировал ситуацию в Угледаре, ограничившись кратким сообщением, о том, что ВС РФ совершили восемь штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы.Между тем, ранее украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, подтвердил, что российские военные вошли в город.Также накануне появились сообщения о том, что российские военные уже выбили ВСУ из многоэтажек на Западе Угледара и подняли над ними флаг РФ.Во вторник, 1 октября, украинский телеграм-канал "Резидент.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский разрешил главкому ВСУ Александру Сырскому начать отвод подразделений из Угледара.Ранее украинские СМИ сообщали, что ВСУ начали покидать город без приказа командования. По данным украинских источников, Сырскому даже пришлось перебросить в населенный пункт спецподразделения украинской армии, чтобы остановить "сдачу" города. Однако это не помогло.Подтвердили бесконтрольные попытки выхода ВСУ из Угледара и сами украинские военные. Так, боец 72-й бригады заявил, что дороги возле населенного пункта усеяны телами погибших вэсэушников, которые пытались покинуть город. По его словам, выходят военные группами по 10 человек, живыми из них доходят только 4-6 человек.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.

https://ukraina.ru/20241001/1057805354.html

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новости, угледар, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, генштаб