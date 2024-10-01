Кого пускать, а кого не пускать в Россию: Пантелеев о мигрантах и не только
Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в эфире Украина.ру объяснил, какие именно мигранты нужны России, почему наша страна привлекает людей со всего мира, в том числе и из недружественных государств так называемого цивилизованного Запада
Кроме того, он рассказал о том, что необходимо сделать для того, чтобы репатрианты помогли решить демографические проблемы России, не нанося при этом ущерба её безопасности
00:38 – Какие мигранты нужны России?
08:29 – В чём отличие репатриантов от трудовых мигрантов?
12:51 – Что нужно знать иностранцу, собирающемуся переехать в Россию?
15:29 – Россия как новый Ковчег для нормальных людей: кто приезжает к нам с Запада?
20:58 – Помогут ли репатрианты улучшить демографию в России?
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