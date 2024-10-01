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Кого пускать, а кого не пускать в Россию: Пантелеев о мигрантах и не только

Кого пускать, а кого не пускать в Россию: Пантелеев о мигрантах и не только - 01.10.2024 Украина.ру

Кого пускать, а кого не пускать в Россию: Пантелеев о мигрантах и не только

Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в эфире Украина.ру объяснил, какие именно мигранты нужны России, почему наша страна привлекает людей со всего мира, в том числе и из недружественных государств так называемого цивилизованного Запада

2024-10-01T12:03

2024-10-01T12:03

2024-10-01T12:03

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Кроме того, он рассказал о том, что необходимо сделать для того, чтобы репатрианты помогли решить демографические проблемы России, не нанося при этом ущерба её безопасности00:38 – Какие мигранты нужны России? 08:29 – В чём отличие репатриантов от трудовых мигрантов? 12:51 – Что нужно знать иностранцу, собирающемуся переехать в Россию? 15:29 – Россия как новый Ковчег для нормальных людей: кто приезжает к нам с Запада? 20:58 – Помогут ли репатрианты улучшить демографию в России?❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.#Пантелеев #Россия #РФ #мигранты #русские #культура #язык #соотечественники #переселенцы #репатрианты #дефицит #крокус #мигрантофобия #безопасность #Шереметьево #Украина #льготы #бюрократия #гражданство #Луганск #ЛНР #Франция #Марокко #США #русскийМир #антиглобалисты #семья #Донбасс #ДНР #Новороссия #релоканты #демография #пандемия #война #СВО #спецоперация #нравственность #культура #межнациональнаяРознь #криминал #коррупция #аэропорт #Европа #ЕС #конфликт #ДальнийВосток #Евросоюз #МИД #клуб #Указ #президент #Путин Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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новости, россия, запад, украина, украина.ру, ес, мигранты, видео, демография