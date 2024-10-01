Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИ - 01.10.2024 Украина.ру
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Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИ
Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИ - 01.10.2024 Украина.ру
Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИ
Одним из финальных действий на посту президента США Джо Байдена может стать продвижение заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом говорится в статье Financial Times, журналисты которого ссылаются на чиновника, проинформированного о переговорах главы Белого дома с Владимиром Зеленским в Вашингтоне
2024-10-01T11:25
2024-10-01T11:25
новости
украина
нато
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
сво
спецоперация
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Приглашение Киева в НАТО — это одна из составляющих "плана победы" Зеленского, который тот накануне презентовал Байдену на встрече в США. Байден покинет свой пост в январе 2025 года, а перед тем посетит заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат "Рамштайн") в Европе, пишет СМИ. Там американский лидер будет председательствовать. Другие подробности в статье не приводятся. Тем временем новый генсек НАТО Марк Рютте, вступающий в должность сегодня, 1 октября, назвал Украину и оборону альянса - приоритетом, указав, что Киев находится "на вершине списка". Киев официально подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке осенью 2022 года. После в НАТО неоднократно утверждали, что Украину смогут принять только после окончания боевых действий в стране.Отметим, что подача заявки еще не гарантирует вступление в альянс. Так, путь Албании в НАТО длился десять лет, а вот Финляндии потребовалось 327 дней.Подробнее по теме - в статье "Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, нато, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, НАТО, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация

Покидая Белый дом Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО — СМИ

11:25 01.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Одним из финальных действий на посту президента США Джо Байдена может стать продвижение заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом говорится в статье Financial Times, журналисты которого ссылаются на чиновника, проинформированного о переговорах главы Белого дома с Владимиром Зеленским в Вашингтоне
Приглашение Киева в НАТО — это одна из составляющих "плана победы" Зеленского, который тот накануне презентовал Байдену на встрече в США.
Байден покинет свой пост в январе 2025 года, а перед тем посетит заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине (формат "Рамштайн") в Европе, пишет СМИ. Там американский лидер будет председательствовать.
Другие подробности в статье не приводятся.
Тем временем новый генсек НАТО Марк Рютте, вступающий в должность сегодня, 1 октября, назвал Украину и оборону альянса - приоритетом, указав, что Киев находится "на вершине списка".
"Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", - сказал он.
Киев официально подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке осенью 2022 года. После в НАТО неоднократно утверждали, что Украину смогут принять только после окончания боевых действий в стране.
Отметим, что подача заявки еще не гарантирует вступление в альянс. Так, путь Албании в НАТО длился десять лет, а вот Финляндии потребовалось 327 дней.
Подробнее по теме - в статье "Весь мир в труху": Подлесный объяснил, чем ответит Россия, если НАТО начнет интервенцию на Украине" на сайте Украина.ру
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — экспертСейчас речь идет о прямом столкновении с НАТО, потому что украинская "подушка безопасности" исчезает. Белоруссия тут не в счет, потому что и Россия, и Запад рассматривают ее как часть РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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