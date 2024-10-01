Будущий генсек НАТО назвал Украину в числе своих приоритетов
11:25 01.10.2024 (обновлено: 11:26 01.10.2024)
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Будущий генсек НАТО Марк Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса
"Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь", - сказал Рютте.
Также он назвал приоритетом развитие партнерства НАТО в разных частях мира "для обеспечения безопасности".
Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте.
Подробнее о новом генсеке - в материале Сергея Зуева Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО на сайте Украина.ру.