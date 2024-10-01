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Будущий генсек НАТО назвал Украину в числе своих приоритетов

Будущий генсек НАТО назвал Украину в числе своих приоритетов - 01.10.2024 Украина.ру

Будущий генсек НАТО назвал Украину в числе своих приоритетов

Будущий генсек НАТО Марк Рютте назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса

2024-10-01T11:25

2024-10-01T11:25

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"Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь", - сказал Рютте.Также он назвал приоритетом развитие партнерства НАТО в разных частях мира "для обеспечения безопасности".Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте.Подробнее о новом генсеке - в материале Сергея Зуева Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, брюссель, рютте, йенс столтенберг, нато