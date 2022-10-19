https://ukraina.ru/20221019/1039838207.html

"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву

"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву - 19.10.2022 Украина.ру

"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что победа России в конфликте с Украиной усиливает позиции Китая, поэтому он готов поддерживать Москву и дальше

2022-10-19T04:00

2022-10-19T04:00

2022-10-19T04:00

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Китай продолжит планомерно поддерживать Россию после ударов по украинским ТЭЦ, считает эксперт.При этом эксперт уточняет: если Россия просто проигрывает целиком, Китай остается один на один с США, это плохо, они этого не хотят. Второе: если происходит смена режима в России, не факт, что новая власть будет дружить с Китаем, она может развернуться на Запад. И третий момент: если Россия не проигравшая, но сильно ослабленная, тогда это потерянный торговый партнер, потерянный рынок для Китая.Поэтому для них, с прагматичной точки зрения, очень важно, чтобы Россия вышла не сильно ослабленной из нынешней ситуации, а желательно победителем. Тогда это усиливает позиции Китая.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221017/1039822961.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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