"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039838207.html
"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву
"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву - 19.10.2022 Украина.ру
"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что победа России в конфликте с Украиной усиливает позиции Китая, поэтому он готов поддерживать Москву и дальше
2022-10-19T04:00
2022-10-19T04:00
новости
кнр (китай)
россия
запад
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/15/1033681588_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_5fca719fa0c9722aee2ded12f0b62237.jpg
Китай продолжит планомерно поддерживать Россию после ударов по украинским ТЭЦ, считает эксперт.При этом эксперт уточняет: если Россия просто проигрывает целиком, Китай остается один на один с США, это плохо, они этого не хотят. Второе: если происходит смена режима в России, не факт, что новая власть будет дружить с Китаем, она может развернуться на Запад. И третий момент: если Россия не проигравшая, но сильно ослабленная, тогда это потерянный торговый партнер, потерянный рынок для Китая.Поэтому для них, с прагматичной точки зрения, очень важно, чтобы Россия вышла не сильно ослабленной из нынешней ситуации, а желательно победителем. Тогда это усиливает позиции Китая.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221017/1039822961.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103368/15/1033681588_323:0:2692:1777_1920x0_80_0_0_1f29282f013117ef61b0ad6b5556a711.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кнр (китай), россия, запад, украина
Новости, КНР (Китай), Россия, Запад, Украина

"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву

04:00 19.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что победа России в конфликте с Украиной усиливает позиции Китая, поэтому он готов поддерживать Москву и дальше
Китай продолжит планомерно поддерживать Россию после ударов по украинским ТЭЦ, считает эксперт.
Не думаю, что будут серьёзные изменения, и не потому, что Китай странным образом очень любит Россию. Дело в том, что ослабленная или проигравшая Россия Китаю не нужна, потому что тут есть три сценария и все они против Китая.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
При этом эксперт уточняет: если Россия просто проигрывает целиком, Китай остается один на один с США, это плохо, они этого не хотят. Второе: если происходит смена режима в России, не факт, что новая власть будет дружить с Китаем, она может развернуться на Запад. И третий момент: если Россия не проигравшая, но сильно ослабленная, тогда это потерянный торговый партнер, потерянный рынок для Китая.
Поэтому для них, с прагматичной точки зрения, очень важно, чтобы Россия вышла не сильно ослабленной из нынешней ситуации, а желательно победителем. Тогда это усиливает позиции Китая.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
Сергей Санакоев интервью
17 октября, 17:31
Сергей Санакоев: Пришло время, когда Китай может отдать России "исторический долг"
 
НовостиКНР (Китай)РоссияЗападУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:37Тероборона Киева следит, чтобы не снимали прилёты, а горожане обсуждают, где купить топливо и генераторы
04:31Почему Зеленский не клоун и о чем не могут договориться Москва и Вашингтон – Игорь Шатров
04:30Военный эксперт рассказал, когда РФ перестанет наносить удары по инфраструктуре Украины
04:15Эксперт рассказал, как преобразования в Госсовете КНР повлияют на отношения с Россией
04:07Прямая, но не явная угроза. Когда Белоруссия вступит в войну с Украиной
04:00"Странным образом любит Россию": эксперт о том, почему Пекин поддерживает Москву
03:47Главное на 19 октября: в России и в мире
01:00Брежнев не скрывал слёз. Как погиб главный кандидат от днепропетровского клана на пост главы КГБ
21:07Власти Херсонской области объявили о переселении граждан из-за угрозы затопления со стороны ВСУ
20:40Не исключаю принятия самых непростых решений - Суровикин
19:59Украина требует от Израиля срочно предоставить системы ПВО
19:28Генсек НАТО Столтенберг призвал серьезно относиться к применению ядерного оружия на Украине
19:00ТЭС в Киеве и Днепропетровске, житомирские больницы и дроны. Итоги 18 октября
18:59"Халявный" Starlink: Госдеп США приветствует "прогиб" Маска перед Украиной
18:27Патриарх Кирилл высказался за объединение России, Украины и Белоруссии
18:06Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в Ливадии
18:01"Это разминка перед главными событиями" - Фёдоров. Видео
17:57Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы России
17:22В Киеве снесут памятники советским военачальника Рыбалко и Кравченко
17:10Новая стратегия российских войск, планы Белоруссии. О чём говорили эксперты 18 октября
Лента новостейМолния