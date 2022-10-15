https://ukraina.ru/20221015/1039762287.html

Алексей Маслов о том, почему Китаю выгодно, чтобы Россия вышла победителем из конфликта на Украине

Алексей Маслов о том, почему Китаю выгодно, чтобы Россия вышла победителем из конфликта на Украине - 15.10.2022 Украина.ру

Алексей Маслов о том, почему Китаю выгодно, чтобы Россия вышла победителем из конфликта на Украине

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T07:06

2022-10-15T07:06

2022-10-15T07:06

алексей маслов

интервью

китай

россия

сша

шос

украина

спецоперация

владимир путин

кнр (китай)

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Китай соблюдает нейтралитет именно там, где нам нужно, и для нас, пожалуй, китайская нейтральность важнее, чем его какая-то активная поддержка, заявил востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру.— Алексей, 16 октября, уже в это воскресенье, в Пекине начнётся ХХ съезд Коммунистической партии Китая. Что там будет решаться и будет ли изменение политического курса? Может ли съезд дать импульс российско-китайским отношениям? США агрессивно себя ведут, Китай видимо не понимает, что делать. Какие решения важные для нас могут быть приняты?— Во-первых, надо понимать, кого Китай будет обозначать своим основным соперником и в каком плане. Если про США будет сказано, что они являются просто политическим соперником, это будет означать, что экономическое взаимодействие США и Китая продолжится.По поводу России вряд ли будет что либо заявлено напрямую. Китай лишь заявит стандартную формулировку, что Китай за прекращение любых конфликтов только мирным путем. При этом, будет заявлено что взаимодействие должно происходить без всяких санкций и ограничений по всему миру. Для нас это хорошее заявление.Надо внимательно смотреть, кто станет после съезда премьер-министром Китая. Потому что очевидно, что генсек меняться не будет. А в зависимости от того, кто встанет на позицию премьера, будет понятно, как будет разворачиваться экономическая политика. Тут есть несколько вариантов, либо она будет в основном сосредоточена на китайских вариантах и таким образом Китай будет преодолевать проблемы через напитывание своего рынка, либо через решение международных проблем.Например, премьером может стать Лю Хэ, очень известный человек, который как раз вел переговоры с Трампом по поводу всех экономических сделок. То есть, вот в этом плане мы рассматриваем ситуацию.— Можно ли назвать Китай союзником России? Какие интересы Пекин преследует в своих отношениях с Москвой? Это сдержанная нейтральная позиция?— Да, Китай не союзник ни в прямом, ни в переносном смысле. Не только потому что у нас нет договора формального союзнического, но в целом союзнические отношения предусматривают совсем другой тип отношений. У нас именно глубокое партнерство, основанное на общих идеалах.Например, мы считаем, что мы недооценены в общем геополитическом пространстве и что мы не занимаем той позиции, которой достойны. Второе – Китай соблюдает нейтральность именно там, где нам нужно. И для нас, пожалуй, китайская нейтральность важнее, чем его какая-то активная поддержка.Например, по голосованию в ООН, и самое главное, что здесь важно – например, при работе на азиатских рынках. Мы видим, что несмотря на давление на Китай, он продолжает поставлять целый ряд товаров, речь идет и о технике.Китай открывает как минимум два, может и больше, автомобильных заводов на территории РФ, идут поставки к нам китайских печатных плат. В общем, Пекин продолжает делать всё, что требуется.В чем большая проблема? В том, что для Китая Россия – не самый большой торговый партнер, а вот политический и военный – очень большой. Здесь – да, Китай делает выбор скорее ближе к России, чем в сторону Запада.— Даже несмотря на то, что объемы торгового оборота у Китая во много раз большое с США...— Ну там 800 миллиардов и 146. Тут вопрос в другом – Россия не может угрожать позиции Китая, я имею ввиду, геополитически, а США – могут.— Возможно ли создание условной "антизападной" оси с участием России, Китая и Индии?— Ось будет значительно более широкой. Это уже в прошлом, когда пытались создать ось из трех стран. Сейчас мы видим, что целый ряд стран, воспользовавшись дестабилизации в мире, почувствовали для себя шанс. Это азиатские страны.Помимо тех, о которых мы говорим, это Индонезия, страны центральной Азии, Вьетнам и так далее. Вот их этих стран образуется более широкая и сложная коалиция, которая с одной стороны, пока интегрирована в западный мир и пользуются долларами и западными технологиями.С другой стороны – пытается выработать свою концепцию существования. И базируется это все на неких давних колониальных обидах еще 19-го века. И национализм в Азии растет и вот сейчас он активизировался, имеет антизападный характер, вот это как раз и есть основа той оси, которая может создаваться.- Президент США Джо Байден подписал новую стратегию безопасности. В ней Россия рассматривается как угроза, которую необходимо сдерживать. Китай обозначен как главный конкурент, с которым необходимо соперничать. Как Китай к этому относится и как будет реагировать?— Китай вообще всегда рассматривал США прямо или косвенно, как основного соперника. В реальности единственный, кто угрожает США – это Китай. Потому что только у него есть достаточное количество ресурсов, не только финансовых, но и технологических.Но есть другой момент – Китай очень долго делал упор только сам на себя. То есть, он в одиночку пытался противостоять США, более того, в надежде, что очень плавно, шаг за шагом, Китай будет выдавливать США с их позиций. Но ситуация резко изменилась, поэтому Пекин сейчас пытается выстроить новый партнерские отношения. То есть быть не единственным, но пускай первым в какой-то большой коалиции. Это, я думаю, очень успешная стратегия.— Это в какой коалиции? Или вы не про новые?— Да, Китай действует активно через БРИКС и ШОС, различные ассоциации азиатских стран. Активно взаимодействует с АСЕАН.— Экономика Китая вроде легче перенесла ковидный кризис, но можно ли сказать, что экономика Китая стабильно развивается и продолжит это делать?— Не совсем, китайская экономика резко замедлилась, и, если брать по сравнению с другими странами, это далеко не трагедия. Но вот по этому году – 2022-му, скорее всего, Китай покажет рост ВВП от 2.5 до 3.2 процентов, это ниже, чем было, потому что последние годы было около 6 процентов. В любом случае, это рост, но для Китая – это серьёзное замедление, потому что формально это сказывается и на благосостоянии граждан в прямом смысле этого слова. Китай боится, что люди не будут богатеть и для некоторых это будет сильнейший психологический стресс.— Меняется ли в целом роль Китая в мире? Это мощнейшая экономика, а будет ли Китай распространять своё влияние на другие страны? Не только реагировать на те вызовы, которые поступают, но и осуществлять активную экспансию.— Безусловно, да. Не потому, что Китай хочет или принято какое-то политическое решение. А потому что это один из способов стабилизации внутренней экономики. Производство многих товаров в Китае просто не выгодно, потому что всё подорожало. Китай идет активно во вне.В этом плане он может переориентировать какие-то свои усилия. Пекин будет активизировать свое присутствие в Африке, особенно, центральной и южной. И в Латинской Америке, потому что некоторые технологии не пускают в Европу, та же "Хуавей", которая заблокирована в ЕС и США. Китай будет активнее работать с другими странами.— Мы с вами, когда в прошлый раз обсуждали Тайваньский кризис, мы обсуждали как один из факторов давления США на завод TSMC, но тогда уже было известно, что часть мощностей перенесено в США и это не критично. Сейчас американцы ввели ограничения на поставки китайских чипов, Пекин возмущен. Что происходит?— Американцы прекрасно понимают, что Китай в любом случае будет создавать свои супертонкие чипы, и это вопрос времени. И даже не вопрос того, когда создаст, а когда сможет наладить промышленное производство для поставок на внутренний рынок и в другие страны, например, для России.Китай честно признается, что упустил время, когда нужно было делать рывок. Но, как говорят те же китайские эксперты, от 3 до 7 лет. В зависимости от сложности технологий.Поэтому, США понимают, что сейчас надо формировать некую коалицию стран, которая сможет противостоять Китаю по прогрессивности процессов. Она сформирована, это Япония, Тайвань, США, Южная Корея. И вот эти страны будут не просто создавать не просто новые микрочипы, а заводы по массовому производству. В США и у себя на территориях. И выводить с Тайваня, чтобы в случае краха Тайваня это не досталось только китайцам.— Я читал, есть мнение посла РФ в КНР, что у Китая есть понимание того, почему Россия поступает на Украине именно так. После 10-11 октября, когда были нанесены удары по украинским ТЕЦ, такая поддержка сохраниться?— Она продолжиться. Не думаю, что будут серьёзные изменения, и не потому, что Китай странным образом очень любит Россию. Дело в том, что ослабленная или проигравшая Россия Китаю не нужна, потому что тут есть три сценария и все они против Китая.Если Россия просто проигрывает целиком, Китай остается один на один с США, это плохо, они этого не хотят. Второе – если происходит смена режима в России, не факт, что новый режим будет дружить с Китаем, он может развернуться на Запад. И третий момент – если Россия не проигравшая, но сильная ослабленная, тогда это потерянный торговый партнер, потерянный рынок для Китая.Поэтому, для них с прагматичной точки зрения, очень важно, чтобы Россия вышла не сильно ослабленной из нынешней ситуации, а желательно - победителем. Тогда это усиливает позиции Китая.

https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

https://ukraina.ru/20221014/1039760935.html

https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

алексей маслов, интервью, китай, россия, сша, шос, украина, спецоперация, владимир путин, кнр (китай), съезд, си цзиньпин, джо байден