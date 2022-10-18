https://ukraina.ru/20221018/1039826121.html

Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт

Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт - 18.10.2022 Украина.ру

Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт

Если НАТО решится на открытый конфликт против России, то основное наступление и первые удары будут осуществлены по территориям Белоруссии и Калининграда, которые приведут к применению ядерного оружия, считает член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру

2022-10-18T04:23

2022-10-18T04:23

2022-10-18T04:23

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нато

белоруссия

калининград

ядерное оружие

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По его словам, существует большая вероятность проведения военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии, поэтому большая часть белорусских боеспособных вооруженных сил находятся на границах со странами НАТО.По его мнению, нападение на Белоруссию и Калининград с высокой вероятностью приведёт к применению ядерного оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, белоруссия, калининград, ядерное оружие