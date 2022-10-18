Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт - 18.10.2022 Украина.ру
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Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт
Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт - 18.10.2022 Украина.ру
Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт
Если НАТО решится на открытый конфликт против России, то основное наступление и первые удары будут осуществлены по территориям Белоруссии и Калининграда, которые приведут к применению ядерного оружия, считает член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
2022-10-18T04:23
2022-10-18T04:23
новости
нато
белоруссия
калининград
ядерное оружие
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По его словам, существует большая вероятность проведения военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии, поэтому большая часть белорусских боеспособных вооруженных сил находятся на границах со странами НАТО.По его мнению, нападение на Белоруссию и Калининград с высокой вероятностью приведёт к применению ядерного оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, белоруссия, калининград, ядерное оружие
Новости, НАТО, Белоруссия, Калининград, Ядерное оружие

Не на освобожденных территориях: Груздев объяснил, когда спецоперация перерастет в ядерный конфликт

04:23 18.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНациональная библитека МИнск Белоруссия
Национальная библитека МИнск Белоруссия - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Если НАТО решится на открытый конфликт против России, то основное наступление и первые удары будут осуществлены по территориям Белоруссии и Калининграда, которые приведут к применению ядерного оружия, считает член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев в интервью Украина.ру
По его словам, существует большая вероятность проведения военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии, поэтому большая часть белорусских боеспособных вооруженных сил находятся на границах со странами НАТО.
Если НАТО решится на открытый конфликт против России, руками не только украинцев, но и поляков с прибалтами, то основное наступление и первые удары будут осуществлены по территориям Белоруссии и Калининграда.
Владимир Груздев интервью
Владимир Груздев
член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ
По его мнению, нападение на Белоруссию и Калининград с высокой вероятностью приведёт к применению ядерного оружия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 16:33
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НовостиНАТОБелоруссияКалининградЯдерное оружие
 
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