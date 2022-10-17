https://ukraina.ru/20221017/1039819971.html

Владимир Груздев: Нападение Запада на Белоруссию приведет к применению ядерного оружия

Владимир Груздев: Нападение Запада на Белоруссию приведет к применению ядерного оружия - 17.10.2022 Украина.ру

Владимир Груздев: Нападение Запада на Белоруссию приведет к применению ядерного оружия

Член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев рассказал интернет-изданию Украина.ру, почему террористическая угроза его... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T16:46

2022-10-17T16:46

2022-10-17T16:46

интервью

белоруссия

спецоперация

ядерная война

владимир груздев

кто

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Член президиума оргкомитета белорусской политической партии СОЮЗ Владимир Груздев рассказал интернет-изданию Украина.ру, почему террористическая угроза его стране исходит от Польши, Украины и стран Прибалтики-Владимир, зачем белорусские власти ввели в стране режим контртеррористической операции? О каких террористах идет речь?- Белоруссии угрожают террористы как внутренние, так и внешние. Если изучить риторику и действия части беглых оппозиционеров, то её иначе как террористическая деятельность классифицировать невозможно. Они озвучивают прямые угрозы белорусским властям, призывают белорусов к вооруженному перевороту.По их мнению, мирные протесты в 2020-ом не дали своего эффекта, поэтому 2 года они потратили на создание плана "Перамога", который из себя представляет сеть телеграмм-каналов, телеграм-ботов, в которых любой желающий борец с режимом может зарегистрировать и далее, после прохождения проверки получать задания, которые нанесут вред действующей власти, а по факту и живущим здесь людям.Также параллельно они создали отряды из беглых белорусов на территории Польши, Украины, часть из которых имеют боевой опыт, либо в ближайшее время его получат и далее будут пытаться свергнуть белорусскую власть.Если судить по комментариям задержанных участников, то задания, которые они получают это далеко не мелкая пакость, это атаки на объекты критически важной инфраструктуры и объекты госуправления. В связи с этим и был введён режим КТО. В Белоруссии, в принципе, любят зажать гайки пожёстче, а здесь и повод для этого есть.-Как КТО отразится на ежедневной жизни белорусов?-В реальности будет происходить зачистка отдельных активистов, зарегистрированных в экстремистском плане "Перамога" и спящих ячеек, сохранивших свою активность после августа 2020. На ежедневной жизни большинства белорусов, которые не связаны с силовым блоком и не были активистами протестов, это никак не отразится.-Известно что-то по поводу того, будет ли в контртеррористических мероприятиях принимать участие российский контингент, который размещен или будет размещен в Белоруссии?-На данном этапе задействовать российский контингент не планируется. КТО - это больше задача для МВД и КГБ. Российский контингент будет задействован, в случаях если будут попытки прорыва госграницы со стороны Украины, Польши, Литвы или Латвии, сформированными в этих странах т.н. отрядами освобождения Белорусии.-Как белорусы отнеслись к объявлению режима КТО?-Реакция сдержанная. Руководство страны объяснило, зачем это необходимо, и большинство людей в своей повседневной жизни не наблюдают никаких изменений. Также в условиях СВО белорусские граждане готовы к различным сценариям развития событий, поэтому КТО воспринимается как очередная необходимая мера.-Насколько вероятна возможность проведения каких-либо военных акций со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии?- Такая вероятность существует, поэтому большая часть боеспособных вооруженных сил Беларуси находятся на границах со странами НАТО. Если НАТО решится на открытый конфликт против России, руками не только украинцев, но и поляков с прибалтами, то основное наступление и первые удары будут осуществлены по территориям Белоруссии и Калининграда. Поэтому мы в повышенной зоне риска. Хотелось бы верить, что этого не случится, т.к. нападение на Белоруссию и Калининград с высокой вероятностью приведёт к применению ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20221014/1039738479.html

https://ukraina.ru/20221007/1039493001.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, белоруссия, спецоперация, ядерная война, владимир груздев, кто