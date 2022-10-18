Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине - 18.10.2022 Украина.ру
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Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине
Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине
Россия не планирует сейчас полностью уничтожать и выводить из строя всю украинскую энергетику, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-18T04:15
2022-10-18T04:15
новости
россия
украина
петр акопов
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Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.По его словам, Россия может вывести из строя приличную часть украинской энергетики, но речь не идет о полном уничтожении, "Путин подтверждает то, что изначально было понятно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
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новости, россия, украина, петр акопов
Новости, Россия, Украина, Петр Акопов

Путин подтверждает то, что изначально было понятно – Акопов про удары РФ по Украине

04:15 18.10.2022
 
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Россия не планирует сейчас полностью уничтожать и выводить из строя всю украинскую энергетику, сказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.
Было изначально, что мы не планировали наносить такие удары в течение нескольких месяцев. Когда были первые удары, я вообще считал, что они продлятся пару дней, но они продолжаются до сих пор. Было заявлено, что это ответка за Крымский мост. Понятно, что мы на этот счет ставим более масштабные цели и задачи.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его словам, Россия может вывести из строя приличную часть украинской энергетики, но речь не идет о полном уничтожении, "Путин подтверждает то, что изначально было понятно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 07:54
Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины
 
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