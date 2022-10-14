https://ukraina.ru/20221014/1039761180.html

Петр Акопов: Прорабатывается вопрос нового похода на Киев, главная цель – вырвать Украину из рук Запада

Петр Акопов: Прорабатывается вопрос нового похода на Киев, главная цель – вырвать Украину из рук Запада - 14.10.2022 Украина.ру

Петр Акопов: Прорабатывается вопрос нового похода на Киев, главная цель – вырвать Украину из рук Запада

Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это уже поражение Украины. Если США и Запад это проглотят, с ними возможны переговоры о фиксации... Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T17:38

2022-10-14T17:38

2022-10-14T17:38

интервью

владимир путин

сша

запад

украина

киев

россия

донбасс

инфраструктура

энергетика

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Присоединение к России Крыма, Донбасса и новых территорий – это уже поражение Украины. Если США и Запад это проглотят, с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может. Но это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада, считает обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.- Петр, почему Путин занял именно такую позицию?- Было изначально, что мы не планировали наносить такие удары в течение нескольких месяцев. Когда были первые удары, я вообще считал, что они продлятся пару дней, но они продолжаются до сих пор. Было заявлено, что это ответка за Крымский мост. Понятно, что мы на этот счет ставим более масштабные цели и задачи. Но именно на данном этапе операции речь идет о том, что мы можем вывести из строя приличную часть украинской энергетики. Речь не идет о ее полном уничтожении. И Путин подтверждает то, что изначально было понятно.- Мы не ставим целью полное уничтожение украинской энергетики из гуманитарных соображений? Или мы действительно можем добиться победы без этого?- Это сочетание всех факторов. Гуманитарный фактор тоже имеет значение, потому что полный коллапс украинской энергетики накануне зимы привел бы к тому, что жизнь населения стала бы невыносимой.Кроме того, есть ставка, что основная победа будет достигнута на земле.Наконец, для полноценного многонедельного вывода из строя инфраструктуры Украины необходимо приличное количество ракетного оружия, которого у нас пока недостаточно. Оно накапливается, работа в этом направлении идет, но для этого нужно время.- Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет. Кому и на что он тут намекает?- Это не намек. Решение о прекращении сделки может быть принято в любой момент. Тем более, ее срок все равно истекает. Будет ли ее продление или нет, зависит от общей позиции Запада: наращивание/не наращивание поставок оружия, от заявлений его лидеров. Это часть игры.- Путин не видит необходимости в переговорах с Байденом. Это тоже часть игры?- Естественно. Никаких переговоров с Америкой быть не может, пока Америка не изменит свою позицию. США свою позицию менять не собираются, мы тоже. Байден будет говорить: "Выведите войска". Путин будет говорить: "Нет, не выведем". Зачем для этого лично встречаться? До тех пор, пока Вашингтон не будет склоняться к хотя бы, с его точки зрения, компромиссу по Украине, переговоров не будет.- Путин заявил, что Украина демонстрировала готовность к переговорам, пока наши войска стояли под Киевом, а когда они ушли, готовность пропала. Означает ли это, что у него есть в планах повторить этот поход?- Естественно. Вариант нового удара со стороны Белоруссии прорабатывается. Вопрос в том, когда он будет. Все зависит от хода боевых действий на земле. До полного освобождения Донбасса это неактуально. А весной это вполне может быть. Война будет долгой. Сейчас нет смысла загадывать, когда мы предпримем эту операцию. Но в том, что наши войска будут под Киевом, я не сомневаюсь.- Комментируя слова, что "победа России станет поражением НАТО", Путин сказал: поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному. Исходя из этого заявления, какой план урегулирования по Украине он в идеале хотел бы видеть?- Это он говорит с Западом, а не с Украиной. Украина для Путина не является субъектом. Он может говорить, что мы не хотим ее ликвидировать, но это тоже игра. Путин ставит Запад в некие рамки. Пусть Запад сам определяет, что считать поражением Украины.Понятно, что присоединение Крыма, Донбасса и новых территорий – это тоже поражение Украины. Если США и Запад это проглотит, то с ними возможны переговоры о фиксации ситуации. Никакого компромисса по поводу "выйдите и верните" с нашей стороны быть не может.Но это не означает, что мы отступимся от глобальной цели по Украине – вырвать ее из рук Запада. Просто Путин говорит, что переговоров по той части Украины, которая уже отошла к России, быть не может. И "поражение Украины" нужно отчитывать от ситуации, которая сложится после октября 2022 года.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20221014/1039759582.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир путин, сша, запад, украина, киев, россия, донбасс, инфраструктура, энергетика