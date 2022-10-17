https://ukraina.ru/20221017/1039781810.html
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в интервью изданию Украина.ру, что после всех трагедий и обманов со стороны Запада и Киева России не следует рассчитывать на благополучный исход переговоров
2022-10-17T05:30
2022-10-17T05:30
2022-10-17T05:30
новости
сша
россия
украина
сделка
переговоры
капитуляция
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Здесь возможны два сценария развития событий, считает эксперт. Первый - Россия остановит боевые действия, подпишет соглашение на несколько месяцев или много лет. Запад же в это время продолжит накачивать Киев оружием и обучать украинских боевиков, которых потом выведет в горячую фазу против России в худших для страны условиях. При этом санкции с Москвы никто снимать не будет, а давление будет продолжаться.В другом случае, Россия может признать свое поражение и подписать капитуляцию. Эксперт напоминает, что американцы всегда так поступают с проигравшими, оккупированными странами. Вот такую капитуляцию готов подписать Запад и будет настаивать жестко или уговаривать Россию.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221014/1039761180.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, сделка, переговоры, капитуляция
Новости, США, Россия, Украина, сделка, переговоры, капитуляция
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в интервью изданию Украина.ру, что после всех трагедий и обманов со стороны Запада и Киева России не следует рассчитывать на благополучный исход переговоров
Здесь возможны два сценария развития событий, считает эксперт. Первый - Россия остановит боевые действия, подпишет соглашение на несколько месяцев или много лет. Запад же в это время продолжит накачивать Киев оружием и обучать украинских боевиков, которых потом выведет в горячую фазу против России в худших для страны условиях. При этом санкции с Москвы никто снимать не будет, а давление будет продолжаться.
В другом случае, Россия может признать свое поражение и подписать капитуляцию.
Это будет выглядеть так. Страна будет разделена Западом на зоны оккупации, будет платить репарации в размере нескольких триллионов, золотовалютные резервы перейдут в ведение ЕС, США и Украины. Российское руководство отправят под трибунал в Гаагу, бизнес разделят и отдадут под управление международным компаниям, буду проведены показные "посадки" людей и т.д.
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития
Эксперт напоминает, что американцы всегда так поступают с проигравшими, оккупированными странами. Вот такую капитуляцию готов подписать Запад и будет настаивать жестко или уговаривать Россию.
Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте
на сайте Украина.ру.