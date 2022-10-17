Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу - 17.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221017/1039781810.html
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу - 17.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в интервью изданию Украина.ру, что после всех трагедий и обманов со стороны Запада и Киева России не следует рассчитывать на благополучный исход переговоров
2022-10-17T05:30
2022-10-17T05:30
новости
сша
россия
украина
сделка
переговоры
капитуляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:322:2500:1728_1920x0_80_0_0_9ece3cb792c2bd857f2a149aea3424fa.jpg.webp
Здесь возможны два сценария развития событий, считает эксперт. Первый - Россия остановит боевые действия, подпишет соглашение на несколько месяцев или много лет. Запад же в это время продолжит накачивать Киев оружием и обучать украинских боевиков, которых потом выведет в горячую фазу против России в худших для страны условиях. При этом санкции с Москвы никто снимать не будет, а давление будет продолжаться.В другом случае, Россия может признать свое поражение и подписать капитуляцию. Эксперт напоминает, что американцы всегда так поступают с проигравшими, оккупированными странами. Вот такую капитуляцию готов подписать Запад и будет настаивать жестко или уговаривать Россию.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221014/1039761180.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:87:2500:1962_1920x0_80_0_0_02c99b93a3312375bde719b36f3b072e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, сделка, переговоры, капитуляция
Новости, США, Россия, Украина, сделка, переговоры, капитуляция

Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу

05:30 17.10.2022
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в интервью изданию Украина.ру, что после всех трагедий и обманов со стороны Запада и Киева России не следует рассчитывать на благополучный исход переговоров
Здесь возможны два сценария развития событий, считает эксперт. Первый - Россия остановит боевые действия, подпишет соглашение на несколько месяцев или много лет. Запад же в это время продолжит накачивать Киев оружием и обучать украинских боевиков, которых потом выведет в горячую фазу против России в худших для страны условиях. При этом санкции с Москвы никто снимать не будет, а давление будет продолжаться.
В другом случае, Россия может признать свое поражение и подписать капитуляцию.
Это будет выглядеть так. Страна будет разделена Западом на зоны оккупации, будет платить репарации в размере нескольких триллионов, золотовалютные резервы перейдут в ведение ЕС, США и Украины. Российское руководство отправят под трибунал в Гаагу, бизнес разделят и отдадут под управление международным компаниям, буду проведены показные "посадки" людей и т.д.
Дмитрий Солонников
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития
Эксперт напоминает, что американцы всегда так поступают с проигравшими, оккупированными странами. Вот такую капитуляцию готов подписать Запад и будет настаивать жестко или уговаривать Россию.
Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.
Петр Акопов интервью
14 октября, 17:38
Петр Акопов: Прорабатывается вопрос нового похода на Киев, главная цель – вырвать Украину из рук Запада
 
НовостиСШАРоссияУкраинасделкапереговорыкапитуляция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
07:11Украинские войска бьют по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС
07:00Эксперт объяснил, кто виноват в аварии на "Северном потоке"
06:30Эксперт рассказал о проблеме, которая грозит России из-за Турции
06:00Эксперт рассказал об опасности подрыва "Турецкого потока"
05:30Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу
05:00"Нейтралитет Китая важнее, чем его поддержка": сможет ли Пекин повлиять на расстановку сил в мире
04:40"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в Астане
04:20"Не выгодно ни с какой точки зрения": эксперт о том, стоит ли России идти на "сделку" с США
04:00"Гарантированно прозвучала": эксперт о том, что Путин и Эрдоган обсудили, в том числе и тему Украины
23:28Эвакуация посольств как тревожный признак, задержание в Белоруссии. Итоги 16 октября на Украине
14:15Российские военные поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:12Стараемся отсрочить Армагеддон. Армен Гаспарян об итогах недели
13:57"Чертовски сильная": Байден оценил экономику США
13:47Школьники из Энергодара поддержали российских военных
13:14Как России ответить на диверсии СБУ и что задумал Илон Маск - Кошкин
13:04Депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее Лиз Трасс
12:59На Украине снова звучит воздушная тревога
12:18ПВО России побила мировой рекорд по дальности поражения
12:02МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину
Лента новостейМолния