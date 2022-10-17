https://ukraina.ru/20221017/1039781810.html

Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу

Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу - 17.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что может ожидать Россию, если Кремль уступит Западу

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в интервью изданию Украина.ру, что после всех трагедий и обманов со стороны Запада и Киева России не следует рассчитывать на благополучный исход переговоров

2022-10-17T05:30

2022-10-17T05:30

2022-10-17T05:30

новости

сша

россия

украина

сделка

переговоры

капитуляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/83/1033748359_0:322:2500:1728_1920x0_80_0_0_9ece3cb792c2bd857f2a149aea3424fa.jpg.webp

Здесь возможны два сценария развития событий, считает эксперт. Первый - Россия остановит боевые действия, подпишет соглашение на несколько месяцев или много лет. Запад же в это время продолжит накачивать Киев оружием и обучать украинских боевиков, которых потом выведет в горячую фазу против России в худших для страны условиях. При этом санкции с Москвы никто снимать не будет, а давление будет продолжаться.В другом случае, Россия может признать свое поражение и подписать капитуляцию. Эксперт напоминает, что американцы всегда так поступают с проигравшими, оккупированными странами. Вот такую капитуляцию готов подписать Запад и будет настаивать жестко или уговаривать Россию.Полное интервью с Дмитрием Солонниковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039761180.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, сделка, переговоры, капитуляция