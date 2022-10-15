https://ukraina.ru/20221015/1039746618.html

Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине

Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине - 15.10.2022 Украина.ру

Дмитрий Солонников: Пойдет ли Россия на сделку с США по прекращению военных действий на Украине

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T12:26

2022-10-15T12:26

2022-10-15T12:26

интервью

россия

сша

украина

сделка

эрдоган

запад

владимир зеленский

астана

переговоры

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Эрдоган ходатайствует о встрече представителей России с представителями Запада без участия Украины. И в Белом доме якобы приняли инициативу. Об этом ранее сообщали турецкие СМИ.В каком случае Штаты пойдут на эту "сделку", означающую политическую смерть для Зеленского? О чем на самом деле говорили Путин и Эрдоган в Астане? На эти и другие вопросы отвечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.— Дмитрий Владимирович, какие темы могли обсуждать президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в Астане?— По официальной информации мы знаем, что тема Украины не обсуждалась на встрече, но я думаю, что не могли вообще не затронуть этот вопрос. Перед началом беседы Владимир Владимирович сказал, что была попытка взорвать "Турецкий поток", задержаны украинские диверсанты, которые пытались организован теракт на данный стратегический объект. Поэтому гарантированно украинская тема прозвучала. Об этом я расскажу чуть позже.Что касается остальных тем встречи, то полуторачасовая беседа не могла быть вся посвящена газовой теме. Из СМИ мы знаем, что [была тема] экспорта российского зерна и удобрений через Турцию и создание резервного хаба для этого. Оба президента ранее высказывались о плохо работающем стамбульском соглашении по зерну. Скорее всего поднималась тема строительства новых АЭС совместно с Турцией, так как проект возведения станции "Аккую" практически закончен.Еще один момент, который, по моему мнению, был затронут на мероприятии, это ситуация на Южном Кавказе и ажиотаж вокруг заявления Эмманунюэля Макрона о том, что Россия провоцирует конфликт, поддерживая Азербайджан. Получается, что Анкара и Москва заняли сторону Азербайджана, а Франция и США хотят выступить за Армению, которая является членом ОДКБ. Многие политологи говорят, что Армения сегодня, это Украина завтра. Конечно, вопрос Южного Кавказа важен и для России, и для Турции, поэтому странам было что обсудить.Кроме того, Путин и Эрдоган могли беседовать о Сирии – традиционная тема, где интересы двух государств сходятся.— Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган ходатайствует о встрече представителей России с представителями США и Европы без участия Украины. И в Белом доме якобы приняли инициативу. В каком случае Штаты пойдут на эту "сделку", означающую политическую смерть для Зеленского?— Смотря что мы понимаем под сделкой и в какой момент она должна произойти. Россия в январе предлагала свой вариант мирного соглашения по глобальной безопасности и мер сдерживания и доверия Западу. Но тогда никто это обсуждать не стал. Однако это не выгодно России ни с какой точки зрения. Зачем? Просто зафиксировать статус-кво, остановить поражение Украины и помочь ей? Как мы видим, даже подписанные соглашения Украина не выполняет, при этом получая активную поддержку Германии, Франции, США. На самом деле такая позиция имеет целью остановить российское наступление и предотвратить победу Москвы, а дальше могут идти бесконечные переговоры.— Как могут развиваться события, если Россия пойдет на такие переговоры после всех трагедий и обманов со стороны Запада и Украины?- Здесь возможны два сценария развития событий. Россия остановит боевые действия, подпишет соглашение на несколько месяцев или много лет. Запад же в это время продолжит накачивать Киев оружием и обучать украинских боевиков, которых потом выведет в горячую фазу против России в худших для страны условиях. При этом санкции с Москвы никто снимать не будет, а давление будет продолжаться.В другом случае, Россия может признать свое поражение и подписать капитуляцию. Это будет выглядеть так. Страна будет разделена Западом на зоны оккупации, будет платить репарации в размере нескольких триллионов, золотовалютные резервы перейдут в ведение ЕС, США и Украины. Российское руководство отправят под трибунал в Гаагу, бизнес разделят и отдадут под управление международным компаниям, буду проведены показные "посадки" людей и т.д. Американцы всегда так поступают с проигравшими, оккупированными странами. Вот такую капитуляцию готов подписать Запад и будет настаивать жестко или уговаривать Россию.

https://ukraina.ru/20221011/1039609971.html

https://ukraina.ru/20220923/1039008394.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, сделка, эрдоган, запад, владимир зеленский, астана, переговоры, ес