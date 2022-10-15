Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться - 15.10.2022 Украина.ру
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Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться
Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться - 15.10.2022 Украина.ру
Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться
В связи с попыткой войск киевского режима начать наступление в Херсонской области власти региона рекомендуют жителям его правобережной части эвакуироваться. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в обращении, опубликованном 15 октября в своём Telegram-канале
2022-10-15T12:06
2022-10-15T12:06
всу
херсонская область
новости
спецоперация
наступление
кирилл стремоусов
эвакуация
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По его словам, одно из направлений наступления ВСУ - дорога Дудчаны-Берислав.Он уточнил, что утром производились обстрелы Берислава, но на данный момент там тихо, ситуация под контролем.По словам Стремоусова, в течение дня он будет сообщать о развитии ситуации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы, в первую очередь - для жителей правобережной части региона.
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всу, херсонская область, новости, спецоперация, наступление, кирилл стремоусов, эвакуация
ВСУ, Херсонская область, Новости, Спецоперация, наступление, Кирилл Стремоусов, эвакуация

Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться

12:06 15.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтрельба из пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ
Стрельба из пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В связи с попыткой войск киевского режима начать наступление в Херсонской области власти региона рекомендуют жителям его правобережной части эвакуироваться. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в обращении, опубликованном 15 октября в своём Telegram-канале
По его словам, одно из направлений наступления ВСУ - дорога Дудчаны-Берислав.

Мы предлагаем всем жителям правобережной Украины воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых. Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые в этот момент пытаются прорваться на Херсон

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области
Он уточнил, что утром производились обстрелы Берислава, но на данный момент там тихо, ситуация под контролем.
По словам Стремоусова, в течение дня он будет сообщать о развитии ситуации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ.
Херсон
13 октября, 15:37
"Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается": Стремоусов успокоил жителей регионаЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение к жителям региона, заверив их, что никакой эвакуации не планируется и российские войска надежно защищают регион. Видео он опубликовал 13 октября в своем Telegram-канале
При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы, в первую очередь - для жителей правобережной части региона.
 
ВСУХерсонская областьНовостиСпецоперациянаступлениеКирилл Стремоусовэвакуация
 
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