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Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться

Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться - 15.10.2022 Украина.ру

Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовано эвакуироваться

В связи с попыткой войск киевского режима начать наступление в Херсонской области власти региона рекомендуют жителям его правобережной части эвакуироваться. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в обращении, опубликованном 15 октября в своём Telegram-канале

2022-10-15T12:06

2022-10-15T12:06

2022-10-15T12:06

всу

херсонская область

новости

спецоперация

наступление

кирилл стремоусов

эвакуация

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По его словам, одно из направлений наступления ВСУ - дорога Дудчаны-Берислав.Он уточнил, что утром производились обстрелы Берислава, но на данный момент там тихо, ситуация под контролем.По словам Стремоусова, в течение дня он будет сообщать о развитии ситуации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий ракетных ударов ВСУ. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы, в первую очередь - для жителей правобережной части региона.

https://ukraina.ru/20221013/1039706045.html

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всу, херсонская область, новости, спецоперация, наступление, кирилл стремоусов, эвакуация