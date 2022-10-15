https://ukraina.ru/20221015/1039751020.html

Ян Лисневский: Внутренняя нестабильность угрожает Молдавии куда больше, чем Россия

Ян Лисневский: Внутренняя нестабильность угрожает Молдавии куда больше, чем Россия - 15.10.2022 Украина.ру

Ян Лисневский: Внутренняя нестабильность угрожает Молдавии куда больше, чем Россия

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T06:55

2022-10-15T06:55

2022-10-15T06:55

олег хавич

интервью

ян лисневский

молдавия

россия

запад

давление

энергоносители

нейтралитет

нато

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Директор социологической компании Intellect Group из Кишинёва считает, что недовольство населения Молдавии может привести не только к массовым стихийным протестам, но и к диверсиям в институтах власти.Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Ян, Молдавия ныне находится под двойным давлением. Запад требует отказаться от нейтралитета, и открыто стать на сторону коалиции, поддерживающей Украину в борьбе с Россией. А население требует снижения цен на энергоносители, что невозможно без нормализации отношений Кишинёва с Москвой. Есть ли выход из создавшейся ситуации?– Нейтралитет для молдавского народа это не только возможность получать энергоресурсы по выгодной цене, но и один из самых эффективных способов обеспечения безопасности. С 1994 статус нейтрального государства стабильно поддерживает около 2/3 населения страны.Нынешнее прозападное правительств Молдавии пытается навязать обществу мнение, что "страна-агрессор не считается со статусом нейтрального государства", и Североатлантический альянс – единственное решение безопасности страны, но пока эти усилия не дают результатов.Последний социологический опрос Intellect Group показал, что 50,6% населения Молдавии видят будущее страны как независимого и нейтрального государства, балансирующего между Востоком и Западом. При этом относительное большинство – 45,2% опрошенных – считает самым эффективным способом обеспечении безопасности Молдавии нейтральную модель Австрии и Швейцарии.Пример Украины доказал гражданам Молдавии, что НАТО не способен защитить страны, желающие присоединится к этому блоку, и любое сближение с одной из военных организаций приведет к вооружённому конфликту на территории нашей страны.Ведь вся помощь НАТО ограничивается поставками оружия и помощью в финансировании армии, что не дает гарантий безопасности для простых граждан. Это привело к тому, что 96,2% граждан Молдавии считают: мир нужно сохранить любой ценой. А военный способ обеспечения безопасности, который интенсивно продвигает прозападное правительство, поддерживает лишь 2,2% населения.Результаты этого же исследования показывают, что последние события незначительно изменили отношение к объединению Молдавии с Румынией. Оно остаётся непопулярным среди опрошенных: будущее в составе Румынии видят лишь 3,6% населения Молдавии, тогда как в июне таких было 3,3%. То есть молдаване понимают, что Румыния является страной НАТО, и присоединение Молдавии к ней приведет к тем же последствиям что и попытка прямого вступления в Альянс.– Во вторник, 10 октября, полиция достаточно жёстко разогнала "майдан", который в центре Кишинёва попытались устроить сторонники партии "Шор". Ожидаете ли вы повторения подобных протестных акций и их эскалации?– Я думаю, что обострение между протестующими и властями Молдавии будет нарастать, и провокации будут с обеих сторон. На данном этапе протестующие в Кишинёве не представляют угрозы для властей, а в некоторых случаях их действия даже выгодны им, поскольку демонстрируют разобщённость оппозиции. Ведь остальные оппозиционные политические силы по разным причинам пока не присоединяются к акциям партии "Шор".При этом упомянутые действия полиции действительно вызваны блокированием главной улицы Кишинёва при помощи палаточного лагеря перед резиденцией президента Молдавии, что я считаю попыткой спровоцировать власти.Но проблема молдавских властей не в протестах конкретных партий, а в том, что недовольство населения страны растет с каждым днем. Через несколько месяцев оно станет критичным, что может привести не только к массовым стихийным протестам, но и к социальным и экономическим диверсиям в институтах власти.Согласно нашим опросам, 72,6% населения Молдавии находятся в напряженном состоянии, 66,4% считают негативным последние изменения в стране. При этом 74,6% сотрудников органов безопасности и полиции недовольны своим положением, и 50,2% готовы уйти со службы при первой возможности.– На пресс-конференции 11 октября президент Молдовы Майя Санду потребовала ужесточить законодательство, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране. Не является ли "дестабилизация" просто поводом для "закручивания гаек" в преддверии грядущего ухудшения социально-экономической ситуации в Молдове? Особенно учитывая предложения Санду карать всех, кто поддерживает Россию?– С моей точки зрения, на данном этапе внутренняя нестабильность и рост недовольства представляют куда большую угрозу для правительства Молдавии, чем Россия. С другой стороны, военные действия России на Украине и слабая оппозиция внутри страны очень помогают правительству Майи Санду. Абсолютно всё можно списать на войну, и любого противника властей можно обвинить в "поддержке войны".Образно говоря, ныне Владимир Путин помогает Майе Санду больше, чем Владимир Зеленский, – впрочем, как и другим европейским политикам. Хотя пример Италии и Великобритании показал, что это не долгосрочная помощь, и властям придётся либо подавать в отставку, либо считаться с мнением народа.– Молдавия с 11 октября получает электроэнергию только благодаря России – ведь её импорт с Украины прекращён, и всю мощность теперь поставляет Кишинёву Молдавская ГРЭС из Приднестровья, работающая на российском газе. Да и сам "Газпром" в очередной раз предоставил "Молдовагазу" отсрочку по уплате долга. Как это соотносится с русофобскими заявлениями властей Молдовы и обещаниями преодолеть газовую зависимость от России?– В ближайшем будущем ни для Молдавии, ни для большинства стран Европы не существует реальной альтернативы российским энергоресурсам. Как показала практика, вся "зелёная экономика" и "альтернативные источники энергии" сводятся к получениям грантов. Кроме того, в Молдавии нет политики эффективного использования и транспортировки энергии.А без газа и топлива следующие парламентские и президентские выборы в Молдавии могут состояться уже в ближайшее время, причём с прогнозируемым результатом, и правительство Санду это очень хорошо понимает. Потому заявления и реальные действия властей Молдавии лежат в разных плоскостях.– С другой стороны, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, отвечающий за энергетику, заявил о готовности поставок нероссийского газа из Румынии, на что ЕБРР выделил кредит в 300 миллионов евро. При этом тысяча кубометров газа от "Газпрома" обходится Молдавии чуть дороже $1000, тогда как европейские фьючерсы стартуют от $2000. Чем инфраструктурная зависимость от Румынии и финансовая от Брюсселя лучше давно отлаженных отношений с Россией?– Давайте назовём вещи своими именами: речь идёт о поставках российского газа, просто через другие страны – Румынию, Польшу и т. д. Они выгодны правительству Молдавии лишь в политическом плане, для заискивания перед Брюсселем, но большинство молдавского общество всё понимает.Да, поставки "альтернативного" газа могут быть продемонстрированы как "достижение" для проевропейского электората Молдавии. Но Андрей Спыну и прозападное правительство не учли нескольких факторов.Во-первых, Румыния сама закупает часть газа из России через частные компании, которые зарегистрированы на Кипре, а Польша, как и многие европейские страны, настолько ощутила дефицит энергоресурсов, что там стали сжигать мусор как альтернативный источник энергии, о чём пишут западные СМИ.Во-вторых, 84,4% населения Молдавии считают, что правительство страны обязано вести переговоры с Россией для получения газа по выгодной цене. То есть за такое решение выступают не только сторонники абсолютного нейтралитета или дружеских отношений с Россией, но и сторонники евроинтеграции.– Удары России по Одесской области, пролёт российских ракет над территорией Молдовы и протесты Кишинёва опять активизировали обсуждение военной операции в отношении Приднестровья. То, что её не могут провести силовые структуры Молдовы, – очевидно. Но есть ли вероятность "операции под чужим флагом", которую осуществят военные Украины и НАТО с различительными знаками Молдовы?– К сожалению, в нынешней ситуации возможно всё, что угодно. В геополитическом противостоянии двух мировых держав, США и России, принести в жертву могут и Молдавию – помимо Украины и Европы. Очевидно одно: ни правительство Майи Санду, ни граждане Молдовы не желают конфликта на территории Молдавии. Против войны как молдаване и приднестровцы, так и гагаузы, украинцы, румыны и все жители региона.Разжечь военный конфликт в Приднестровье могут лишь те, кому это выгодно, кто находится на безопасном расстоянии и заработает на этом очередные миллиарды. Я полностью согласен с Майей Санду, что поддерживающие войну должны быть наказаны. Вот только правительство Молдавии не настолько влиятельно, чтоб наказать именно этих людей, а обращает свой гнев против тех, кто возмущён и недоволен жизнью в своей стране, и хочет лишь хорошего и стабильного будущего для своих детей!

https://ukraina.ru/20220630/1034261593.html

https://ukraina.ru/20221010/1039544482.html

https://ukraina.ru/20220914/1038691131.html

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

олег хавич, интервью, ян лисневский, молдавия, россия, запад, давление, энергоносители, нейтралитет, нато, опрос, санду, сво, война, владимир путин, владимир зеленский, приднестровье, румыния, авиаудары, сша