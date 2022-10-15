Ян Лисневский: Внутренняя нестабильность угрожает Молдавии куда больше, чем Россия
© предоставлено Яном ЛисневскимЯн Лисневский интервью
© предоставлено Яном Лисневским
Директор социологической компании Intellect Group из Кишинёва считает, что недовольство населения Молдавии может привести не только к массовым стихийным протестам, но и к диверсиям в институтах власти.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
– Ян, Молдавия ныне находится под двойным давлением. Запад требует отказаться от нейтралитета, и открыто стать на сторону коалиции, поддерживающей Украину в борьбе с Россией. А население требует снижения цен на энергоносители, что невозможно без нормализации отношений Кишинёва с Москвой. Есть ли выход из создавшейся ситуации?
– Нейтралитет для молдавского народа это не только возможность получать энергоресурсы по выгодной цене, но и один из самых эффективных способов обеспечения безопасности. С 1994 статус нейтрального государства стабильно поддерживает около 2/3 населения страны.
Нынешнее прозападное правительств Молдавии пытается навязать обществу мнение, что "страна-агрессор не считается со статусом нейтрального государства", и Североатлантический альянс – единственное решение безопасности страны, но пока эти усилия не дают результатов.
Последний социологический опрос Intellect Group показал, что 50,6% населения Молдавии видят будущее страны как независимого и нейтрального государства, балансирующего между Востоком и Западом. При этом относительное большинство – 45,2% опрошенных – считает самым эффективным способом обеспечении безопасности Молдавии нейтральную модель Австрии и Швейцарии.
Пример Украины доказал гражданам Молдавии, что НАТО не способен защитить страны, желающие присоединится к этому блоку, и любое сближение с одной из военных организаций приведет к вооружённому конфликту на территории нашей страны.
30 июня, 07:17Ян Лисневский: Украина, в отличие от Молдавии, хочет решить вопрос Приднестровья с позиции силыДиректор социологической компании Intellect Group из Кишинёва считает, что Киев заинтересован в разжигании конфликта в Приднестровье и создании очередной горячей точки, чтобы получить больше оружия с Запада
Ведь вся помощь НАТО ограничивается поставками оружия и помощью в финансировании армии, что не дает гарантий безопасности для простых граждан. Это привело к тому, что 96,2% граждан Молдавии считают: мир нужно сохранить любой ценой. А военный способ обеспечения безопасности, который интенсивно продвигает прозападное правительство, поддерживает лишь 2,2% населения.
Результаты этого же исследования показывают, что последние события незначительно изменили отношение к объединению Молдавии с Румынией. Оно остаётся непопулярным среди опрошенных: будущее в составе Румынии видят лишь 3,6% населения Молдавии, тогда как в июне таких было 3,3%. То есть молдаване понимают, что Румыния является страной НАТО, и присоединение Молдавии к ней приведет к тем же последствиям что и попытка прямого вступления в Альянс.
– Во вторник, 10 октября, полиция достаточно жёстко разогнала "майдан", который в центре Кишинёва попытались устроить сторонники партии "Шор". Ожидаете ли вы повторения подобных протестных акций и их эскалации?
– Я думаю, что обострение между протестующими и властями Молдавии будет нарастать, и провокации будут с обеих сторон. На данном этапе протестующие в Кишинёве не представляют угрозы для властей, а в некоторых случаях их действия даже выгодны им, поскольку демонстрируют разобщённость оппозиции. Ведь остальные оппозиционные политические силы по разным причинам пока не присоединяются к акциям партии "Шор".
При этом упомянутые действия полиции действительно вызваны блокированием главной улицы Кишинёва при помощи палаточного лагеря перед резиденцией президента Молдавии, что я считаю попыткой спровоцировать власти.
Но проблема молдавских властей не в протестах конкретных партий, а в том, что недовольство населения страны растет с каждым днем. Через несколько месяцев оно станет критичным, что может привести не только к массовым стихийным протестам, но и к социальным и экономическим диверсиям в институтах власти.
Согласно нашим опросам, 72,6% населения Молдавии находятся в напряженном состоянии, 66,4% считают негативным последние изменения в стране. При этом 74,6% сотрудников органов безопасности и полиции недовольны своим положением, и 50,2% готовы уйти со службы при первой возможности.
– На пресс-конференции 11 октября президент Молдовы Майя Санду потребовала ужесточить законодательство, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране. Не является ли "дестабилизация" просто поводом для "закручивания гаек" в преддверии грядущего ухудшения социально-экономической ситуации в Молдове? Особенно учитывая предложения Санду карать всех, кто поддерживает Россию?
– С моей точки зрения, на данном этапе внутренняя нестабильность и рост недовольства представляют куда большую угрозу для правительства Молдавии, чем Россия. С другой стороны, военные действия России на Украине и слабая оппозиция внутри страны очень помогают правительству Майи Санду. Абсолютно всё можно списать на войну, и любого противника властей можно обвинить в "поддержке войны".
Образно говоря, ныне Владимир Путин помогает Майе Санду больше, чем Владимир Зеленский, – впрочем, как и другим европейским политикам. Хотя пример Италии и Великобритании показал, что это не долгосрочная помощь, и властям придётся либо подавать в отставку, либо считаться с мнением народа.
– Молдавия с 11 октября получает электроэнергию только благодаря России – ведь её импорт с Украины прекращён, и всю мощность теперь поставляет Кишинёву Молдавская ГРЭС из Приднестровья, работающая на российском газе. Да и сам "Газпром" в очередной раз предоставил "Молдовагазу" отсрочку по уплате долга. Как это соотносится с русофобскими заявлениями властей Молдовы и обещаниями преодолеть газовую зависимость от России?
– В ближайшем будущем ни для Молдавии, ни для большинства стран Европы не существует реальной альтернативы российским энергоресурсам. Как показала практика, вся "зелёная экономика" и "альтернативные источники энергии" сводятся к получениям грантов. Кроме того, в Молдавии нет политики эффективного использования и транспортировки энергии.
А без газа и топлива следующие парламентские и президентские выборы в Молдавии могут состояться уже в ближайшее время, причём с прогнозируемым результатом, и правительство Санду это очень хорошо понимает. Потому заявления и реальные действия властей Молдавии лежат в разных плоскостях.
– С другой стороны, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, отвечающий за энергетику, заявил о готовности поставок нероссийского газа из Румынии, на что ЕБРР выделил кредит в 300 миллионов евро. При этом тысяча кубометров газа от "Газпрома" обходится Молдавии чуть дороже $1000, тогда как европейские фьючерсы стартуют от $2000. Чем инфраструктурная зависимость от Румынии и финансовая от Брюсселя лучше давно отлаженных отношений с Россией?
– Давайте назовём вещи своими именами: речь идёт о поставках российского газа, просто через другие страны – Румынию, Польшу и т. д. Они выгодны правительству Молдавии лишь в политическом плане, для заискивания перед Брюсселем, но большинство молдавского общество всё понимает.
Да, поставки "альтернативного" газа могут быть продемонстрированы как "достижение" для проевропейского электората Молдавии. Но Андрей Спыну и прозападное правительство не учли нескольких факторов.
14 сентября, 06:53"Голоcовать не тазобедренным суставом": эксперт сказал, как Молдавии устоять в период турбулентностиПолитолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что со сменой руководства Молдавии в этой стране вряд ли что-то изменится. Менять нужно идеологию
Во-первых, Румыния сама закупает часть газа из России через частные компании, которые зарегистрированы на Кипре, а Польша, как и многие европейские страны, настолько ощутила дефицит энергоресурсов, что там стали сжигать мусор как альтернативный источник энергии, о чём пишут западные СМИ.
Во-вторых, 84,4% населения Молдавии считают, что правительство страны обязано вести переговоры с Россией для получения газа по выгодной цене. То есть за такое решение выступают не только сторонники абсолютного нейтралитета или дружеских отношений с Россией, но и сторонники евроинтеграции.
– Удары России по Одесской области, пролёт российских ракет над территорией Молдовы и протесты Кишинёва опять активизировали обсуждение военной операции в отношении Приднестровья. То, что её не могут провести силовые структуры Молдовы, – очевидно. Но есть ли вероятность "операции под чужим флагом", которую осуществят военные Украины и НАТО с различительными знаками Молдовы?
– К сожалению, в нынешней ситуации возможно всё, что угодно. В геополитическом противостоянии двух мировых держав, США и России, принести в жертву могут и Молдавию – помимо Украины и Европы. Очевидно одно: ни правительство Майи Санду, ни граждане Молдовы не желают конфликта на территории Молдавии. Против войны как молдаване и приднестровцы, так и гагаузы, украинцы, румыны и все жители региона.
Разжечь военный конфликт в Приднестровье могут лишь те, кому это выгодно, кто находится на безопасном расстоянии и заработает на этом очередные миллиарды. Я полностью согласен с Майей Санду, что поддерживающие войну должны быть наказаны. Вот только правительство Молдавии не настолько влиятельно, чтоб наказать именно этих людей, а обращает свой гнев против тех, кто возмущён и недоволен жизнью в своей стране, и хочет лишь хорошего и стабильного будущего для своих детей!