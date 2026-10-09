https://ukraina.ru/20261009/illyuzornoe-buduschee-ukrainu-zastavili-voevat-do-kontsa-1083713029.html

Иллюзорное будущее: Украину заставили воевать до конца

Иллюзорное будущее: Украину заставили воевать до конца - 09.10.2026 Украина.ру

Иллюзорное будущее: Украину заставили воевать до конца

Главным философски-определяющим ньюсмейкером для Украины и ее просроченного главы Владимира Зеленского на уходящей неделе выступил госсекретарь и советник по нацбезопасности США Марко Рубио.

2026-10-09T16:27

2026-10-09T16:27

2026-10-09T16:27

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Этот потомок кубинских эмигрантов, сбежавших в США от Фиделя Кастро, вдруг почувствовал себя властелином мира, способным напихать всем окружающим ультиматумы и под это дело распихать задачи, которые все должны неукоснительно исполнять.По Рубио, весь мир должен понять, что нужно подчиняться США как единственному наследнику величия всех мировых конкистадоров. Ибо "по всему миру можно увидеть величественные руины. Во многих случаях это места, где история, как представляется, исчерпала себя, остатки далеких культур, давно ушедших из живой памяти. ...А в Америке та же традиция возродилась заново. Открытые и дикие земли стали местом великого возрождения западного воображения и амбиций. Стремление греков к новым горизонтам стало духом американского фронтира. Цивилизация Афин и Рима превратила молодую прибрежную республику в континентальную империю. Величайшие американцы каждого поколения несли в себе безошибочные черты своих предков, которые родились в Афинах, сформированы Римом, крещены в христианском мире, закалены в горниле средневековой Европы, наделены английским гением свободы, а затем перенесены через Атлантику, чтобы возродиться на берегах Нового света".Столь длительное цитирование просто необходимо не только для точного анамнеза болезни. На случай, когда американский чиновник вдруг станет не следующим президентом США, как он рассчитывает, а окажется в крепких и заботливых руках дебелых санитаров со смирительными рубашками, унимающими геополитическую прыть любого новоявленного гегемона, убежавшего от врачей.Слова Рубио важны еще и потому, что он определил роли для России и Украины – воевать друг с другом, потому что сейчас в их отношениях образовался тупик. А выхода из него два: или "урегулирование путем переговоров, при котором каждой из сторон придется пойти на определенные уступки ради достижения мира", или эскалация, когда "одна из сторон или обе стороны усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупика".Главный посол понятен: поскольку Россия не хочет идти на уступки и продолжает уничтожать неонацистский режим в Украине, представляющий угрозу российской нацбезопасности, а США тут не могут ничего сделать, хотя якобы и очень стараются. Значит, Украина должна воевать до победного конца.А конец пока откладывается. Как минимум до 2030 года, когда Европа, по словам ее нынешних фюреров во главе с Урсулой фон дер Ляйен, основательно подготовится и вступит в войну против России во всеоружии.Но вот до того славного времени кто-то должен воевать с Россией, держать ее в напряжении, истощая ресурсы и возможности. Эту роль и отвели Украине Зеленского. Они должны не день простоять и день продержаться, а затянуть конфликт на пару лет, сгорев нем без остатка.В этом и заключается разница между западным и российским подходами. Запад, а вместе с ним и неонацистская Украина, строят иллюзорное будущее, опираясь на позорное и негодное прошлое и игнорируя плачевное настоящее. Будущее иллюзорно, потому что чревато войной.А вот Россия, не оказываясь от своего славного прошлого, уже в настоящем борется за мир в будущем.И по-любому Украине не позавидуешь. Она уже превращена в классического наемника, которому отведена роль расходного материала и пушечного мяса. Их не жалко. Да, их стараются расходовать экономно, чтобы хватило на нужное время, например, на пару-тройку лет – до того же 2030 года.Именно этой цели – экономно воевать Украиной до последнего украинца и украинки – подчинен, кстати, и весь распределительный механизм, и главный принцип помощи Украине. Если раньше ей выдавали по первому требованию практически все, что неонацисты требовали, то теперь помощь дозируют. Выдают, чтобы только хватило вести войну. Размеренно, растянуто по времени, расписано по месяцам на годы. Ситуация с отказом выдать Киеву 27 миллиардов евро помощи в счет будущего года – тому подтверждение. Выдать требуемое Запад отказался, но вот необходимое – пожалуйста, только воюйте…И Зеленский готов воевать. В этом его сила и неуязвимость. В этом ответ на вопрос, почему его никто не трогает на том же Западе, хотя критикуют в хвост и в гриву. Пока Зеленский нужен Западу как лидер, обеспечивающий сжигание Украины в войне за интересы Запада, его никто не тронет.На переправе не меняют не только коней, но и всадников, которые волокут конную колесницу в нужном направлении. И не важно, хороши ли эти всадники, или калиброванные негодяи, на которых клеймо негде ставить. Зеленский же – не только олицетворение режима, он еще и его главный исполнитель, который хорошо справляется с поставленными задачами. Так зачем же, скажите на милость, Западу его менять?Кроме того, Зеленский продолжает стягивать на себя весь негатив ситуации, грузится этим негативом до конца. И в этом тоже есть прагматичный подход: когда загрузится до упора, его легко будет скинуть со счетов вместе с негативом. И выдать этот кульбит за "обновление украинской власти", с которой-де теперь можно иметь дела, потому что она якобы "новая". Нормальный такой политтехнологичный прием…Украина сегодня превосходно подготовлена к войне на убой. Во-первых, она не является членом ни НАТО, ни Евросоюза, но страшно туда стремится. И ради этого членства готова на все. Это и привело к тому, что у НАТО и ЕС перед Украиной нет никаких обязательств, кроме обещаний когда-нибудь смилостивиться и принять. А вот Украина уже и живет, и воюет по стандартам ЕС и НАТО.Западу это крайне удобно. Где бы он еще нашел таких дурачков, которые сжигали бы себя без остатка ради чужих интересов? А тут – пожалуйста. Главное – содержать и поддерживать форму режима, который обеспечивает такой статус-кво. Неонацистская клика Зеленского этому соответствует полностью.Внутренняя оккупация – это модерновое изобретение неоколониализма. Метрополии не нужно посылать в колонию свои войска и чиновников-распорядителей. Важно воспитать их из аборигенов, как в Украине многочисленных соросят, которые никогда не служили Украине, а только своим кошелькам.В такой ситуации остается потом только держать аборигенов-наемников в тонусе всеми возможными и доступными средствами. От подкормки с руки до шантажа и угроз разоблачения и уголовного наказания. К примеру, за ту же коррупцию, чем того же Зеленского и держат на поводке…А то, что Зеленский периодически взбрыкивает, хамит и покусывает руку дающую, так это вполне может быть от завышенных самоощущений взлетевшего на самый верх клоуна, его самомнения, раздутого до мании величия, или передоза вкусными, но запрещенными веществами.Во-вторых, население Украины уже тоже подготовлено к такой роли своей страны. Многочисленные соцопросы показывают, что в массе своей украинцы выступают за мир и якобы хотят мира. Но при этом они не выступают против войны как средства решения всех проблем.Главный феномен Украины в том, что украинцы сегодня не хотят воевать сами, но не против того, чтобы воевали другие. Мы на войну не пойдем, но вот соседи – пожалуйста, пусть идут и гибнут.В этом причина того, что отдельные спорадические выступления против "могилизации" и зверств ТЦК в Украине не выливаются в общенациональное антивоенное движение. Максимум – в региональный протест.Война с Россией чужими руками большинство украинцев сегодня устраивает. Не видеть этого – значит, напрасно себя утешать.В-третьих, Украина сегодня разделена на две части. Для одной из них война – это горе и трагедия. Для другой война – мать родна. И возможность поживиться за счет соотечественников из первой части.А дело обстоит так. После ушедших в Россию республик Донбасса и двух областей Новороссии юго-восточная и центральная Украина стали основным источником пушечного мяса для войны – и ее полигоном. Юго-восток и центр Украины воюют. Они стали и главным полем для "могилизации" в исполнении ТЦК. А мирное население там на себе испытывает львиную дозу российских ударов возмездия, терпит военные невзгоды без тепла, света и связи, рискует везде замерзнуть от холода или погибнуть без медпомощи уже приближающейся зимой.Области же Западной Украины, та же Галичина или Закарпатье, по-прежнему чувствуют себя "украинским Пьемонтом", который рождает только патриотические идеи и кричит лозунги о любви к нэньке. Самое большое число "ухилянтов" (уклонистов) и дезертиров – с Западной Украины. Меньше всего российских ударов – тоже по Западной Украине.Нет, Россия уничтожает военные объекты и на западе Украины, но ударов все равно меньше. Так уж получается.Кроме того, даже известный народный депутат Анна Скороход озвучила страшную правду: западные украинцы наживаются на центральных и восточных, которые стали вынужденными переселенцами и бежали в доморощенный "пьемонт" от войны. По словам Скороход, западенцы так задрали цены на жилье и услуги для беженцев, что их уже можно сравнивать с прейскурантом европейских курортов для богатеев.По словам парламентария, на западе Украины цены на аренду жилья улетели в космос, а в Ужгороде и Львове цены на товары и услуги оказались в два раза выше, чем в Европе. "Монако отдыхает. Когда Ужгород чувствовал себя Монако?" — подчеркнула она. И добавила, что впечатления ее – "не по ощущению, а по факту — большой отток населения, большое количество людей выехало".Справедливости рад следует отметить, что по мере приближения войны украинцы задирали цены для соотечественников в и других регионах, а не демонстрировали солидарность или сострадание. Своя рубашка была ближе к телу по всей Украине. И депутат Скороход грустно констатировала: негаданный рынок, его законы спроса и предложения – это, по ее мнению, данность, но все равно наживаться на своих — как минимум непорядочно."Никто не знает, что будет дальше", — грустно заявила Скороход, добавив, что находится в шоке от происходящего.А что тут непонятного? Дальше будет война, от которой и нужно отказываться. Но в Украине почему-то не получается, она смирилась с ролью ландскнехта, как увы, нацистская Германия до прихода туда в 1945-м Красной армии. Вот поэтому-то и нужна победа России в СВО.

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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