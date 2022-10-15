https://ukraina.ru/20221015/1039732752.html

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе

На северном фасе в Купянске и Кременной чаще действуют разведывательные группы РФ, изредка вступают в стрелковый бой, а в Херсонской области иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки ВСУ, рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру

2022-10-15T07:45

2022-10-15T07:45

2022-10-15T07:45

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Он рассказал, что также российские силы на "Донбасской дуге" пытаются при помощи беспилотников навести артиллерию, а пехота зачищает укрепрайоны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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