Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221015/1039732752.html
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе - 15.10.2022 Украина.ру
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе
На северном фасе в Купянске и Кременной чаще действуют разведывательные группы РФ, изредка вступают в стрелковый бой, а в Херсонской области иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки ВСУ, рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру
2022-10-15T07:45
2022-10-15T07:45
новости
донбасс
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037288419_0:198:3077:1929_1920x0_80_0_0_f64d81bae53bc36c7075bbc4d90e59e0.jpg
Он рассказал, что также российские силы на "Донбасской дуге" пытаются при помощи беспилотников навести артиллерию, а пехота зачищает укрепрайоны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037288419_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7584ff602d38890a668f8db0c05e581b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, всу, вс рф
Новости, Донбасс, ВСУ, ВС РФ

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе

07:45 15.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
На северном фасе в Купянске и Кременной чаще действуют разведывательные группы РФ, изредка вступают в стрелковый бой, а в Херсонской области иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки ВСУ, рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру
На северном фасе (Купянск, Кременная) чаще действуют разведывательные группы – зачастую выставляют огневые засады, изредка вступают в стрелковый бой. На юге, в Херсонской области, в связи с открытой местностью иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки противника.
автор телеграм-канала "Южный ветер"
Он рассказал, что также российские силы на "Донбасской дуге" пытаются при помощи беспилотников навести артиллерию, а пехота зачищает укрепрайоны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:20
Харьков каждый день. Пустая картошка и "Защита" от мэра ТереховаКак местная власть наживается на войне, когда простые люди не могут свести концы с концами
 
НовостиДонбассВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала