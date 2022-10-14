Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной - 14.10.2022 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20221014/1039671283.html
Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной
Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной - 14.10.2022 Украина.ру
Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной
Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T10:39
2022-10-14T10:39
интервью
россия
украина
нато
всу
народная милиция лднр
донбасс
харьков
херсон
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Генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами. В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен. Тем не менее, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц войны, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ООС, а уже затем продолжить идти на запад, считает автор телеграм-канала "Южный ветер".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кампания на Украине длится уже 7 месяцев. Какие свои сильные и слабые стороны продемонстрировали отдельно ВС РФ и Народная милиция, а какие ВСУ и НАТО?- Народная милиция показала, особенно на первом этапе, наибольшую слаженность действий пехоты, что было обусловлено высокой долей военнослужащих с опытом ведения боевых действий непосредственно против Украины. Особо стоит отметить тактический эпизод первой недели – подразделениям 1-го корпуса досталась наиболее сложная задача прорывать линию обороны ВСУ под Волновахой, которая была успешно выполнена.ВСУ показали все, чему их учили советники из НАТО за 8 лет. Это, в первую очередь, комплектование всех сил и средств. То есть реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.Североатлантический альянс создал фактически с нуля систему материально-технического обеспечения Украины, тем самым смог найти грань вовлеченности в конфликт, которая удерживает пока НАТО и Россию от прямого военного столкновения.Полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления. Во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави.- Чего больше в наших неудачах? Силы врага или нашей собственной слабости?- Истина находится посередине. Так или иначе, но генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен.Тем не менее, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц войны, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ООС, а уже затем продолжить идти на запад.- Как проходит среднестатистический бой в Донбассе? Наши силы пытается при помощи беспилотников навести артиллерию, а пехота зачищает укрепрайоны? Или всё несколько иначе?- Так выглядит сценарий штурма укрепленных позиций, характерный для боевых действий на "Донбасской дуге". В частности, под Артемовском, где наступают подразделения ЧВК, а также в районе Первомайского к западу от Донецка в полосе наступления 1-го армейского корпуса.На северном фасе (Купянск, Кременная) чаще действуют разведывательные группы – зачастую выставляют огневые засады, изредка вступают в стрелковый бой.На юге, в Херсонской области, в связи с открытой местностью иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки противника.- Насколько нам удаётся справиться с применением противником мобильных групп бронетехники, что мы наблюдали под Херсоном и под Харьковом?- Все зависит от плотности войск на конкретном участке, а также насыщения боевых порядков пехоты противотанковыми средствами. У каждого командира работа может выстроить по-разному. Но в целом, по состоянию на середину октября, справляться получается.- Были сообщения, что российским силам удалось вывести из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink, что "вызвало хаос" в управлении частей ВСУ. Удастся ли у нас продолжить работу в этом направлении?- Верифицировать данную информацию, не находясь внутри подразделений ВСУ, довольно сложно. Есть мнение, что войска РЭБ ВС РФ протестировали новые типы техники, однако это на уровне слухов. Также к теме слухов можно отнести "особые отношения Киева и Илона Маска, который посмел призвать к мирным переговорам. В настоящее время, по всей видимости, система связи Starlink продолжает работать более-менее в штатном режиме.- Как вы оцениваете эффективность ударов по инфраструктуре? Есть ли конкретные объекты, по которым мы ещё не били, а следовало бы?- Чтобы реально оценить эффективность ракетных ударов, нужно собрать и проанализировать большое количество информации, которую украинское руководство усиленно скрывает. Общий взгляд на события показывает, что начата системная работа и оценивать ее нужно по итогам некоторого периода. Если объект не поражен первым ударом, он может быть снова подан на поражение после доразведки. Необходимый перечень объектов наверняка у ГШ ВС РФ имеется, поэтому советовать особого смысла нет.- Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине. Что должно случится, чтобы мы считали это прямым, а не гибридным нападением Запада?- Вероятнее всего – только политическая воля. Все-таки СВО не задумывалась как война против НАТО. Цель операции – освободить Донбасс и как раз-таки исключить прямое военное столкновение НАТО.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, нато, всу, народная милиция лднр, донбасс, харьков, херсон
Интервью, Россия, Украина, НАТО, ВСУ, Народная милиция ЛДНР, Донбасс, Харьков, Херсон

Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной

10:39 14.10.2022
 
© Фото : Украина.РуМорской офицер интервью
Морской офицер интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Украина.Ру
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами. В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен. Тем не менее, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц войны, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ООС, а уже затем продолжить идти на запад, считает автор телеграм-канала "Южный ветер".
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Кампания на Украине длится уже 7 месяцев. Какие свои сильные и слабые стороны продемонстрировали отдельно ВС РФ и Народная милиция, а какие ВСУ и НАТО?
- Народная милиция показала, особенно на первом этапе, наибольшую слаженность действий пехоты, что было обусловлено высокой долей военнослужащих с опытом ведения боевых действий непосредственно против Украины. Особо стоит отметить тактический эпизод первой недели – подразделениям 1-го корпуса досталась наиболее сложная задача прорывать линию обороны ВСУ под Волновахой, которая была успешно выполнена.
ВСУ показали все, чему их учили советники из НАТО за 8 лет. Это, в первую очередь, комплектование всех сил и средств. То есть реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.
Североатлантический альянс создал фактически с нуля систему материально-технического обеспечения Украины, тем самым смог найти грань вовлеченности в конфликт, которая удерживает пока НАТО и Россию от прямого военного столкновения.
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Полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления. Во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи.
В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави.
- Чего больше в наших неудачах? Силы врага или нашей собственной слабости?
- Истина находится посередине. Так или иначе, но генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.
В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен.
Тем не менее, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц войны, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ООС, а уже затем продолжить идти на запад.
- Как проходит среднестатистический бой в Донбассе? Наши силы пытается при помощи беспилотников навести артиллерию, а пехота зачищает укрепрайоны? Или всё несколько иначе?
- Так выглядит сценарий штурма укрепленных позиций, характерный для боевых действий на "Донбасской дуге". В частности, под Артемовском, где наступают подразделения ЧВК, а также в районе Первомайского к западу от Донецка в полосе наступления 1-го армейского корпуса.
На северном фасе (Купянск, Кременная) чаще действуют разведывательные группы – зачастую выставляют огневые засады, изредка вступают в стрелковый бой.
На юге, в Херсонской области, в связи с открытой местностью иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки противника.
- Насколько нам удаётся справиться с применением противником мобильных групп бронетехники, что мы наблюдали под Херсоном и под Харьковом?
- Все зависит от плотности войск на конкретном участке, а также насыщения боевых порядков пехоты противотанковыми средствами. У каждого командира работа может выстроить по-разному. Но в целом, по состоянию на середину октября, справляться получается.
- Были сообщения, что российским силам удалось вывести из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink, что "вызвало хаос" в управлении частей ВСУ. Удастся ли у нас продолжить работу в этом направлении?
- Верифицировать данную информацию, не находясь внутри подразделений ВСУ, довольно сложно. Есть мнение, что войска РЭБ ВС РФ протестировали новые типы техники, однако это на уровне слухов. Также к теме слухов можно отнести "особые отношения Киева и Илона Маска, который посмел призвать к мирным переговорам. В настоящее время, по всей видимости, система связи Starlink продолжает работать более-менее в штатном режиме.
- Как вы оцениваете эффективность ударов по инфраструктуре? Есть ли конкретные объекты, по которым мы ещё не били, а следовало бы?
- Чтобы реально оценить эффективность ракетных ударов, нужно собрать и проанализировать большое количество информации, которую украинское руководство усиленно скрывает. Общий взгляд на события показывает, что начата системная работа и оценивать ее нужно по итогам некоторого периода. Если объект не поражен первым ударом, он может быть снова подан на поражение после доразведки. Необходимый перечень объектов наверняка у ГШ ВС РФ имеется, поэтому советовать особого смысла нет.
- Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине. Что должно случится, чтобы мы считали это прямым, а не гибридным нападением Запада?
- Вероятнее всего – только политическая воля. Все-таки СВО не задумывалась как война против НАТО. Цель операции – освободить Донбасс и как раз-таки исключить прямое военное столкновение НАТО.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаНАТОВСУНародная милиция ЛДНРДонбассХарьковХерсон
 
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