https://ukraina.ru/20221014/1039671283.html

Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной

Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной - 14.10.2022 Украина.ру

Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T10:39

2022-10-14T10:39

2022-10-14T10:39

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Генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами. В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен. Тем не менее, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц войны, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ООС, а уже затем продолжить идти на запад, считает автор телеграм-канала "Южный ветер".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кампания на Украине длится уже 7 месяцев. Какие свои сильные и слабые стороны продемонстрировали отдельно ВС РФ и Народная милиция, а какие ВСУ и НАТО?- Народная милиция показала, особенно на первом этапе, наибольшую слаженность действий пехоты, что было обусловлено высокой долей военнослужащих с опытом ведения боевых действий непосредственно против Украины. Особо стоит отметить тактический эпизод первой недели – подразделениям 1-го корпуса досталась наиболее сложная задача прорывать линию обороны ВСУ под Волновахой, которая была успешно выполнена.ВСУ показали все, чему их учили советники из НАТО за 8 лет. Это, в первую очередь, комплектование всех сил и средств. То есть реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня.Североатлантический альянс создал фактически с нуля систему материально-технического обеспечения Украины, тем самым смог найти грань вовлеченности в конфликт, которая удерживает пока НАТО и Россию от прямого военного столкновения.Полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления. Во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави.- Чего больше в наших неудачах? Силы врага или нашей собственной слабости?- Истина находится посередине. Так или иначе, но генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами.В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен.Тем не менее, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц войны, если бы решили сначала сосредоточиться на разгроме группировки ООС, а уже затем продолжить идти на запад.- Как проходит среднестатистический бой в Донбассе? Наши силы пытается при помощи беспилотников навести артиллерию, а пехота зачищает укрепрайоны? Или всё несколько иначе?- Так выглядит сценарий штурма укрепленных позиций, характерный для боевых действий на "Донбасской дуге". В частности, под Артемовском, где наступают подразделения ЧВК, а также в районе Первомайского к западу от Донецка в полосе наступления 1-го армейского корпуса.На северном фасе (Купянск, Кременная) чаще действуют разведывательные группы – зачастую выставляют огневые засады, изредка вступают в стрелковый бой.На юге, в Херсонской области, в связи с открытой местностью иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки противника.- Насколько нам удаётся справиться с применением противником мобильных групп бронетехники, что мы наблюдали под Херсоном и под Харьковом?- Все зависит от плотности войск на конкретном участке, а также насыщения боевых порядков пехоты противотанковыми средствами. У каждого командира работа может выстроить по-разному. Но в целом, по состоянию на середину октября, справляться получается.- Были сообщения, что российским силам удалось вывести из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink, что "вызвало хаос" в управлении частей ВСУ. Удастся ли у нас продолжить работу в этом направлении?- Верифицировать данную информацию, не находясь внутри подразделений ВСУ, довольно сложно. Есть мнение, что войска РЭБ ВС РФ протестировали новые типы техники, однако это на уровне слухов. Также к теме слухов можно отнести "особые отношения Киева и Илона Маска, который посмел призвать к мирным переговорам. В настоящее время, по всей видимости, система связи Starlink продолжает работать более-менее в штатном режиме.- Как вы оцениваете эффективность ударов по инфраструктуре? Есть ли конкретные объекты, по которым мы ещё не били, а следовало бы?- Чтобы реально оценить эффективность ракетных ударов, нужно собрать и проанализировать большое количество информации, которую украинское руководство усиленно скрывает. Общий взгляд на события показывает, что начата системная работа и оценивать ее нужно по итогам некоторого периода. Если объект не поражен первым ударом, он может быть снова подан на поражение после доразведки. Необходимый перечень объектов наверняка у ГШ ВС РФ имеется, поэтому советовать особого смысла нет.- Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине. Что должно случится, чтобы мы считали это прямым, а не гибридным нападением Запада?- Вероятнее всего – только политическая воля. Все-таки СВО не задумывалась как война против НАТО. Цель операции – освободить Донбасс и как раз-таки исключить прямое военное столкновение НАТО.

https://ukraina.ru/20221012/1039628009.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, нато, всу, народная милиция лднр, донбасс, харьков, херсон