https://ukraina.ru/20221014/1039718649.html

Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима

Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима - 14.10.2022 Украина.ру

Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима

Возможности ПВО киевского режима по отражению массированного удара российской армии по украинсокй инфраструктуры оказались невысокими, и обещанные Западом новые системы ПВО вряд ли сильно изменят ситуацию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-10-14T06:15

2022-10-14T06:15

2022-10-14T06:15

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ракеты

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Он отметил, что системы ПВО не справляются с гиперзвуковой российской ракетой “Кинжал” и не являются серьёзной помехой для дозвуковых ракет.Он указал, что удары по инфраструктурным объектам Украины могут повториться. В качестве одной из целей Евсеев назвал станции замены колёсных пар на западе страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039610978.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, евсеев, удары, пво, противоракетная оборона, ракеты