https://ukraina.ru/20221014/1039718649.html
Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима
Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима - 14.10.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима
Возможности ПВО киевского режима по отражению массированного удара российской армии по украинсокй инфраструктуры оказались невысокими, и обещанные Западом новые системы ПВО вряд ли сильно изменят ситуацию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-10-14T06:15
2022-10-14T06:15
2022-10-14T06:15
новости
спецоперация
евсеев
удары
пво
противоракетная оборона
ракеты
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Он отметил, что системы ПВО не справляются с гиперзвуковой российской ракетой “Кинжал” и не являются серьёзной помехой для дозвуковых ракет.Он указал, что удары по инфраструктурным объектам Украины могут повториться. В качестве одной из целей Евсеев назвал станции замены колёсных пар на западе страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039610978.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, евсеев, удары, пво, противоракетная оборона, ракеты
Новости, Спецоперация, Евсеев, удары, ПВО, противоракетная оборона, ракеты
Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима
Возможности ПВО киевского режима по отражению массированного удара российской армии по украинсокй инфраструктуры оказались невысокими, и обещанные Западом новые системы ПВО вряд ли сильно изменят ситуацию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев