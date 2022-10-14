Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима - 14.10.2022 Украина.ру
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Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима
Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима - 14.10.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима
Возможности ПВО киевского режима по отражению массированного удара российской армии по украинсокй инфраструктуры оказались невысокими, и обещанные Западом новые системы ПВО вряд ли сильно изменят ситуацию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-10-14T06:15
2022-10-14T06:15
новости
спецоперация
евсеев
удары
пво
противоракетная оборона
ракеты
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Он отметил, что системы ПВО не справляются с гиперзвуковой российской ракетой “Кинжал” и не являются серьёзной помехой для дозвуковых ракет.Он указал, что удары по инфраструктурным объектам Украины могут повториться. В качестве одной из целей Евсеев назвал станции замены колёсных пар на западе страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039610978.html
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новости, спецоперация, евсеев, удары, пво, противоракетная оборона, ракеты
Новости, Спецоперация, Евсеев, удары, ПВО, противоракетная оборона, ракеты

Евсеев рассказал о работе ПВО киевского режима

06:15 14.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТурчиновЗРК С-125 ВСУ ПВО
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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Возможности ПВО киевского режима по отражению массированного удара российской армии по украинсокй инфраструктуры оказались невысокими, и обещанные Западом новые системы ПВО вряд ли сильно изменят ситуацию. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Он отметил, что системы ПВО не справляются с гиперзвуковой российской ракетой “Кинжал” и не являются серьёзной помехой для дозвуковых ракет.

Для борьбы с ними нужна противоракетная оборона. Но у всех западных систем ПРО ограничены возможности по перехвату. А если будет наноситься массированный удар с разных направлений?

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт
Он указал, что удары по инфраструктурным объектам Украины могут повториться. В качестве одной из целей Евсеев назвал станции замены колёсных пар на западе страны.
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:12
Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВОРакетные удары российской армии показали недостатки системы ПВО Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в британской газете Financial Times
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЕвсеевударыПВОпротиворакетная оборонаракеты
 
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