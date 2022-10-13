https://ukraina.ru/20221013/1039670528.html

Владимир Евсеев: РФ не только уничтожает инфраструктуру для ВСУ, но и готовится войти на Западную Украину

Владимир Евсеев: РФ не только уничтожает инфраструктуру для ВСУ, но и готовится войти на Западную Украину - 13.10.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: РФ не только уничтожает инфраструктуру для ВСУ, но и готовится войти на Западную Украину

Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T12:55

2022-10-13T12:55

2022-10-13T14:04

интервью

инфраструктура

сша

всу

россия

западная украина

харьков

донбасс

теракт

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Бросив все резервы на Харьковское направление, Зеленский загнал себя в ловушку. Создание российско-белорусской группировки войск — это явный посыл к тому, что если вы все войска будете держать на этом направлении, мы сможем открыть еще один фронт. И чтобы сейчас не предпринял Киев, русской армии это будет выгодно, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее экс-замглавы МЧ России Михаил Фалеев заявил, что энергетическая система Украины не разрушена полностью, так как многие объекты ремонтопригодны, часть из них были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности. Однако, по его словам, ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Киева.— Владимир Валерьевич, вы согласны с такой оценкой?— По некоторым оценкам, в первый день мы вывели из строя примерно 15% энергетической инфраструктуры Украины. Во второй — еще около 10%. То есть процентов 20−25 мы выбили. Для Украины это ощутимо. Как бы они не закольцовывались, их промышленность значительно сократилась. При этом из энергетической системы страны был выбит каскад Каховской ГЭС и Запорожская АЭС, которая давала почти половину атомной энергетики.Когда у них выбито 20−25% объектов энергетики, это не могло не сказаться на энергетическом балансе страны. Они прекратили экспорт электроэнергии, и они были вынуждены приступить к веерным отключениям электричества. Останавливаются заводы по выработке стали. Понятно, что все это можно отремонтировать. Вопрос в том, в какой срок.Отмечу также, что удары наносились не столько по электростанциям, сколько по ТЭЦ, которые помимо электричества вырабатывают воду для отопления. Сейчас октябрь, а когда в октябре народ оказывается без отопления, то ремонтопригодность здесь не при чем. Людям нужно, чтобы дома было тепло. А если они еще не смогут использовать электрообогреватели, то ситуация становится крайне тяжелой. Я не говорю, что такая ситуация сейчас в целом по стране, но это уже ощущается. Никто не исключает, что в случае провокаций с украинской стороны Россия повторит удары по разрушению ТЭЦ.Еще мы наносили удары по железнодорожным узлам, в частности, в Павлограде. Далее могут последовать удары по другой транспортной инфраструктуре. Многие говорят, что пора разрушить объекты, где меняют колесные пары, например, во Львовской области. То есть все может повториться и в значительно большем масштабе.— Как вы оцениваете работу украинского ПВО? — Возможности украинского ПВО по уничтожению объектов удара оказались невысоки. Все заявления Запада, что мы поставим Украине самые новые системы ПВО, упираются в несколько моментов.Во-первых, ни одна система ПВО не предназначена для борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами. Для «Кинжалов» и даже для дозвуковых ракет системы ПВО не помеха. Для борьбы с ними нужна противоракетная оборона. Но у всех западных систем ПРО ограничены возможности по перехвату. А если будет наноситься массированный удар с разных направлений? А если к тому моменту, пока они будут устанавливать новую систему ПВО, мы выбьем старую?Я понимаю желание Украины показать, что ущерб был не столь значителен. Ущерб был бы не столь значительным, если бы у Украины все было в порядке с экономикой. А когда Украина половину бюджета получает за счет дотаций, как она может восстанавливать собственную энергосистему? Она может только надеяться, что ей что-то даст Запад. А что, у Запада нет собственных потребностей? В Евросоюзе очень серьезные проблемы с экономикой. Какой смысл выделять Украине миллиарды долларов, если часть этих денег будет украдены, и такие удары будут повторяться? А если в Европу опять хлынет поток украинских беженцев?Повторюсь, если Украина снова попытается совершить теракт на территории России, удары по инфраструктуре будут повторены в гораздо большем масштабе.— Могут ли эти удары предотвратить наступление противника на Сватово, где, по некоторым данным, сосредоточены 30−40 тысяч боевиков ВСУ?— Возможно, они их и сосредоточили. Но и у нас там силы есть. Насколько я знаю, сейчас на том направлении идет наше, а не украинское наступление. Мы отбили ряд населенных пунктов и создаем угрозу для Красного Лимана. Мы использовали время для восполнения потерь за счет мобилизованных. Пришли новые воинские части.Я очень надеюсь, что мы нарушили вражескую систему боевого управления. Иначе трудно объяснить, почему противник так резко откатился. Ведь речь идет не об одном населенном пункте. Там было приличное отступление. Хватит ли у них сил резервов для купирования нашего наступления пока непонятно.Они сейчас оказываются в вилке. Создание российско-белорусской группировки войск — это явный посыл к тому, что если вы все войска будете держать на этом направлении, мы сможем открыть еще один фронт. Насколько я понимаю, сейчас Киев первоочередной целью не является. Но мы можем попробовать зайти в Ровенскую область и перерезать коммуникации.Они говорят: «Мы создаем фортификационные сооружения». На каком пространстве? Да, они есть в Харьковской области. А в Сумской? Черниговской? Ровенской? Это больше похоже на болтовню. Зеленский переоценил собственные тылы. Он понадеялся, что ему никто не ударит в тыл со стороны Белоруссии. Он перебросил все свои войска, вывел гарнизон из Одессы и ряда других городов. Некоторые говорят, что и в Киеве гарнизона нет. Если это так, то сам Бог велел нам попробовать их оборону на тех рубежах или перерезать коммуникации.— А если они перебросят войска туда с Харьковского направления?— Тоже хорошо. Тогда мы быстрее вернем все потерянные территории. Повторюсь, Зеленский оказался в патовой ситуации. У него нет денег на восстановление инфраструктуры, сил для обороны по всему периметру границ тоже нет, большие потери среди тех, кого он бросил в эти прорывы. Понятно, что быстро личный состав не подготовить, даже если они снова мобилизуют всех, кто есть. А техника? Он ее тоже очень много потерял. А если он лишится Харькова, где остаются серьезные восстановительные мощности?Ситуация для Украины начинает ухудшаться. Поэтому они пытаются приуменьшить те удары, которые мы нанесли. Но мы можем нанести еще один удар. Донбасс — это уже российская территория, которая подвергается обстрелам. Это тоже теракт. И у нас есть масса поводов для нанесения еще более мощного удара, чем тот, который мы нанесли.Поэтому пусть Украина глубоко задумается. За убийство мирного населения под Купянском и на севере Харьковской области им все равно придется отвечать. Как и за теракты на Крымском мосту.— Насколько мы готовы к тому, что если мы зайдем на Западную Украину с территории Белоруссии, то в конфликт вмешается Польша или Прибалтика?— Теоретически возможны разные варианты. Но давайте будем реалистами. Кто больше всего отправил на Украину танков и артиллерии? Польша. Кто передал Украине вооружение собственной армии? Польша. Тогда у меня вопрос. С чем вы собираетесь заходить на территорию Западной Украины? С фигой в кармане? Да, Польша ждет поставок вооружений. Но когда? Поставки американских танков «Абрамс» ожидаются с конца года. Поставки южнокорейской бронетехники вообще непонятно, когда ожидаются. Я уже не говорю про Литву.Если же Литва попробует вмешаться в этот конфликт, мы сразу же пробиваем наземный коридор в Калининградскую область. Без всяких разговоров. Вы же участвуете в войне? Тогда и у нас руки свободны. Мы выходим из всех соглашений с Литвой по демаркации границ, на основании того, что они их грубо нарушили и создаем этот коридор, который был раньше.Теперь посмотрите на США. Там сейчас все больше разговоров в том духе, что «мы подписывались на поражение Путина, но мы не подписывались на ядерную войну», потому что у Байдена хватило ума заговорить про «ядерный Армагеддон». Американцы этого испугались. И у них есть для этого основания, потому что атомная подлодка «Белгород» с четырьмя подводными аппаратами и ядерным оснащением ушла с базы. А эти аппараты могут быть развернуты против США. А это если не уничтожение, то серьезный ущерб трем крупным американским городам. Я уже не говорю про остальной наш потенциал.Я думаю, что Байден заигрался. Своей помощью Украине он привел к тому, что Украина преступила к террористическим актам. А еще идет много вбросов, что в убийстве Дарьи Дугиной, подрыве Крымского моста, атаке на «Северные потоки» и попытке диверсий против «Турецкого потока» причастна Великобритания. Вас Великобритания подставляет? Или вы сами подставляетесь.Более того, то, что Украина совершила теракты, а Россия начала отвечать, создало для Байдена и демократов плохую ситуацию накануне выборов в Конгресс. Республиканцы используют это на полную мощность. И в Сенате ситуация может коснуться не в пользу Байдена. То, что ОПЕК+ сокращает добычу — это тоже говорит о провале внешней политики США, потому что Байден летал в Саудовскую Аравию договариваться с принцем Мухаммедом, чтобы они увеличили добычу нефти, но в итоге они получили сокращение. Саудитам грозить можно, но что это даст? Все это говорит о провале политики США на Ближнем и Среднем Востоке. Да, это началось при Трампе. Но ведь именно при Байдене они позорно ушли из Афганистана. А теперь и саудиты начинают о них ноги вытирать.Байден стал набирать много отрицательных очков в самый опасный период, когда до выборов осталось три недели. И ситуация на линии фронта тоже играет не в пользу Байдена. Я надеюсь, что к 8 ноября мы тоже преподнесем Байдену некоторые подарки.— Например?— Например, освободим Артемовск и Соледар. Я недавно выступал в эфире телеканала из Арабских Эмиратов, где я дискутировал с представителем Пентагона. Он активно продвигал идею, что Украина побеждает. Я ему на это говорю, что Россия пока воевала не в полную силу, поэтому никакой речи о победе над Россией не идет.Он говорит: «Посмотрите, какой высокий моральный дух у ВСУ». Но этот дух обусловлен не столько храбростью, сколько обычными наркотиками. У них минимум треть армии — наркоманы. Американцы об этом не знают? Они их подсадили на сильнодействующие таблетки, когда «киборги» еще обороняли Донецкий аэропорт.У ВСУ хорошая американская техника. Но и с «тремя семерками», и с «Хаймарсами» мы научились бороться. И связь мы у них научились вырубать в тот момент, когда ВСУ приступают к боевому развертыванию на Херсонском направлении. У них должна быть переоценка ценностей. Нельзя переоценивать собственные возможности, особенно если Россия не начала воевать в полную силу.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20221012/1039628009.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, инфраструктура, сша, всу, россия, западная украина, харьков, донбасс, теракт