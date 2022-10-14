https://ukraina.ru/20221014/1039717105.html

Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине

Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине - 14.10.2022 Украина.ру

Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине

Конфликт на Украине приносит американским правящим кругам много преимуществ, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в его мирном урегулировании. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов

2022-10-14T06:45

2022-10-14T06:45

2022-10-14T06:45

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сша

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Он отметил, что среди таких преимуществ – ослабление конкурирующей с США немецкой экономики, продвижение своего сжиженного газа на европейский рынок, а также сохранение своего контроля над Европой.Он добавил, что компаниям из США принадлежит более 50% сельскохозяйственных земель Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220523/1034014056.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, александр асафов, сша, спецоперация, германия, европа