https://ukraina.ru/20221014/1039717105.html
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине
Конфликт на Украине приносит американским правящим кругам много преимуществ, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в его мирном урегулировании. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
2022-10-14T06:45
2022-10-14T06:45
2022-10-14T06:45
новости
александр асафов
сша
спецоперация
германия
европа
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Он отметил, что среди таких преимуществ – ослабление конкурирующей с США немецкой экономики, продвижение своего сжиженного газа на европейский рынок, а также сохранение своего контроля над Европой.Он добавил, что компаниям из США принадлежит более 50% сельскохозяйственных земель Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220523/1034014056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр асафов, сша, спецоперация, германия, европа
Новости, Александр Асафов, США, Спецоперация, Германия, Европа
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине
Конфликт на Украине приносит американским правящим кругам много преимуществ, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в его мирном урегулировании. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов