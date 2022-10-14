Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
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Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине - 14.10.2022 Украина.ру
Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине
Конфликт на Украине приносит американским правящим кругам много преимуществ, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в его мирном урегулировании. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
2022-10-14T06:45
2022-10-14T06:45
новости
александр асафов
сша
спецоперация
германия
европа
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Он отметил, что среди таких преимуществ – ослабление конкурирующей с США немецкой экономики, продвижение своего сжиженного газа на европейский рынок, а также сохранение своего контроля над Европой.Он добавил, что компаниям из США принадлежит более 50% сельскохозяйственных земель Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220523/1034014056.html
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новости, александр асафов, сша, спецоперация, германия, европа
Новости, Александр Асафов, США, Спецоперация, Германия, Европа

Асафов рассказал, почему США выгоден конфликт на Украине

06:45 14.10.2022
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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Конфликт на Украине приносит американским правящим кругам много преимуществ, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в его мирном урегулировании. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов
Он отметил, что среди таких преимуществ – ослабление конкурирующей с США немецкой экономики, продвижение своего сжиженного газа на европейский рынок, а также сохранение своего контроля над Европой.

Потому что когда в центре Европы ведётся конфликт, Европа будет выполнять всё, что ей скажут

Александр Асафов
Александр Асафов
Обозреватель радиостанции "Говорит Москва"
Он добавил, что компаниям из США принадлежит более 50% сельскохозяйственных земель Украины.
Пентагон
23 мая, 16:01
«Для них это благо». Крашенинникова раскрыла главных бенефициаров американской военной помощи КиевуОсновная часть из 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон выделяет киевскому режиму, достанется американскому ВПК. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлександр АсафовСШАСпецоперацияГерманияЕвропа
 
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