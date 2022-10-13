https://ukraina.ru/20221013/1039696132.html

Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины

Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины - 13.10.2022 Украина.ру

Александр Асафов: США проиграют, если начнут переговоры с Россией об Украине без Украины

Задача американцев — затянуть конфликт на Украине как можно дольше, потому что он дает США много плюсов. Это и подавление России, и уничтожение немецкой... Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T13:24

2022-10-13T13:24

2022-10-13T14:45

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украина

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Задача американцев — затянуть конфликт на Украине как можно дольше, потому что он дает США много плюсов. Это и подавление России, и уничтожение немецкой экономики, и продвижение своего сжиженного газа, а также сохранение контроля над Европой. То есть у США есть масса плюсов, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в мире, считает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам. В ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент Реджеп Тайип Эрдоган напрямую это не сказал, но отметил, что последствия украинского кризиса были неправильно оценены, ряд западных стран теперь думает, как провести зиму. По его словам, справедливого мира на Украине можно добиться при помощи дипломатии.— Александр, есть ли сейчас смысл всерьез обсуждать такие переговоры об Украине без Украины?— Россия напрямую не отвергает возможности посредничества какой-либо страны в ходе мирных переговоров, но обсуждать это можно с определенным скепсисом. Американцы не дадут Украине возможность обсуждать любые мирные соглашения, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта.Что касается прямых переговоров, то, делая такие заявления, Эрдоган хочет поправить свою предвыборную социологию. Потому что если американцы будут обсуждать Украину без Украины, то они признают, что напрямую управляют всем этим процессом. Поэтому я думаю, что это интересное заявление Эрдогана как минимум не встретит понимания в Вашингтоне.Что касается России, Россия готова договариваться с кем угодно, кто способен повлиять на ситуацию ради достижения мира.— Макрон заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, если Россия применит его на Украине. Должно ли это нас обнадеживать в том смысле, что хотя бы Европа будет адекватно оценивать ситуацию?— К сожалению, Европа в нынешней ситуации несубъектна. Мы видим, как под давлением американцев она занимается обучением неонацистских боевиков и поставляет оружие Украине. Поэтому я не думаю, что стоит всерьез воспринимать заявления Макрона. Хотя его мысль, что применение ядерного оружия против России не отвечает национальным интересам Франции, вполне здрава.— У нас уже стали общим местом разговоры о том, что Америка этой войной хочет истощить Россию. Что конкретно имеется в виду? США действительно считают, что ВСУ могут уничтожить российские войска?— Задача американцев — затянуть конфликт как можно дольше, потому что он дает США много плюсов. Это и подавление России, и уничтожение немецкой экономики, и продвижение своего сжиженного газа, а еще сохранение контроля над Европой. Потому что когда в центре Европы ведется конфликт, Европа будет выполнять все, что ей скажут.К тому же Америке принадлежит более 50% сельскохозяйственных земель Украины. Зерно, которое вывезли якобы для бедных стран, — это зерно американских компаний.То есть у США есть масса плюсов, связанных с деньгами и влиянием, поэтому они ни в коем случае не заинтересованы в мире.— Есть мнение, что Россия начала спецоперацию в том числе для того, чтобы не допустить прямой войны с НАТО. Насколько это сейчас удается?— Я не готов делать таких выводов. Цели, задачи и причины спецоперации довольно подробно разобраны. Например, не допустить распространения ядерного оружия у наших границ. Очевидно, что НАТО активно участвует в конфликте, но никогда этого не признает. Потому что всем понятно, какие будут последствия у прямого боестолкновения.— Будем ли мы считать прямым боестолкновением, если натовских военнослужащих переоденут в украинскую форму?— Любые подобные действия могут быть расценены нами как прямое участие НАТО в войне с Россией, что приведет к неотвратимым последствиям. Мы об этом всех предупредили. Мне кажется, НАТО удержится от подобных непродуманных действий.

https://ukraina.ru/20220126/1033157781.html

https://ukraina.ru/20221011/1039624634.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, россия, украина, эрдоган, нато