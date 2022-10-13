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Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах - 13.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Президент России Владимир Путин 13 октября в ходе выступления на саммите в Астане заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств
2022-10-13T09:33
2022-10-13T09:33
2022-10-13T09:50
новости
владимир путин
валюта
саммит
финансы
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Российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду… жить за чужой счет".По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, валюта, саммит, финансы
Новости, Владимир Путин, валюта, саммит, финансы
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
09:33 13.10.2022 (обновлено: 09:50 13.10.2022)
Президент России Владимир Путин 13 октября в ходе выступления на саммите в Астане заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств
Российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду… жить за чужой счет".
"В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.
По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.