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Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах

Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах - 13.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах

Президент России Владимир Путин 13 октября в ходе выступления на саммите в Астане заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств

2022-10-13T09:33

2022-10-13T09:33

2022-10-13T09:50

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Российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду… жить за чужой счет".По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, валюта, саммит, финансы