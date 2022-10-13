"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию Украина.ру, что между бойцами националистических батальонов и военнослужащими ВСУ давно можно поставить знак равенства
Он напоминает, что обычно в российских СМИ стараются разделять подразделения националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Эксперт призывает четко определиться с вопросом - кто такие ВСУ?
На самом деле, эти шесть-семь месяцев специальной военной операции показали… Что, если стрельбу по гражданским объектам в Донецке, Горловке, Макеевке, в Краматорске осуществляют военнослужащие ВСУ — под кураторством НАТО, инструкторов НАТО, либо кого-то еще, или под пристальным присмотром этих штурмовых батальонов "Кракен" или "Азов"*, — то это не купирует их ответственность.
По мнению Ераносяна, все эти действия ВСУ говорят лишь о том, что эти люди абсолютно такие же террористы, как и военнослужащие нацбатов. То есть "мы воюем с террористической армией", подчеркивает он.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Вчера, 07:30Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов