"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России - 13.10.2022 Украина.ру
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"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России - 13.10.2022 Украина.ру
"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию Украина.ру, что между бойцами националистических батальонов и военнослужащими ВСУ давно можно поставить знак равенства
2022-10-13T06:00
2022-10-13T06:00
новости
нато
украина
спецоперация
россия
нацисты
террористы
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Он напоминает, что обычно в российских СМИ стараются разделять подразделения националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Эксперт призывает четко определиться с вопросом - кто такие ВСУ?По мнению Ераносяна, все эти действия ВСУ говорят лишь о том, что эти люди абсолютно такие же террористы, как и военнослужащие нацбатов. То есть "мы воюем с террористической армией", подчеркивает он.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, нато, украина, спецоперация, россия, нацисты, террористы
Новости, НАТО, Украина, Спецоперация, Россия, нацисты, террористы

"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России

06:00 13.10.2022
 
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
© соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)
Читать в
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию Украина.ру, что между бойцами националистических батальонов и военнослужащими ВСУ давно можно поставить знак равенства
Он напоминает, что обычно в российских СМИ стараются разделять подразделения националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Эксперт призывает четко определиться с вопросом - кто такие ВСУ?
На самом деле, эти шесть-семь месяцев специальной военной операции показали… Что, если стрельбу по гражданским объектам в Донецке, Горловке, Макеевке, в Краматорске осуществляют военнослужащие ВСУ — под кураторством НАТО, инструкторов НАТО, либо кого-то еще, или под пристальным присмотром этих штурмовых батальонов "Кракен" или "Азов"*, — то это не купирует их ответственность.
Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса
По мнению Ераносяна, все эти действия ВСУ говорят лишь о том, что эти люди абсолютно такие же террористы, как и военнослужащие нацбатов. То есть "мы воюем с террористической армией", подчеркивает он.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
НАТО Украина коллаж
Вчера, 07:30
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
 
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06:14Дмитрий Журавлев: Украина - даже не блюдо, а объедки на столе западной экономики
06:00"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
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