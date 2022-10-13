https://ukraina.ru/20221013/1039659004.html

"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России

"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России - 13.10.2022 Украина.ру

"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России

Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил в интервью изданию Украина.ру, что между бойцами националистических батальонов и военнослужащими ВСУ давно можно поставить знак равенства

2022-10-13T06:00

2022-10-13T06:00

2022-10-13T06:00

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Он напоминает, что обычно в российских СМИ стараются разделять подразделения националистических батальонов и Вооруженных сил Украины. Эксперт призывает четко определиться с вопросом - кто такие ВСУ?По мнению Ераносяна, все эти действия ВСУ говорят лишь о том, что эти люди абсолютно такие же террористы, как и военнослужащие нацбатов. То есть "мы воюем с террористической армией", подчеркивает он.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20221012/1039626917.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нато, украина, спецоперация, россия, нацисты, террористы