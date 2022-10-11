https://ukraina.ru/20221011/1039599917.html

Владимир Ераносян о секретах организации украинской армии и технологии убийства российских граждан

Владимир Ераносян о секретах организации украинской армии и технологии убийства российских граждан - 11.10.2022 Украина.ру

Владимир Ераносян о секретах организации украинской армии и технологии убийства российских граждан

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T15:50

2022-10-11T15:50

2022-10-11T15:50

интервью

владимир ераносян

сво

всу

рф

снабжение

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Месяцы проведения специальной военной операции показали, что между бойцами националистических батальонов и военнослужащими ВСУ можно ставить знак равенства, ВСУ так же повинны в гибели мирных граждан, Считает эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Максимович, как присоединение регионов и участие мобилизованных изменят театр военных действий? Боевые действия теперь не только фактически, но и юридически ведутся на земле Российской Федерации.– Как только к России присоединилось четыре новых региона, включая Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Запорожскую область, которая стала субъектом Федерации, и естественно, Херсонская область – здесь картина поменялась кардинально.Ранее мы могли ожидать удара и получали некие даже намеки на удары минами, удары какими-то гаубицами буксируемыми, либо какими-то реактивными системами залпового огня по приграничным поселкам Белгородской области, Брянской области и т.д.Оценивали это весьма негативно, разрабатывая некие меры для ассиметричного ответа, либо для прямого вооруженного ответа. Это беснующаяся агонизирующая террористическая армия, которая - как анклав - сосредоточилась вблизи нашей границы. Теперь мы видим, что эта граница опасности существенно расширилась, а именно - больше тысячи километров. Ее нужно укомплектовать пограничной службой, прежде всего, это первое.Во-вторых, разработать многоэшелонированную оборону, которая будет сосредотачивать в себе не только наши пограничные силы, но и силы быстрого реагирования, которые могут в очень короткий период усилить то или иное направление прорыва этих банд.Теперь давайте четко определимся – кто такие украинские ВСУ? Мы обычно каким-то образом пытались разделять подразделения националистических каких-то батальонов и Вооруженных сил Украины, не ставя между ними знак равенства.На самом деле, эти шесть-семь месяцев специальной военной операции показали… что, если стрельбу по гражданским объектам в Донецке, Горловке, Макеевке, в Краматорске, осуществляют военнослужащие ВСУ - под кураторством НАТО, инструкторов НАТО, либо кого-то еще, или под пристальным присмотром этих штурмовых батальонов "Кракен" или "Азов"* - то это не купирует их ответственность. Это говорит лишь о том, что эти люди абсолютно такие же террористы, как и нацбаты. То есть, мы воюем с террористической армией.Когда Советский Союз в свое время воевал с террористическими бандами бандеровцев с 1945 по 1958 год, на территории Украины советской – это продолжалось 13 лет. Очаговое сопротивление продолжалось очень долгие годы в Средней Азии, вспомним послереволюционное басмачество и т.д.Также вспомним то, что Вторая Чеченская кампания, которая проходила с 1999 по 2000 год, до апреля, она закончилась, казалось бы, за восемь месяцев, но - это закончились активные боевые действия. Война с бандами в горах продолжалась девять лет, до 2009 года.Мы должны понимать, что украинские террористические формирования – УТФ, имеют подоплеку и связь с сетью, которая функционирует от сил Спецоперации, курируется ГУР МО Украины, в частности Будановым, Центральным разведывательным управлением, САС Великобритании. Находятся эти силы внутри нашей территории.На территории Российской Федерации, в Херсонской области, в Запорожской области, включая Бердянск, Мелитополь, есть сеть террористическая внутри России. Есть эта сеть агентов внутри ДНР, которая занимается не только корректировкой огня, наводкой – крестики ставят на домах активистов и в отелях, где проживают прикомандированные для помощи прибывшие - для освоения сельскохозяйственных угодий, для помощи в разработки планов по реализации программ по восстановлению Донбасса и т.д. Всех этих людей вычисляют с помощью геолокации, передают эти данные в Киев либо в Николаев, где сидит человек за сенсорным экраном… Ему докладывают – этот отель в Херсоне нужно бомбить прямо сейчас.В режиме реального времени. У нас… единая система управления тактических звеньев. Это - дрон вылетает, "Орлан", он дает целеуказание на гаубицу, гаубица стреляет. У них совсем по-другому. У них два варианта оповещения. Первый вариант – это человек-агент сидит возле отеля и ставит крестики, второй звонит – это элемент системы единого управления, еще один принимает звонок, это уже в Николаеве, и в лесу третий уже на сенсоре отмечает это все, и согласует цель с инструктором НАТО.Тот ему говорит, насколько важна эта цель. Быстро говорит, в течение двух-трех секунд принимаются решения, выпускать ли этот пакет "Хаймарса" туда, или выпустить одну ракету, два реактивных снаряда, стоимостью 150 тысяч долларов, либо весь пакет - стоимостью миллион долларов – "Хаймарса", шесть направляющих. Вот они эти шесть ракет выпускают – миллиона нет. Им же надо правильно цель выбрать, они же людей не считают за объективно дорогую цель. Они выбирают цель с помощью этих агентов на местах.Резюмируя сказанное: раз уж мы на наших территориях получили террористов – первым делом уничтожается сеть внутри Российской Федерации, затем уничтожаются базы подготовки террористов, у которых имеются главные задачи – засылка на наши территории. Эти террористически базы могут находиться на территории соседнего квазигосударства.Точно так ведут себя все страны – Израиль так себя ведет всегда. Второй момент – Индия, почему она все время воздерживается, когда ее призывают проголосовать против России в Совбезе ООН? Потому, что индусы с такой же самой проблемой столкнулись, когда на сопредельной территории, например, Непала, готовили боевиков.Они что сделали? Они провозгласили одну из частей Непала своей территорией методом референдума. Там состоялся референдум, и 97% непальцев, проживающих в этом регионе, север Индии, сказали: "мы хотим быть с Индией". Индия зашла туда не экспедиционным корпусом, а своими вооруженными силами, чтобы поддержать волеизъявление непальского народа, который захотел жить в составе Индии. Вот такая ситуация.- Сколько потребуется держать оборону и на каких рубежах? Какие точки сейчас для нас наиболее критичны на фронте? Сколько фронту потребуется ждать подготовленной и экипированной силы?– Самыми критичными направлениями являются Сватово и Кременная сейчас, по той простой причине, что на фоне развития успеха летучих бригад махновских бандерлогов, они думают, что на М-113 могут прорвать какие-то бреши, и потом подтянуть тяжелую технику.Мало того, они же еще и корректировщики огня. Тут нужно понимать, что, если по ним стреляют – прорвалась эта группировка маленькая ДРГ, там от двадцати до… давайте до роты, грубо говоря, 120 человек может быть там, это всего лишь 10 машин. У них "Старлинк", связь у них есть, нужно понимать. Здесь идет тема такая – если их используют не просто как пушечное мясо, а как корректировщиков огня. Если он даже брешь не нашел, а по нему стреляют, по этому человеку, то даже не по баллистике можно вычислять, а просто по рации, он - последний из тринадцати – сказал: "по нам стреляют оттуда, с холма".Это значит, что он – это же червяк. Проведем аналогии, назовем вещи своими именами. Есть рыбалка, рыбак сидит возле сенсора, возможно, он на английском говорит, этот рыбак, у него удочка "Хаймарс", а червяком кто является в этой ситуации, который должен вычислить крупную рыбу?Он не одиночный стрелковый огонь должен вычислить, он должен вычислить, откуда идет гаубичное или залповое РСЗО, пакет пускает, он должен быстро это сообщить. А быстрее всех кто сообщит это? Тот человек, который находится на линии огня. Он самый быстрый получается, но он и самый мертвый – он червяк.По Харьковскому направлению. Они сейчас будут стремиться в политическом смысле сказать, что они зашли в Луганскую область, но им надо это сообщить, это же Зеленский. Он же ядерную войну всем объявил, он сказал, что надо превентивный ядерный удар нанести России, он сказал, что мы сейчас всех победим, как всегда, и т.д.Что касается Херсонского, Криворожского направления, там Дудчаны, они пошли по той же тактике, прорываются, идут к побережью. Там подорван мост через Дудчаны – они хотят с этой стороны и со стороны Николаевской области. Они хотят потихоньку якобы на Херсон и Новую Каховку пойти. Это их озвученные цели.Я хочу сказать, что там же Крым рядом, там рядом наши все эти подразделения, которые наиболее боеспособны. Я не только о 810-й бригаде мариупольской говорю, я говорю о тех резервах и тех укомплектованных частях, которые присутствуют там, и о десантниках, которые организовали героическую оборону и, конечно, ждут подкрепления.Подкрепление может прийти в течение двух недель, подготовка необходима, потому что есть такое понятие, как "Курс молодого бойца", и это понятие все мы проходили, кто служил в Вооруженных силах. Кстати, я в Яворовском полигоне подо Львовом это дело проходил в течение месяца. И танки водили, и стреляли со всех видов стрелкового оружия и т.д.Ведь военнослужащие утрачивают навыки, когда после запаса или после срочной службы оказываются на гражданке, они забывают даже первичные какие-то навыки, приобретенные в год службы. Ну за год службы два, три, четыре раза может, стрелял. Это де-факто, даже, в элитных частях, в морской пехоте, ну да, он там за год один раз прыгает с парашютом, может быть, даже, не прыгает, понимаете?Тут ситуация такая, нужно понимать, что срочная служба - один год. Кто прошел ее и призван сейчас по частичной мобилизации – этих людей нужно переподготавливать в любом случае. Просто так пускать их на фронт для защиты границ и наших рубежей, новых в том числе, нельзя.Может быть, стоит… это опять же, не как совет, а как мнение, я не претендую на истину в последней инстанции. Но, может быть, те пограничные части, которые боеготовые, может быть, их заменить на вот этих ребят? Ну, к примеру, которых сейчас взяли по частичной мобилизации. Каким-то образом вот так ротировать войска. Это мое мнение, абсолютно не навязываю его, там, в Генштабе - виднее.Что касается обстановки на Донецком направлении. Там, все-таки, мало-помалу, потихонечку, маленькими шагами идет тактическая успешная работа со стороны как частных военных компаний, так и Росгвардии. И, в частности, кадыровцев, и чеченских ребят Апти Алаудинова, Героя России, они потихоньку продвигаются, с каждым днем мы слышим все больше позитивной информации с того направления.Надо сказать, что там сосредоточена крупная группировка (ВСУ – Ред.), тут надо тоже это понимать, и то, что они прикрываются той же бандеровской тактикой – живым щитом, организуя сопротивление как городскую герилью внутри жилой застройки, ставят там свои гаубицы, окапываясь, используя бетонные сооружения и т.д. Поэтому медленно идет – да. Но давайте вспоминать, опять же, все эти вещи, связанные с бандподпольями, с террористическими армиями, басмачами, махновцами, петлюровцами, и т.д. И когда мы это все воспоминаем, мы помним, сколько лет это шло.Поэтому отмечу еще направление, которое нас особенно должны волновать – это Крымское направление. Я там служил в качестве офицера с 1991 года по 1996 год. Я понимаю, что те средства, которые получила Украина, они экзистенциально угрожают Крыму, западной части Крыма.ВСУ имеют в своем распоряжении "Гарпуны", противокорабельные ракеты, которые могут стрелять в одной из своих модификаций по наземным целям, и запускаться с самолетов – это очень важная тема. Они могут летать на дистанцию 200 километров.Обычный "Гарпун", понятно, меньше, который с берега запускается, а если с самолета запускать "Гарпун" вне зоны досягаемости наших ПВО… Например, где-то они в Виннице взлетели, нос самолета обращен в Крым, и вот они с этих своих… под крыльями у них модификации "Гарпунов", у Украины. И вот они лупят, допустим, по западной части Крыма.Это значит, что пока мы не расширим буферную зону, гипотетически они (ВСУ – Ред.) могут запускать ракету "Точка-У", либо авиационную версию "Гарпуна" - по западной части Крыма. Там Евпатория находится. Это курортная зона.– Близятся холода. Что потребуется бойцам, кроме зимней формы?– Тыловики сейчас должны работать день и ночь для того, чтобы обеспечить нашим вооруженные силы, которые особенно находятся в поле, в степи. Херсонское направление - это степь. Нужно понимать, что там очень мало защищенных участков и территории. Это житница, это сельскохозяйственные угодья, это большая, широкая печенежская степь – помните, половцы, печенеги?С Крыма выезжали кипчаки, половцы, а до этого - печенеги, нападали на Киевскую Русь и т.д. Это все такая местность – там ветра зимой очень серьезные. Нужно понимать, с чем столкнутся в географическом и топографическом плане наши Вооруженные силы именно в этом регионе.Поэтому в первую очередь – тактическая обувь. Ее лучше всего делают белорусы. У них нужно закупать огромное количество либо по бартеру. Я уже смотрю, как экономисты выступают. Я знаю, что белорусы умеют делать, кроме лучших шасси в мире… еще лучше делают тактическую обувь. Она теплая, неизнашиваемая, красивая, она выглядит лучше, чем американские аналоги. И по цвету она разная, может быть темно-зеленая, могут делать хаки, песочную, какую угодно. Великолепная тактическая обувь!Дальше – кормежка. Обеспечить белорусской тушенкой. Самая вкусная тушенка – гродненская, обеспечит наши войска. Белорусы могут платить за транзит в Усть-Лугу, своей продукцией, они могут платить тушенкой, отличными носками, великолепным термобельем, которое белорусы делают лучше всех. Они делают лучше всех тактические ботинки, сметано-молочные продукты, они могут сухие пайки делать их молочных продуктов. Все это должно удваивать паек.Вот такая ситуация, это нужно сделать в первую очередь, и белорусы будут довольны, они с удовольствием это сделают.Мало того, у них отличные РСЗО, бьющие на 300 километров, дальше наших, с китайскими ракетами "Полонез" - высокоточные, с маленьким коэффициентом вероятного отклонения. Поэтому, нужно еще и это попросить. Понятно, что сейчас ситуация у них тревожная, у белорусов, это нужно тоже понимать, потому что одним из направлений, я его не отметил, а зря, является белорусское направление.Что делают сейчас украинцы? Они сосредоточили на белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, из которых большую часть – это шесть бригад, а у белорусов всего три бригады сил спецоперации, из них две воздушно-десантные. Сил спецопераций у белорусов шесть тысяч человек всего. Сравните с Северной Кореей, там 88 тысяч человек сил спецопераций только. Плюс 1 миллион 250 тысяч армия. А у белорусов вся армия - 45 тысяч человек. А украинцы только на Херсонском направлении 40 тысяч сейчас сосредоточили военнослужащих. Белорусы не справятся, если на них нападут. А там готовится прорыв.Внимание! Прорыв готовится Польшей. Польша больше всех заинтересована, чтобы сейчас эскалировался конфликт и перекинулся на Беларусь. Они считают, что, если украинцы, эта группировка, 15 тысяч человек, зайдет в Беларусь, там поляков будет тысяч десять внутри группировки. Значит, они сразу же зайдут в Брестскую область и подвинут анклав через тех же самых миссионеров-прозелитов, ксёндзов и агентов влияния в польской диаспоре.Они подвинут их на восстание против Лукашенко и захватят один из городов районных центров, провозгласят там Тихановскую - она живет сейчас в Польше - они ее провозгласят президентом легитимным Белоруссии, поставят флаг БЧБшный и сосредоточат там армию, которая будет де-факто украинская армия в основном, но там будет один полк или два полка белорусов.Они рекрутируют белорусов и скажут, что это освободительная белорусская армия, которая пришла освобождать землю от российской агрессии. Им так скажут сказать.*Запрещенная в РФ организация

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Роман Гнатюк

интервью, владимир ераносян, сво, всу, рф, снабжение