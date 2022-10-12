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"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС
"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС - 12.10.2022 Украина.ру
"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС
Страны Евросоюза сами виноваты в своей ошибочной энергополитике, заявил 12 октября, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя 2022" президент РФ Владимир Путин
2022-10-12T14:14
2022-10-12T14:14
2022-10-12T14:55
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владимир путин
энергетика
евросоюз
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Он отметил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешний отопительный сезон, и теперь "мяч – на стороне ЕС".При этом президент подчеркнул, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть.Ранее появилась информация, что такое ограничение содержит восьмой пакет антироссийских санкций.
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новости, владимир путин, энергетика, евросоюз, ошибки
Новости, Владимир Путин, энергетика, Евросоюз, ошибки
"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС
14:14 12.10.2022 (обновлено: 14:55 12.10.2022)
Страны Евросоюза сами виноваты в своей ошибочной энергополитике, заявил 12 октября, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя 2022" президент РФ Владимир Путин
Россия не виновата в том, что европейцы, как в средневековье, запасаются на зиму дровами.
Он отметил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешний отопительный сезон, и теперь "мяч – на стороне ЕС".
При этом президент подчеркнул, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть.
Ранее появилась информация, что такое ограничение содержит восьмой пакет антироссийских санкций.