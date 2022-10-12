https://ukraina.ru/20221012/1039650111.html

"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС

"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС - 12.10.2022 Украина.ру

"Сами виноваты": Путин рассказал о проигрышной энергетической политике ЕС

Страны Евросоюза сами виноваты в своей ошибочной энергополитике, заявил 12 октября, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя 2022" президент РФ Владимир Путин

2022-10-12T14:14

2022-10-12T14:14

2022-10-12T14:55

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Он отметил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешний отопительный сезон, и теперь "мяч – на стороне ЕС".При этом президент подчеркнул, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть.Ранее появилась информация, что такое ограничение содержит восьмой пакет антироссийских санкций.

https://ukraina.ru/20220715/1036471950.html

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новости, владимир путин, энергетика, евросоюз, ошибки