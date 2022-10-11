https://ukraina.ru/20221011/1039557835.html

"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины

"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины - 11.10.2022 Украина.ру

"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины

Украинскую армию Россия разгромила в конце июня, сейчас на территории Украины российским войскам противостоят военнослужащие НАТО из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-10-11T04:30

2022-10-11T04:30

2022-10-11T04:30

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По его мнению, у России действительно возникли проблемы, потому что "мы воюем не с украинской армией как таковой".По его словам, в танковом, авиационном и артиллерийском боевом столкновении РФ сложно противостоять НАТО, поэтому Россия сейчас перестраивает армию на ходу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039548992.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, нато