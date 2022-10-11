https://ukraina.ru/20221011/1039557835.html
"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины - 11.10.2022 Украина.ру
"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
Украинскую армию Россия разгромила в конце июня, сейчас на территории Украины российским войскам противостоят военнослужащие НАТО из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-11T04:30
2022-10-11T04:30
2022-10-11T04:30
новости
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_aa5c3a41bf3e29b089e0be04845ccca1.jpg
По его мнению, у России действительно возникли проблемы, потому что "мы воюем не с украинской армией как таковой".По его словам, в танковом, авиационном и артиллерийском боевом столкновении РФ сложно противостоять НАТО, поэтому Россия сейчас перестраивает армию на ходу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039548992.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_144:0:660:387_1920x0_80_0_0_f018e4331711a7eaae2fb5f753e4dcc1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, нато
Новости, Украина, Россия, НАТО
"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
Украинскую армию Россия разгромила в конце июня, сейчас на территории Украины российским войскам противостоят военнослужащие НАТО из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его мнению, у России действительно возникли проблемы, потому что "мы воюем не с украинской армией как таковой".
Армию независимой Украины мы разгромили в конце июня. Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами. Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения. Мы воюем с 50 странами Запада.
Андрей Суздальцев
политолог
По его словам, в танковом, авиационном и артиллерийском боевом столкновении РФ сложно противостоять НАТО, поэтому Россия сейчас перестраивает армию на ходу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.