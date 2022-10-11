"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины - 11.10.2022 Украина.ру
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"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины - 11.10.2022 Украина.ру
"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
Украинскую армию Россия разгромила в конце июня, сейчас на территории Украины российским войскам противостоят военнослужащие НАТО из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-11T04:30
2022-10-11T04:30
новости
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россия
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По его мнению, у России действительно возникли проблемы, потому что "мы воюем не с украинской армией как таковой".По его словам, в танковом, авиационном и артиллерийском боевом столкновении РФ сложно противостоять НАТО, поэтому Россия сейчас перестраивает армию на ходу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости, Украина, Россия, НАТО

"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины

04:30 11.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинскую армию Россия разгромила в конце июня, сейчас на территории Украины российским войскам противостоят военнослужащие НАТО из 50 стран Запада, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его мнению, у России действительно возникли проблемы, потому что "мы воюем не с украинской армией как таковой".
Армию независимой Украины мы разгромили в конце июня. Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами. Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения. Мы воюем с 50 странами Запада.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
политолог
По его словам, в танковом, авиационном и артиллерийском боевом столкновении РФ сложно противостоять НАТО, поэтому Россия сейчас перестраивает армию на ходу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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