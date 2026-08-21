"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве - 21.08.2026 Украина.ру
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"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве
"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве - 21.08.2026 Украина.ру
"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве
Руководитель Офиса Зеленского Кирилл Буданов* оказался фигурантом уголовного дела, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), пишут украинские СМИ
2026-08-21T12:21
2026-08-21T12:22
киев
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ярослав мудрый
владимир зеленский
максим микитась
набу
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рада
кирилл буданов*
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Расследование связано с деятельностью его бывшей помощницы Ирины Мудрой, лишившейся своего поста на фоне дела о создании преступного сообщества.Как указывает издание "Украинская правда", имя Буданова* напрямую упоминается в материалах официального подозрения, предъявленного Мудрой. По сведениям источников из бизнес-кругов, Зеленский лично поручил Буданову* найти и легализовать крупную сумму для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которому инкриминируют отмывание денег. Для выполнения этой задачи глава Офиса привлек застройщика и бывшего парламентария Максима Микитася. На оперативных аудиозаписях сама Мудрая в процессе обсуждения дела Галущенко регулярно ссылается на вышестоящее руководство.Предполагается, что дальнейший ход дела антикоррупционных органов во многом зависит от показаний Мудрой, а ее готовность говорить связана с тем, как быстро для нее соберут деньги на залог.На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила о проведении масштабной спецоперации против преступной группы, в которую входили депутаты Верховной рады и сотрудники Офиса Зеленского. Впоследствии НАБУ обнародовало перехваченные телефонные разговоры предполагаемых участников этой группировки, получившей оперативное название "Форрест Гамп". Главной фигуранткой записей стала уже отстраненная от дел замглавы Офиса Мудрая. Кроме того, по данным следствия, в коррупционных схемах по легализации теневых средств участвовали топ-менеджеры украинского "Сенс банка".Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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киев, украина, россия, ярослав мудрый, владимир зеленский, максим микитась, набу, верховная рада, рада, кирилл буданов*
Киев, Украина, Россия, Ярослав Мудрый, Владимир Зеленский, Максим Микитась, НАБУ, Верховная Рада, Рада, Кирилл Буданов*

"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве

12:21 21.08.2026 (обновлено: 12:22 21.08.2026)
 
© Фото : ABC News
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото : ABC News
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Руководитель Офиса Зеленского Кирилл Буданов* оказался фигурантом уголовного дела, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), пишут украинские СМИ
Расследование связано с деятельностью его бывшей помощницы Ирины Мудрой, лишившейся своего поста на фоне дела о создании преступного сообщества.
Как указывает издание "Украинская правда", имя Буданова* напрямую упоминается в материалах официального подозрения, предъявленного Мудрой.
По сведениям источников из бизнес-кругов, Зеленский лично поручил Буданову* найти и легализовать крупную сумму для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которому инкриминируют отмывание денег. Для выполнения этой задачи глава Офиса привлек застройщика и бывшего парламентария Максима Микитася. На оперативных аудиозаписях сама Мудрая в процессе обсуждения дела Галущенко регулярно ссылается на вышестоящее руководство.

"Он [Буданов*] белый ходит после публикации записей. Не встречается ни с кем из посторонних", — поделился источник издания в Офисе Зеленского.

Предполагается, что дальнейший ход дела антикоррупционных органов во многом зависит от показаний Мудрой, а ее готовность говорить связана с тем, как быстро для нее соберут деньги на залог.
На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила о проведении масштабной спецоперации против преступной группы, в которую входили депутаты Верховной рады и сотрудники Офиса Зеленского. Впоследствии НАБУ обнародовало перехваченные телефонные разговоры предполагаемых участников этой группировки, получившей оперативное название "Форрест Гамп". Главной фигуранткой записей стала уже отстраненная от дел замглавы Офиса Мудрая. Кроме того, по данным следствия, в коррупционных схемах по легализации теневых средств участвовали топ-менеджеры украинского "Сенс банка".
Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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КиевУкраинаРоссияЯрослав МудрыйВладимир ЗеленскийМаксим МикитасьНАБУВерховная РадаРадаКирилл Буданов*
 
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