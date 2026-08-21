https://ukraina.ru/20260821/rossiyskaya-aviatsiya-raznesla-aviabombami-punkty-dislokatsii-vsu-1082681008.html

Российская авиация разнесла авиабомбами пункты дислокации ВСУ

Российская авиация разнесла авиабомбами пункты дислокации ВСУ - 21.08.2026 Украина.ру

Российская авиация разнесла авиабомбами пункты дислокации ВСУ

Российское Министерство обороны 21 августа сообщило о ликвидации пунктов временного размещения украинских войск в ходе точечных ударов авиации

2026-08-21T11:36

2026-08-21T11:36

2026-08-21T11:36

россия

киев

херсон

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056463471_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_dcac73105f41276358ea6a103fc7c749.jpg

В частности, в подконтрольном Киеву Херсоне тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000, оснащенная унифицированным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила базу, где располагался личный состав 34-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).Помимо этого, Воздушно-космические силы РФ отработали по тыловым объектам противника на территории Донецкой Народной Республики. В Краматорске российские летчики задействовали две фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с модулями планирования, успешно поразив пункты временной дислокации украинских формирований. Еще четыре удара авиабомбами калибра ФАБ-500 с УМПК пришлись по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районе населенного пункта Райгородок.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

россия

киев

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, киев, херсон, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация