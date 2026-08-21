Российская авиация разнесла авиабомбами пункты дислокации ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Российское Министерство обороны 21 августа сообщило о ликвидации пунктов временного размещения украинских войск в ходе точечных ударов авиации
В частности, в подконтрольном Киеву Херсоне тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000, оснащенная унифицированным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила базу, где располагался личный состав 34-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Помимо этого, Воздушно-космические силы РФ отработали по тыловым объектам противника на территории Донецкой Народной Республики.
В Краматорске российские летчики задействовали две фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с модулями планирования, успешно поразив пункты временной дислокации украинских формирований. Еще четыре удара авиабомбами калибра ФАБ-500 с УМПК пришлись по местам сосредоточения живой силы ВСУ в районе населенного пункта Райгородок.
О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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