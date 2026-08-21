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Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским

Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским - 21.08.2026 Украина.ру

Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров попытался превратить протесты против своей отставки в полноценную политическую кампанию с требованием выборов, но потерпел неудачу. Об этом сообщает агентство Reuters.

2026-08-21T10:22

2026-08-21T10:22

2026-08-21T10:22

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сша

александр федоров

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the guardian

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По данным издания, участники митингов в украинских городах не поддержали эту идею: люди выходили на улицы, чтобы добиться реакции властей на увольнение министра, а не ради смены власти в стране. Сам Фёдоров, как ранее сообщала The Guardian, планировал отправиться в США, чтобы заручиться поддержкой американских политиков. Однако после того как 18 августа Зеленский внёс в Раду кандидатуру Евгения Хмары, а 19 августа парламент её утвердил, шансы экс-министра вернуться в кресло главы оборонного ведомства фактически исчезли.Подробнее – в материале Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, александр федоров, владимир зеленский, reuters, the guardian, минобороны