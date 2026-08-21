Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским - 21.08.2026 Украина.ру
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Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским
Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским - 21.08.2026 Украина.ру
Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским
Бывший глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров попытался превратить протесты против своей отставки в полноценную политическую кампанию с требованием выборов, но потерпел неудачу. Об этом сообщает агентство Reuters.
2026-08-21T10:22
2026-08-21T10:22
новости
сша
александр федоров
владимир зеленский
reuters
the guardian
минобороны
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По данным издания, участники митингов в украинских городах не поддержали эту идею: люди выходили на улицы, чтобы добиться реакции властей на увольнение министра, а не ради смены власти в стране. Сам Фёдоров, как ранее сообщала The Guardian, планировал отправиться в США, чтобы заручиться поддержкой американских политиков. Однако после того как 18 августа Зеленский внёс в Раду кандидатуру Евгения Хмары, а 19 августа парламент её утвердил, шансы экс-министра вернуться в кресло главы оборонного ведомства фактически исчезли.Подробнее – в материале Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, александр федоров, владимир зеленский, reuters, the guardian, минобороны
Новости, США, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Reuters, The Guardian, Минобороны

Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским

10:22 21.08.2026
 
© REUTERS / MYKHAILO FEDOROV
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© REUTERS / MYKHAILO FEDOROV
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Бывший глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров попытался превратить протесты против своей отставки в полноценную политическую кампанию с требованием выборов, но потерпел неудачу. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным издания, участники митингов в украинских городах не поддержали эту идею: люди выходили на улицы, чтобы добиться реакции властей на увольнение министра, а не ради смены власти в стране.
Сам Фёдоров, как ранее сообщала The Guardian, планировал отправиться в США, чтобы заручиться поддержкой американских политиков.
Однако после того как 18 августа Зеленский внёс в Раду кандидатуру Евгения Хмары, а 19 августа парламент её утвердил, шансы экс-министра вернуться в кресло главы оборонного ведомства фактически исчезли.
Подробнее – в материале Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
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