https://ukraina.ru/20260821/menedzher-ukrainskogo-porta-poyman-na-vymogatelstve-krupnoy-vzyatki--1082682999.html

Менеджер украинского порта пойман на вымогательстве крупной взятки

Менеджер украинского порта пойман на вымогательстве крупной взятки - 21.08.2026 Украина.ру

Менеджер украинского порта пойман на вымогательстве крупной взятки

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" оказало содействие в изобличении фигурантов криминальной истории со взяткой. Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-21T12:40

2026-08-21T12:40

2026-08-21T12:40

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Криминальная история подходит к кульминации в Одесской области. Там задержали замначальника Черноморского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" и представительницу частной компании. Для этого потребовалось объединить усилия ГБР и СБУ. Следователи установили, что фигуранты требовали 500 тыс грн (более $11 тыс) за влияние на должностных лиц госпредприятия АО "Укрзализныця" в решении коммерческого вопроса. Частное предприятие по договору с железнодорожным госмонополистом выполняло модернизацию железнодорожного переезда и путей. Портовый менеджер через посредницу потребовал у представителя частного предприятия полмиллиона гривен. "За эти деньги они обещали повлиять на работников "Укрзализныци", чтобы те приняли необходимое решение и не препятствовали исполнению договора", - выяснили следователи.Обоих фигурантов задержали, им предъявлены "подозрения" в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. перед ними открылась перспектива восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Также проверяется причастность к криминальной схеме должностных лиц АО "Укрзализныця".Тем временем на Укарине обсуждают коррупционные схемы высшего порядка. Специализированная антикоррупционная прокуратура назвала фигурантов дел "Форрест Гамп" и "Фемида". По ним проходят замглавы Офиса президента (с 19 августа в отставке) Ирина Мудрая, глава Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик, замминистра юстиции Елена Ференс, бывший нардеп Максим Микитась и действующий нардеп Вадим Столар и другие. Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что её ужаснули обнародованные НАБУ и САП данные прослушек по этой криминальной истории."Коррупция тут у нас возникает не как случайная взятка или в лице чиновника, который не удержался перед искушением. Это даже история не о группе людей, которые решили чуть-чуть заработать на государстве. Это буквально способ управления государством: система со своими правилами, посредниками кассирами, банками, договорённостями и людьми, у которых достаточно власти, чтобы раздавать указания высоким должностным лицам, "топать ножками" и контролировать собирание чёрного кэша для внесения залога за Германа Галущенко", – констатировала она.Подробности в публикации Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, укрзализныця, гбр, криминал, взятка, порты, черное море, одесская область