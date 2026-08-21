ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве - 21.08.2026 Украина.ру
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ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве
ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве - 21.08.2026 Украина.ру
ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве
Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области иностранца, который причастен к попытке запуска в Москве FPV-дрона для разведки зданий органов государственного управления, объектов транспорта и мест скопления граждан. Об этом 21 августа в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2026-08-21T09:39
2026-08-21T09:39
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Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что является экспертом по БПЛА и искусственному интеллекту. Мужчина признался, что отправлял заявки в территориальную оборону Украины и украинские Телеграм-каналы, чтобы работать на украинские спецслужбы.Установлено, что в 2023 году он инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами через Телеграм. По их заданию он прибыл в Москву, где провёл разведку на одном из вокзалов с целью выявления грузовых составов с нефтепродуктами, а также административных зданий в центре города.После подготовки он вылетел в Мурманск для дальнейшего незаконного перехода границы с Норвегией, где и был задержан. Мужчина заключён под стражу.Как отметили в ФСБ РФ, Киев из-за неспособности наносить эффективные дальние удары по Московскому региону пытается совершать теракты с малыми БПЛА через агентов.Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
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ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве

09:39 21.08.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области иностранца, который причастен к попытке запуска в Москве FPV-дрона для разведки зданий органов государственного управления, объектов транспорта и мест скопления граждан. Об этом 21 августа в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что является экспертом по БПЛА и искусственному интеллекту. Мужчина признался, что отправлял заявки в территориальную оборону Украины и украинские Телеграм-каналы, чтобы работать на украинские спецслужбы.
Установлено, что в 2023 году он инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами через Телеграм. По их заданию он прибыл в Москву, где провёл разведку на одном из вокзалов с целью выявления грузовых составов с нефтепродуктами, а также административных зданий в центре города.
После подготовки он вылетел в Мурманск для дальнейшего незаконного перехода границы с Норвегией, где и был задержан. Мужчина заключён под стражу.
Как отметили в ФСБ РФ, Киев из-за неспособности наносить эффективные дальние удары по Московскому региону пытается совершать теракты с малыми БПЛА через агентов.
Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
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