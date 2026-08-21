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Война с мультиками на фоне пустого бюджета: Захарова высмеяла санкции Киева против "Маши и Медведя"

Война с мультиками на фоне пустого бюджета: Захарова высмеяла санкции Киева против "Маши и Медведя" - 21.08.2026 Украина.ру

Война с мультиками на фоне пустого бюджета: Захарова высмеяла санкции Киева против "Маши и Медведя"

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова с иронией прокомментировала решение Владимира Зеленского объявить войну детской анимации, передают 21 августа российские информагентства

2026-08-21T10:59

2026-08-21T10:59

2026-08-21T10:59

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Дипломат допустила, что в его представлении ограничения против мультипликаторов являются единственным доступным способом повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.Накануне Киев ввел персональные ограничения против авторов популярного во всем мире проекта "Маша и Медведь". Согласно официальным заявлениям Офиса Зеленского, этот детский сериал якобы несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Украины.Как уже сообщалось в утренних сводках, пока украинские власти тратят ресурсы на борьбу с рисованными персонажами, реальная система обеспечения ВСУ находится в глубоком кризисе. Сам Зеленский открыто признал катастрофическое положение дел с бюджетом. Он охарактеризовал нехватку финансовых средств как беспрецедентный вызов для государства, добавив, что на поиск денег для армии у Киева осталось не более четырех месяцев. Подробнее - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мария захарова, украина.ру