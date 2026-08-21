https://ukraina.ru/20260821/ukraina-zaprosila-dostup-k-starlink-dlya-naletov-na-rf---financial-times-1082683500.html

Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times

Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times - 21.08.2026 Украина.ру

Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times

Киевские власти добиваются снятия ограничений на использование спутниковой системы связи Starlink для координации беспилотников, атакующих тыловые регионы России, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники

2026-08-21T12:46

2026-08-21T12:46

2026-08-21T12:46

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дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

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По информации издания, Владимир Зеленский в ходе июльской встречи в Белом доме обратился к Дональду Трампу с просьбой переговорить с Илоном Маском. Украинская сторона рассчитывает получить разрешение задействовать спутниковую сеть якобы для ударов по российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. При этом в Киеве пообещали ограничить глубину ударов по российской территории радиусом в 200 километров. Однако американский лидер уклонился от прямого ответа на это предложение. По мнению источников, Трамп с высокой долей вероятности ответит Киеву отказом.Дополнительным барьером для Украины является позиция самого Илона Маска, который регулярно призывает к скорейшему завершению конфликта. Ситуацию для киевского руководства серьезно осложняет и недавнее увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который напрямую контактировал с американским миллиардером и обеспечивал прямую связь с ним.Подробнее - в материале Маск снова отказал Украине в Starlink и призвал к переговорам на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру