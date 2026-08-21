Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times - 21.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260821/ukraina-zaprosila-dostup-k-starlink-dlya-naletov-na-rf---financial-times-1082683500.html
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times - 21.08.2026 Украина.ру
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
Киевские власти добиваются снятия ограничений на использование спутниковой системы связи Starlink для координации беспилотников, атакующих тыловые регионы России, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники
2026-08-21T12:46
2026-08-21T12:46
новости
украина
россия
киев
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681561_270:273:1686:1070_1920x0_80_0_0_f3bef9bb2f01879c461b653394ef923f.jpg
По информации издания, Владимир Зеленский в ходе июльской встречи в Белом доме обратился к Дональду Трампу с просьбой переговорить с Илоном Маском. Украинская сторона рассчитывает получить разрешение задействовать спутниковую сеть якобы для ударов по российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. При этом в Киеве пообещали ограничить глубину ударов по российской территории радиусом в 200 километров. Однако американский лидер уклонился от прямого ответа на это предложение. По мнению источников, Трамп с высокой долей вероятности ответит Киеву отказом.Дополнительным барьером для Украины является позиция самого Илона Маска, который регулярно призывает к скорейшему завершению конфликта. Ситуацию для киевского руководства серьезно осложняет и недавнее увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который напрямую контактировал с американским миллиардером и обеспечивал прямую связь с ним.Подробнее - в материале Маск снова отказал Украине в Starlink и призвал к переговорам на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681561_112:0:1816:1278_1920x0_80_0_0_77964a6f2d9db15fb2df39c79149faea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру

Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times

12:46 21.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / SWinxy
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© commons.wikimedia.org / SWinxy
Читать в
ДзенTelegram
Киевские власти добиваются снятия ограничений на использование спутниковой системы связи Starlink для координации беспилотников, атакующих тыловые регионы России, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники
По информации издания, Владимир Зеленский в ходе июльской встречи в Белом доме обратился к Дональду Трампу с просьбой переговорить с Илоном Маском.
Украинская сторона рассчитывает получить разрешение задействовать спутниковую сеть якобы для ударов по российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. При этом в Киеве пообещали ограничить глубину ударов по российской территории радиусом в 200 километров.
Однако американский лидер уклонился от прямого ответа на это предложение. По мнению источников, Трамп с высокой долей вероятности ответит Киеву отказом.
Дополнительным барьером для Украины является позиция самого Илона Маска, который регулярно призывает к скорейшему завершению конфликта.
Ситуацию для киевского руководства серьезно осложняет и недавнее увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который напрямую контактировал с американским миллиардером и обеспечивал прямую связь с ним.
Подробнее - в материале Маск снова отказал Украине в Starlink и призвал к переговорам на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевИлон МаскДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:20Впервые за восемь лет: Украина ждёт визита Военного комитета НАТО
13:04Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине
13:04ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР
13:03"Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"
12:46Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
12:40Менеджер украинского порта пойман на вымогательстве крупной взятки
12:31The Atlantic: Киев разрабатывал план ударов по аэропортам Москвы
12:21YouTube взвинтил цены для украинцев почти вдвое
12:21"Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве
12:16Два года "служила" дома: украинский суд рассмотрит историю воинской части в Закарпатье
11:43Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО
11:36Российская авиация разнесла авиабомбами пункты дислокации ВСУ
11:21Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения
11:19Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции
11:08Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно
10:59Война с мультиками на фоне пустого бюджета: Захарова высмеяла санкции Киева против "Маши и Медведя"
10:26Шведские репортеры стали свидетелями бусификации киевлянина на глазах у жены
10:22Reuters: Фёдоров проиграл политическую схватку с Зеленским
09:47Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков
09:39ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве
Лента новостейМолния