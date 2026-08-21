https://ukraina.ru/20260821/ukraina-zaprosila-dostup-k-starlink-dlya-naletov-na-rf---financial-times-1082683500.html
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times - 21.08.2026 Украина.ру
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
Киевские власти добиваются снятия ограничений на использование спутниковой системы связи Starlink для координации беспилотников, атакующих тыловые регионы России, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники
2026-08-21T12:46
2026-08-21T12:46
2026-08-21T12:46
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По информации издания, Владимир Зеленский в ходе июльской встречи в Белом доме обратился к Дональду Трампу с просьбой переговорить с Илоном Маском. Украинская сторона рассчитывает получить разрешение задействовать спутниковую сеть якобы для ударов по российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. При этом в Киеве пообещали ограничить глубину ударов по российской территории радиусом в 200 километров. Однако американский лидер уклонился от прямого ответа на это предложение. По мнению источников, Трамп с высокой долей вероятности ответит Киеву отказом.Дополнительным барьером для Украины является позиция самого Илона Маска, который регулярно призывает к скорейшему завершению конфликта. Ситуацию для киевского руководства серьезно осложняет и недавнее увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который напрямую контактировал с американским миллиардером и обеспечивал прямую связь с ним.Подробнее - в материале Маск снова отказал Украине в Starlink и призвал к переговорам на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру
Украина запросила доступ к Starlink для налетов на РФ - Financial Times
Киевские власти добиваются снятия ограничений на использование спутниковой системы связи Starlink для координации беспилотников, атакующих тыловые регионы России, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники
По информации издания, Владимир Зеленский в ходе июльской встречи в Белом доме обратился к Дональду Трампу с просьбой переговорить с Илоном Маском.
Украинская сторона рассчитывает получить разрешение задействовать спутниковую сеть якобы для ударов по российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. При этом в Киеве пообещали ограничить глубину ударов по российской территории радиусом в 200 километров.
Однако американский лидер уклонился от прямого ответа на это предложение. По мнению источников, Трамп с высокой долей вероятности ответит Киеву отказом.
Дополнительным барьером для Украины является позиция самого Илона Маска, который регулярно призывает к скорейшему завершению конфликта.
Ситуацию для киевского руководства серьезно осложняет и недавнее увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который напрямую контактировал с американским миллиардером и обеспечивал прямую связь с ним.