Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков - 21.08.2026 Украина.ру
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Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков
Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков - 21.08.2026 Украина.ру
Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков
Вашингтон начал проявлять готовность к содержательному обсуждению украинского кризиса и демонстрирует понимание российских интересов, сообщил изданию News.ru замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
2026-08-21T09:47
2026-08-21T09:47
новости
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Дипломат отметил, что при администрации Дональда Трампа американская сторона в целом настроена на конструктивное взаимодействие. При этом Рябков подчеркнул, что ключевым фактором сейчас является способность Белого дома повлиять на руководство в Киеве и его партнеров в Европе, которые все еще рассчитывают на "стратегическое поражение" Москвы.По словам замглавы МИД, российская сторона не закрывает двери для контактов с Вашингтоном, однако это не означает готовности поступиться своими ключевыми интересами. Он подтвердил, что Москва готова рассматривать любые здравые инициативы по политическому урегулированию, если они будут опираться на текущие реалии "на земле". В то же время любые попытки навязать России максималистские требования Киева и Брюсселя или затянуть процесс ради восстановления боеспособности ВСУ будут решительно отвергнуты, поскольку они исключают возможность долгосрочного мира.О препятствиях на пути мирного урегулирования - в материале СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, москва, вашингтон, сергей рябков, дональд трамп, дмитрий песков, мид, ес, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Москва, Вашингтон, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, МИД, ЕС, Вооруженные силы Украины

Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков

09:47 21.08.2026
 
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Вашингтон начал проявлять готовность к содержательному обсуждению украинского кризиса и демонстрирует понимание российских интересов, сообщил изданию News.ru замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Дипломат отметил, что при администрации Дональда Трампа американская сторона в целом настроена на конструктивное взаимодействие.
При этом Рябков подчеркнул, что ключевым фактором сейчас является способность Белого дома повлиять на руководство в Киеве и его партнеров в Европе, которые все еще рассчитывают на "стратегическое поражение" Москвы.
По словам замглавы МИД, российская сторона не закрывает двери для контактов с Вашингтоном, однако это не означает готовности поступиться своими ключевыми интересами.

"Так или иначе, время играет против Киева и еэсовцев (Евросоюза - ред.), с чем им придется считаться", - заверил Рябков.

Он подтвердил, что Москва готова рассматривать любые здравые инициативы по политическому урегулированию, если они будут опираться на текущие реалии "на земле".
В то же время любые попытки навязать России максималистские требования Киева и Брюсселя или затянуть процесс ради восстановления боеспособности ВСУ будут решительно отвергнуты, поскольку они исключают возможность долгосрочного мира.
О препятствиях на пути мирного урегулирования - в материале СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева на сайте Украина.ру.
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