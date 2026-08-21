https://ukraina.ru/20260821/moskva-gotova-vyslushat-ssha-no-ne-otstupit-ot-printsipialnykh-pozitsiy---ryabkov-1082679043.html

Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков

Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков - 21.08.2026 Украина.ру

Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков

Вашингтон начал проявлять готовность к содержательному обсуждению украинского кризиса и демонстрирует понимание российских интересов, сообщил изданию News.ru замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

2026-08-21T09:47

2026-08-21T09:47

2026-08-21T09:47

новости

киев

москва

вашингтон

сергей рябков

дональд трамп

дмитрий песков

мид

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/12/1018351237_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_b5194ea0f9e7544d1035850687cbe48b.jpg

Дипломат отметил, что при администрации Дональда Трампа американская сторона в целом настроена на конструктивное взаимодействие. При этом Рябков подчеркнул, что ключевым фактором сейчас является способность Белого дома повлиять на руководство в Киеве и его партнеров в Европе, которые все еще рассчитывают на "стратегическое поражение" Москвы.По словам замглавы МИД, российская сторона не закрывает двери для контактов с Вашингтоном, однако это не означает готовности поступиться своими ключевыми интересами. Он подтвердил, что Москва готова рассматривать любые здравые инициативы по политическому урегулированию, если они будут опираться на текущие реалии "на земле". В то же время любые попытки навязать России максималистские требования Киева и Брюсселя или затянуть процесс ради восстановления боеспособности ВСУ будут решительно отвергнуты, поскольку они исключают возможность долгосрочного мира.О препятствиях на пути мирного урегулирования - в материале СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева на сайте Украина.ру.

киев

москва

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, москва, вашингтон, сергей рябков, дональд трамп, дмитрий песков, мид, ес, вооруженные силы украины