https://ukraina.ru/20260821/dva-goda-sluzhila-doma-ukrainskiy-sud-rassmotrit-istoriyu-voinskoy-chasti-v-zakarpate-1082682188.html
Два года "служила" дома: украинский суд рассмотрит историю воинской части в Закарпатье
Два года "служила" дома: украинский суд рассмотрит историю воинской части в Закарпатье - 21.08.2026 Украина.ру
Два года "служила" дома: украинский суд рассмотрит историю воинской части в Закарпатье
Особый порядок прохождения службы в украинской воинской части рассмотрит суд. Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-21T12:16
2026-08-21T12:16
2026-08-21T12:16
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"Два года не являлась на службу, но получила более 1,5 млн грн: по материалам ДБР будут судить военнослужащую и экскомбата", - сказано в публикации ГБР.Офицер знал об отсутствии подчиненной в дислокации подразделения и невыполнении ею служебных обязанностей. Он позволил ей не являться в воинскую часть и скрывал этот факт от командования, а другим военнослужащим "объяснял, что подчиненная якобы выполняет отдельные поручения по его распоряжению", рассказали в бюро."На самом деле 31-летняя солдатка находилась по месту жительства. В воинскую часть она приезжала лишь время от времени, чтобы создать видимость прохождения службы.Ей продолжали начислять денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. В общей сложности военнослужащая безосновательно получила более 1,5 млн гривен бюджетных средств", - констатировали следователи.Подозревать фигурантов стали в апреле 2026 года. До этого комбату предъявили обвинения по другому криминальному делу.В феврале 2025 года ГБР направило в суд обвинительный акт по этому, теперь уже бывшему командиру батальона. Его обвиняли в "требовании денег у подчиненных за то, чтобы их не направляли в районы ведения боевых действий".Бывшего комбата и его подчинённую будут судить по трём статьям УК Украины. Накануне, 20 августа в западной прессе вышли материалы о массовом дезертирстве военнослужащих ВСУ. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве заявила заявила, что массовое дезертирство насильственно мобилизованных умирать за интересы киевского режима и его западных спонсоров всё труднее скрывать. "Киевская верхушка испытывает острую нехватку готовых идти на верную гибель за интересы коррумпированной команды Зеленского и его западных спонсоров. Скрывать это перестают даже на официальном уровне". - констатировала дипломат.Она отметила, что украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично признался: лишь 2-3% мобилизованных украинских мужчин доходят до передовой - остальные в большинстве своём дезертируют по пути на фронт или из воинской части.Подробности в публикации Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, закарпатье, гбр, вооруженные силы украины, всу, криминал, расследование
Новости, Украина, Закарпатье, ГБР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, криминал, Расследование
Два года "служила" дома: украинский суд рассмотрит историю воинской части в Закарпатье
Особый порядок прохождения службы в украинской воинской части рассмотрит суд. Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Два года не являлась на службу, но получила более 1,5 млн грн: по материалам ДБР будут судить военнослужащую и экскомбата", - сказано в публикации ГБР.
Офицер знал об отсутствии подчиненной в дислокации подразделения и невыполнении ею служебных обязанностей. Он позволил ей не являться в воинскую часть и скрывал этот факт от командования, а другим военнослужащим "объяснял, что подчиненная якобы выполняет отдельные поручения по его распоряжению", рассказали в бюро.
"На самом деле 31-летняя солдатка находилась по месту жительства. В воинскую часть она приезжала лишь время от времени, чтобы создать видимость прохождения службы.Ей продолжали начислять денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. В общей сложности военнослужащая безосновательно получила более 1,5 млн гривен бюджетных средств", - констатировали следователи.
Подозревать фигурантов стали в апреле 2026 года. До этого комбату предъявили обвинения по другому криминальному делу.
В феврале 2025 года ГБР направило в суд обвинительный акт по этому, теперь уже бывшему командиру батальона. Его обвиняли в "требовании денег у подчиненных за то, чтобы их не направляли в районы ведения боевых действий".
Бывшего комбата и его подчинённую будут судить по трём статьям УК Украины.
Накануне, 20 августа в западной прессе вышли материалы о массовом дезертирстве военнослужащих ВСУ. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве заявила заявила, что массовое дезертирство насильственно мобилизованных умирать за интересы киевского режима и его западных спонсоров всё труднее скрывать.
"Киевская верхушка испытывает острую нехватку готовых идти на верную гибель за интересы коррумпированной команды Зеленского и его западных спонсоров. Скрывать это перестают даже на официальном уровне". - констатировала дипломат.
Она отметила, что украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично признался: лишь 2-3% мобилизованных украинских мужчин доходят до передовой - остальные в большинстве своём дезертируют по пути на фронт или из воинской части.
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