Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения - 21.08.2026 Украина.ру
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Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения
Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения - 21.08.2026 Украина.ру
Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения
Запорожская АЭС вторые сутки работает без внешнего электроснабжения. Об этом 21 августа заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина
2026-08-21T11:21
2026-08-21T11:21
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"Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.Яшина констатировала также отсутствие нарушений в работе систем безопасности.Накануне, 20 августа телеграм-канал ЗАЭС сообщил, что станция электростанция, входящая в состав Росатома, потеряла внешнее энергоснабжение и перешла на резервное."Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защиты в связи с повреждением линии. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано", - говорилось в публикации.Там также отмечалось, что персонал станции контролирует параметры работы оборудования и все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объёме. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения также был в пределах естественных значений и не превышал установленных норм.Западная пресса уделила внимание состоянию крупнейшей в Европе атомной электростанции, оказавшейся без внешнего электроснабжения. При том не назывались причины такого состояния, на которые указывали представители ЗАЭС, Ростатома и МИД РФ. Подробности в публикации Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабженияБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, украина, запорожская аэс, росатом, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожская аэс, атомная электростанция, ядерная безопасность, ядерная энергетика
Новости, Европа, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Росатом, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Запорожская АЭС, атомная электростанция, ядерная безопасность, Ядерная энергетика

Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения

11:21 21.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС вторые сутки работает без внешнего электроснабжения. Об этом 21 августа заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина
"Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.
Яшина констатировала также отсутствие нарушений в работе систем безопасности.
Накануне, 20 августа телеграм-канал ЗАЭС сообщил, что станция электростанция, входящая в состав Росатома, потеряла внешнее энергоснабжение и перешла на резервное.
"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защиты в связи с повреждением линии. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано", - говорилось в публикации.
Там также отмечалось, что персонал станции контролирует параметры работы оборудования и все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объёме. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения также был в пределах естественных значений и не превышал установленных норм.
Западная пресса уделила внимание состоянию крупнейшей в Европе атомной электростанции, оказавшейся без внешнего электроснабжения. При том не назывались причины такого состояния, на которые указывали представители ЗАЭС, Ростатома и МИД РФ.
Подробности в публикации Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа
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