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Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения

Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения - 21.08.2026 Украина.ру

Крупнейшая в Европе АЭС остается без электроснабжения

Запорожская АЭС вторые сутки работает без внешнего электроснабжения. Об этом 21 августа заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

2026-08-21T11:21

2026-08-21T11:21

2026-08-21T11:21

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"Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.Яшина констатировала также отсутствие нарушений в работе систем безопасности.Накануне, 20 августа телеграм-канал ЗАЭС сообщил, что станция электростанция, входящая в состав Росатома, потеряла внешнее энергоснабжение и перешла на резервное."Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики защиты в связи с повреждением линии. После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано", - говорилось в публикации.Там также отмечалось, что персонал станции контролирует параметры работы оборудования и все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объёме. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения также был в пределах естественных значений и не превышал установленных норм.Западная пресса уделила внимание состоянию крупнейшей в Европе атомной электростанции, оказавшейся без внешнего электроснабжения. При том не назывались причины такого состояния, на которые указывали представители ЗАЭС, Ростатома и МИД РФ. Подробности в публикации Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабженияБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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