https://ukraina.ru/20260821/ukraintsy-stali-liderami-po-nelegalnomu-proniknoveniyu-v-germaniyu--dannye-politsii-1082680612.html

Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции

Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции - 21.08.2026 Украина.ру

Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции

Граждане Украины стали абсолютными лидерами по количеству попыток незаконного проникновения в ФРГ. С мая 2025-го по август 2026 года немецкие пограничники выявили 7 515 таких случаев — больше, чем среди любых других иностранцев. Данные 21 августа обнародовала газета Bild* со ссылкой на федеральную полицию

2026-08-21T11:19

2026-08-21T11:19

2026-08-21T11:19

новости

германия

афганистан

украина

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_0980886c0c81715f40a30f07bbbeb8e0.jpg

Всего за отчётный период силовики пресекли свыше 70 тысяч попыток нелегального перехода границы, из них 57 973 — через сухопутные рубежи. Вслед за украинцами в списке нарушителей идут граждане Афганистана (4 842) и Турции (4 834). В статистику также включены попытки незаконного въезда через аэропорты.Ранее Евростат зафиксировал массовый исход украинцев из Польши: страну покинули более 6 тысяч беженцев на фоне ухудшения отношений между Варшавой и Киевом.Подробнее в материале Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.

германия

афганистан

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, афганистан, украина, bild