Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции
Граждане Украины стали абсолютными лидерами по количеству попыток незаконного проникновения в ФРГ. С мая 2025-го по август 2026 года немецкие пограничники выявили 7 515 таких случаев — больше, чем среди любых других иностранцев. Данные 21 августа обнародовала газета Bild* со ссылкой на федеральную полицию
Всего за отчётный период силовики пресекли свыше 70 тысяч попыток нелегального перехода границы, из них 57 973 — через сухопутные рубежи.
Вслед за украинцами в списке нарушителей идут граждане Афганистана (4 842) и Турции (4 834). В статистику также включены попытки незаконного въезда через аэропорты.
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* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.
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