Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции - 21.08.2026 Украина.ру
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Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции
Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции - 21.08.2026 Украина.ру
Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции
Граждане Украины стали абсолютными лидерами по количеству попыток незаконного проникновения в ФРГ. С мая 2025-го по август 2026 года немецкие пограничники выявили 7 515 таких случаев — больше, чем среди любых других иностранцев. Данные 21 августа обнародовала газета Bild* со ссылкой на федеральную полицию
2026-08-21T11:19
2026-08-21T11:19
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Всего за отчётный период силовики пресекли свыше 70 тысяч попыток нелегального перехода границы, из них 57 973 — через сухопутные рубежи. Вслед за украинцами в списке нарушителей идут граждане Афганистана (4 842) и Турции (4 834). В статистику также включены попытки незаконного въезда через аэропорты.Ранее Евростат зафиксировал массовый исход украинцев из Польши: страну покинули более 6 тысяч беженцев на фоне ухудшения отношений между Варшавой и Киевом.Подробнее в материале Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.
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новости, германия, афганистан, украина, bild
Новости, Германия, Афганистан, Украина, Bild

Украинцы стали лидерами по нелегальному проникновению в Германию — данные полиции

11:19 21.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Граждане Украины стали абсолютными лидерами по количеству попыток незаконного проникновения в ФРГ. С мая 2025-го по август 2026 года немецкие пограничники выявили 7 515 таких случаев — больше, чем среди любых других иностранцев. Данные 21 августа обнародовала газета Bild* со ссылкой на федеральную полицию
Всего за отчётный период силовики пресекли свыше 70 тысяч попыток нелегального перехода границы, из них 57 973 — через сухопутные рубежи.
Вслед за украинцами в списке нарушителей идут граждане Афганистана (4 842) и Турции (4 834). В статистику также включены попытки незаконного въезда через аэропорты.
Ранее Евростат зафиксировал массовый исход украинцев из Польши: страну покинули более 6 тысяч беженцев на фоне ухудшения отношений между Варшавой и Киевом.
Подробнее в материале Пять тысяч долларов или жизнь. Украинские беженцы в Польше всё менее желанны
* Сайт немецкого таблоида Bild заблокирован на территории России по требованию Генеральной прокуратуры РФ, Минюст РФ внес проект "BILD на русском" в реестр иностранных агентов.
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