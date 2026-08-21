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Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине
Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине - 21.08.2026 Украина.ру
Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине
Склад боеприпасов в том числе крупного калибра обнаружен у военнослужащего Нацгвардии Украины в Волынской области. Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-21T13:04
2026-08-21T13:04
2026-08-21T13:04
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Хищение боеприпасов в МВД Украины и нелегальную продажу их гражданским лицам пресекли в западном регионе постсоветской республики. "На Волыни ДБР разоблачил нацгвардейца, продававшего боеприпасы гражданским: изъято более 52 тысяч патронов", - сказано в официальном сообщении ГБР. Разоблачили военнослужащего Национальной гвардии Украины совместными усилиями ГБР и СБУ. отмечено также содействие руководства НГУ.Злодей выносил боеприпасы из части и прятал в заранее подготовленном схроне, наладил сбыт неким гражданским лицам. ГБР не называет их, отмечая, что задокументировано два факта сбыта почти 2,5 тыс боеприпасов.Схрон гвардейца содержал более 52 тыс патронов разного калибра, а также "артиллерийские снаряды и другое имущество", сказано в сообщении. Волынские прокуроры следят за расследованием. Владимир Зеленский тем временем жалуется на дефицит оружия и катастрофическую нехватку боеприпасов. Западные медиахолдинги формируют образ "наступающей" украинской армии без ракет и прочего необходимого.Официальная Москва неоднократно обращала внимание западных спонсоров киевского режима на факты нелегальной торговли оружием украинского происхождения, в том числе на "чёрных рынках" ЕС. Накануне в новостях: ЕС спонсирует террористов - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, западная украина, волынь, сбу, нацгвардия, россия, гбр, ес, оружие, торговля оружием, боеприпасы, криминал
Новости, Украина, Западная Украина, Волынь, СБУ, Нацгвардия, Россия, ГБР, ЕС, оружие, торговля оружием, боеприпасы, криминал
Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине
Склад боеприпасов в том числе крупного калибра обнаружен у военнослужащего Нацгвардии Украины в Волынской области. Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Хищение боеприпасов в МВД Украины и нелегальную продажу их гражданским лицам пресекли в западном регионе постсоветской республики.
"На Волыни ДБР разоблачил нацгвардейца, продававшего боеприпасы гражданским: изъято более 52 тысяч патронов", - сказано в официальном сообщении ГБР.
Разоблачили военнослужащего Национальной гвардии Украины совместными усилиями ГБР и СБУ. отмечено также содействие руководства НГУ.
Злодей выносил боеприпасы из части и прятал в заранее подготовленном схроне, наладил сбыт неким гражданским лицам. ГБР не называет их, отмечая, что задокументировано два факта сбыта почти 2,5 тыс боеприпасов.
Схрон гвардейца содержал более 52 тыс патронов разного калибра, а также "артиллерийские снаряды и другое имущество", сказано в сообщении.
Волынские прокуроры следят за расследованием.
Владимир Зеленский тем временем жалуется на дефицит оружия и катастрофическую нехватку боеприпасов. Западные медиахолдинги формируют образ "наступающей" украинской армии без ракет и прочего необходимого.
Официальная Москва неоднократно обращала внимание западных спонсоров киевского режима на факты нелегальной торговли оружием украинского происхождения, в том числе на "чёрных рынках" ЕС.
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