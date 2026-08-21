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Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине

Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине - 21.08.2026 Украина.ру

Гвардеец доторговался боеприпасами на Западной Украине

Склад боеприпасов в том числе крупного калибра обнаружен у военнослужащего Нацгвардии Украины в Волынской области. Об этом 21 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-21T13:04

2026-08-21T13:04

2026-08-21T13:04

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Хищение боеприпасов в МВД Украины и нелегальную продажу их гражданским лицам пресекли в западном регионе постсоветской республики. "На Волыни ДБР разоблачил нацгвардейца, продававшего боеприпасы гражданским: изъято более 52 тысяч патронов", - сказано в официальном сообщении ГБР. Разоблачили военнослужащего Национальной гвардии Украины совместными усилиями ГБР и СБУ. отмечено также содействие руководства НГУ.Злодей выносил боеприпасы из части и прятал в заранее подготовленном схроне, наладил сбыт неким гражданским лицам. ГБР не называет их, отмечая, что задокументировано два факта сбыта почти 2,5 тыс боеприпасов.Схрон гвардейца содержал более 52 тыс патронов разного калибра, а также "артиллерийские снаряды и другое имущество", сказано в сообщении. Волынские прокуроры следят за расследованием. Владимир Зеленский тем временем жалуется на дефицит оружия и катастрофическую нехватку боеприпасов. Западные медиахолдинги формируют образ "наступающей" украинской армии без ракет и прочего необходимого.Официальная Москва неоднократно обращала внимание западных спонсоров киевского режима на факты нелегальной торговли оружием украинского происхождения, в том числе на "чёрных рынках" ЕС. Накануне в новостях: ЕС спонсирует террористов - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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