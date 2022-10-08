Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
Украина.ру, 08.10.2022
2022-10-08T14:21
2022-10-08T14:23
крымский мост
интервью
теракт
украина
нато
россия
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Мы пока не понимаем, как отвечать на теракт на Крымском мосту. Сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает. Потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Ответить мы всегда успеем. Другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города, считает политолог Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Андрей Иванович, вас удивило, что Украина взяла на себя ответственность за этот теракт?— Нет, потому что с самой постройки Крымского моста его уничтожение подавалось как национальная идея. У Украины была идея, что у них забрали Крым (хотя она к нему никакого отношения не имела) и за это надо отомстить. Так что сегодня на Украине праздник.— Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на уничтожение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности. Почему наш МИД слишком мягко реагирует на теракт?— По традиции, наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать. Потому что это последовательный процесс. Дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты. Но с ответом у нас проблема.А почему не отвечаем? Потому что рассчитываем, что мы своей мягкостью эту эскалацию остановим? Понятно, что нас провоцируют всеми силами. Поэтому МИД в этих условиях реагирует сдержанно. Украина — это тоже Европа. Мы пока все же не готовы втягиваться в полномасштабную войну с Европой.— А что будет, если мы никак не ответим?— Повторюсь, нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием. Поэтому МИД очень сдержан. И надо отдать ему должное. Потому что мы пока не понимаем, как отвечать на такие страшные теракты.Сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает. Потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Как так получилось, что грузовик набили взрывчаткой и он спокойно проехал по мосту?Ответить мы всегда успеем. Другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города. А в целом я поддерживаю позицию МИДа именно в таком формате, что надо дождаться решения нашего руководства.— Я сейчас часто общаюсь с военными экспертами. Те же самые люди, которые говорили, что мы за счет технического превосходства к сентябрю выдавим ВСУ из Донбасса, сегодня выражаются как Игорь Стрелков, что у нас куча проблем и что мы опоздали с мобилизацией. Почему у них такая разница в оценках?— У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Армию независимой Украины мы разгромили в конце июня. Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами. Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения. Мы воюем с 50 странами Запада.Это сложная война. Перестройка нашей армии требует времени. Если мы бы хотели решить все просто и быстро, мы бы применили тактическое ядерное оружие. Зачем нам тогда мобилизация? Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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+7 495 645 66 01
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крымский мост, интервью, теракт, украина, нато, россия
Крымский мост, Интервью, теракт, Украина, НАТО, Россия

Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту

14:21 08.10.2022 (обновлено: 14:23 08.10.2022)
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Мы пока не понимаем, как отвечать на теракт на Крымском мосту. Сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает. Потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Ответить мы всегда успеем. Другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города, считает политолог Андрей Суздальцев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Андрей Иванович, вас удивило, что Украина взяла на себя ответственность за этот теракт?
— Нет, потому что с самой постройки Крымского моста его уничтожение подавалось как национальная идея. У Украины была идея, что у них забрали Крым (хотя она к нему никакого отношения не имела) и за это надо отомстить. Так что сегодня на Украине праздник.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
— Мария Захарова заявила, что реакция киевского режима на уничтожение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности. Почему наш МИД слишком мягко реагирует на теракт?
— По традиции, наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать. Потому что это последовательный процесс. Дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты. Но с ответом у нас проблема.
А почему не отвечаем? Потому что рассчитываем, что мы своей мягкостью эту эскалацию остановим? Понятно, что нас провоцируют всеми силами. Поэтому МИД в этих условиях реагирует сдержанно. Украина — это тоже Европа. Мы пока все же не готовы втягиваться в полномасштабную войну с Европой.
— А что будет, если мы никак не ответим?
— Повторюсь, нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием. Поэтому МИД очень сдержан. И надо отдать ему должное. Потому что мы пока не понимаем, как отвечать на такие страшные теракты.
Сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает. Потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Как так получилось, что грузовик набили взрывчаткой и он спокойно проехал по мосту?
Ответить мы всегда успеем. Другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города. А в целом я поддерживаю позицию МИДа именно в таком формате, что надо дождаться решения нашего руководства.
— Я сейчас часто общаюсь с военными экспертами. Те же самые люди, которые говорили, что мы за счет технического превосходства к сентябрю выдавим ВСУ из Донбасса, сегодня выражаются как Игорь Стрелков, что у нас куча проблем и что мы опоздали с мобилизацией. Почему у них такая разница в оценках?
— У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Армию независимой Украины мы разгромили в конце июня. Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами. Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения. Мы воюем с 50 странами Запада.
Это сложная война. Перестройка нашей армии требует времени. Если мы бы хотели решить все просто и быстро, мы бы применили тактическое ядерное оружие. Зачем нам тогда мобилизация? Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.
Владимир Евсеев интервью
12:14
Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
 
Крымский мостИнтервьютерактУкраинаНАТОРоссия
 
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