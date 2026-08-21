https://ukraina.ru/20260821/vs-rf-osvobodili-selo-zelnoe-v-dnr-1082687241.html

ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР

ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР - 21.08.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР

Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-21T13:04

2026-08-21T13:04

2026-08-21T13:04

россия

донецкая народная республика

запорожская область

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

спецоперация

сво

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"Освобождён населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.Село находится на стыке с Запорожской областью. Контроль над ним позволяет российским военным проникать вглубь обороны противника и расширять зону контроля на этом участке.За неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2 340 боевиков ВСУ, два танка, 15 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и семь станций РЭБ.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донецкая народная республика, запорожская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво