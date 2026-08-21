ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР - 21.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР
ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР - 21.08.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР
Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-21T13:04
2026-08-21T13:04
россия
донецкая народная республика
запорожская область
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
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"Освобождён населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.Село находится на стыке с Запорожской областью. Контроль над ним позволяет российским военным проникать вглубь обороны противника и расширять зону контроля на этом участке.За неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2 340 боевиков ВСУ, два танка, 15 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и семь станций РЭБ.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей на сайте Украина.ру.
россия
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО

ВС РФ освободили село Зелёное в ДНР

13:04 21.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ
"Освобождён населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
Село находится на стыке с Запорожской областью. Контроль над ним позволяет российским военным проникать вглубь обороны противника и расширять зону контроля на этом участке.
За неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2 340 боевиков ВСУ, два танка, 15 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и семь станций РЭБ.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей на сайте Украина.ру.
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