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"Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"

"Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем" - 21.08.2026 Украина.ру

"Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 августа прокомментировал введение Киевом санкций против создателей и дистрибьюторов российского анимационного проекта "Маша и Медведь"

2026-08-21T13:03

2026-08-21T13:03

2026-08-21T13:03

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украина.ру

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Он подчеркнул, что решение Киева распространить боевые действия даже на детские мультфильмы является очередным ярким свидетельством уродства существующего там режима.Отдельно пресс-секретарь президента России отметил, что отечественный анимационный сериал завоевал мировую популярность благодаря трансляции ключевых человеческих ценностей. По словам Пескова, этот проект без всякого преувеличения покорил планету своей искренностью, гуманизмом и продвижением, в самом позитивном значении этого слова, лучших качеств, присущих людям.Накануне Офис Зеленского утвердил персональные ограничения в отношении команды, работающей над созданием мультфильма "Маша и Медведь". В официальных документах украинской стороны утверждается, будто данный детский медиапродукт представляет прямую угрозу для национальной безопасности государства.Подробнее - в материале Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа на сайте Украина.ру.

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новости, киев, кремль, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру