https://ukraina.ru/20260821/shvedskie-reportery-stali-svidetelyami-busifikatsii-kievlyanina-na-glazakh-u-zheny--1082679998.html

Шведские репортеры стали свидетелями бусификации киевлянина на глазах у жены

Шведские репортеры стали свидетелями бусификации киевлянина на глазах у жены - 21.08.2026 Украина.ру

Шведские репортеры стали свидетелями бусификации киевлянина на глазах у жены

Журналисты шведского телеканала SVT в прямом эфире зафиксировали процесс принудительной мобилизации в украинской столице

2026-08-21T10:26

2026-08-21T10:26

2026-08-21T10:27

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Как поделился корреспондент зарубежного медиа, съемочная группа находилась на одной из центральных улиц Киева в ожидании включения, когда прямо перед ними развернулась драма: группа сотрудников территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) "скрутила" прохожего и потащила его по земле, после чего мужчину силой заставили сесть в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В закадровом тексте сюжета отмечается, что задержание проводили люди в военной или полицейской форме, пока супруга или спутница мужчины беспомощно фиксировала происходящее на камеру телефона. Авторы материала прямо называют подобные жесткие облавы привычной реальностью для современной Украины.Этот инцидент произошел на фоне критического дефицита живой силы в рядах ВСУ. Из-за жестких методов украинских военкомов в стране регулярно вспыхивают локальные протесты, однако киевский режим продолжает закручивать гайки, пытаясь любыми способами закрыть дыры на фронте.О подобных случаях - в материале Газ в лицо и насилие: в Одессе попытались помешать очередной "бусификации" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, тцк, мобилизация на украине, вооруженные силы украины, украина.ру