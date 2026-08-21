YouTube взвинтил цены для украинцев почти вдвое
Американский видеохостинг YouTube резко поднял стоимость платной подписки для пользователей с Украины. Индивидуальный тариф Premium теперь обходится в 179 гривен в месяц вместо прежних 99, семейный — в 299 гривен вместо 149. Подорожание затронуло и студентов: цена выросла с 59 до 109 гривен. Об этом 21 августа сообщило издание "Страна.ua"
Местные СМИ связывают пересмотр тарифов с запуском более дешёвого плана Premium Lite, в зону которого должна попасть и Украина.
При этом для украинской аудитории это уже не первое неприятное изменение на платформе: ранее YouTube заблокировал 12 российских каналов, которые были доступны на территории страны, включая проекты актёра Виталия Гогунского и журналиста Дмитрия Борисенко.
Кроме того, в базу украинского сайта "Миротворец"* недавно внесли российского блогера Николая Дубинина, чей научно-популярный канал насчитывает почти 2,5 млн подписчиков. Его обвинили в посягательстве на суверенитет Украины.
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