https://ukraina.ru/20260821/youtube-vzvintil-tseny-dlya-ukraintsev-pochti-vdvoe-1082682565.html

YouTube взвинтил цены для украинцев почти вдвое

YouTube взвинтил цены для украинцев почти вдвое - 21.08.2026 Украина.ру

YouTube взвинтил цены для украинцев почти вдвое

Американский видеохостинг YouTube резко поднял стоимость платной подписки для пользователей с Украины. Индивидуальный тариф Premium теперь обходится в 179 гривен в месяц вместо прежних 99, семейный — в 299 гривен вместо 149. Подорожание затронуло и студентов: цена выросла с 59 до 109 гривен. Об этом 21 августа сообщило издание "Страна.ua"

2026-08-21T12:21

2026-08-21T12:21

2026-08-21T12:21

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Местные СМИ связывают пересмотр тарифов с запуском более дешёвого плана Premium Lite, в зону которого должна попасть и Украина. При этом для украинской аудитории это уже не первое неприятное изменение на платформе: ранее YouTube заблокировал 12 российских каналов, которые были доступны на территории страны, включая проекты актёра Виталия Гогунского и журналиста Дмитрия Борисенко.Кроме того, в базу украинского сайта "Миротворец"* недавно внесли российского блогера Николая Дубинина, чей научно-популярный канал насчитывает почти 2,5 млн подписчиков. Его обвинили в посягательстве на суверенитет Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, youtube