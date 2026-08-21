https://ukraina.ru/20260821/vragov-slishkom-mnogo-zelenskomu-gotovyat-posledniy-politicheskiy-sezon-1082657393.html

Врагов слишком много: Зеленскому готовят последний политический сезон

Врагов слишком много: Зеленскому готовят последний политический сезон - 21.08.2026 Украина.ру

Врагов слишком много: Зеленскому готовят последний политический сезон

На неделе Верховная Рада закрыла последнюю большую кадровую дыру нового правительства: Евгений Хмара получил 312 голосов и стал полноценным министром обороны. Для этого бывшему руководителю "Альфы" СБУ пришлось уволиться с военной службы – украинское законодательство требует, чтобы глава Минобороны был гражданским лицом.

2026-08-21T05:34

2026-08-21T05:34

2026-08-21T05:34

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минобороны

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Теперь Кабмин топ-менеджера "семьи" Зеленского, Сергея Корецкого, собран полностью. Но месячная кадровая чехарда была не поиском новых лиц, а очередным переделом украинской системы управления.После падения Ермака Зеленскому, под давлением Штатов и при полном консенсусе олигархов и разных групп влияния, понадобилось демонтировать часть созданной им аппаратной конструкции – пересобрать Кабинет министров, отбалансироваться с американцами и одновременно выполнить часть пожеланий европейских столиц, не выпуская из рук главные ресурсы государства.Сегодня эти ресурсы сосредоточены прежде всего в Минобороны, ВСУ, оборонных закупках, инфраструктуре и программах восстановления.Здесь возникает история Михаила Фёдорова – "золотого мальчика" украинской IT-сферы, "технократа и реформатора". Его отставка изначально не была предрешена, но всё же произошла – на фоне крайне плотного давления на Банковую части их европейских и американских спонсоров-кураторов.По имеющейся информации, ключевую роль сыграла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дело в том, что Фёдоров, с подачи стоящих за его спиной Виктора Пинчука, Томаша Фиалы и "партии Лондона", покусился на многомиллиардные контракты на поставки дронов Helsing, собственником компании производителя которых является доверенное лицо Урсулы – Гюнтер Шерф.Так же, к слову, Фёдоров и компания активно выдавливали из оборонки схемы Умерова и Арахамии, а также резали суммы контрактов "священной коровы" Зеленского – компании Fire Point.В момент отставки оказалось, что Фёдоров давно перестал быть просто "министром Зеленского". За ним сформировалась мощная политическая, бизнесовая и медийная среда, важнейшими фигурами которой стали уже упомянутые Виктор Пинчук (зять экс-президента Кучмы) и Томаш Фиала (партнёр Соросов на Украине), а также огромная кипучая тусовка "соросят".Вокруг них существует целая инфраструктура СМИ, грантовых организаций, активистов и профессионального "гражданского общества". После увольнения Фёдорова именно эта среда превратила обычную кадровую перестановку в "картонный майдан".И ставки здесь – намного выше фамилии министра. Минобороны сегодня означает десятки миллиардов долларов и евро, рынок беспилотников, оборонные контракты, производство вооружений и влияние на государственный оборонный сектор. А главное – влияние на армию. Поэтому за красивой картинкой борьбы "молодого реформатора" с "совковыми генералами" стоит совершенно прозаическая борьба за деньги и контроль.Зеленский уже сделал одну большую уступку поддерживающей Фёдорова среде, отправив в отставку Александра Сырского и назначив главкомом ВСУ Михаила Драпатого. Но самого Фёдорова возвращать отказался – назначение Хмары теперь окончательно захлопнуло дверь Минобороны.Банковая вместо этого строит новую систему сдержек и противовесов. Министерство получает лояльный Хмара, армией командует популярный Драпатый, которому Зеленский лишь постепенно разрешает кадровую перестройку, а параллельно стремительно усиливается Андрей Билецкий*.Вокруг последнего раскручивается история с расширением зоны ответственности на Донбассе, дополнительными подразделениями и собственным военно-политическим ресурсом. Одна только театрализованная церемония ночного отпевания учредителя ОУН** Коновальца, которой с благословения Банковой руководил лидер "Азова"**, чего стоит.При таком раскладе Драпатый не должен стать слишком самостоятельным. Между ним и Банковой стоит министр Хмара. Больше того, из Драпатого теперь точно будут делать эталонного козла отпущения. А рядом будет сиять Билецкий, которого при необходимости можно противопоставить и главкому, и Фёдорову.Тут для Зеленского тактически всё хорошо. Но вот долгосрочно, вдобавок к "новому Ющенко" в лице Фёдорова, который уже заявил, что Зеленский лишает народ надежды и стране нужны выборы (а значит, продолжению "картонного майдана" быть), он лепит своими руками популярного военного лидера, ещё и наделённого полномочиями.А Пинчук, Фиала и связанная с ними медийно-активистская среда постепенно переводят конфликт с конкретного назначения на саму модель власти. Популярное издание "Зеркало недели" уже сформулировало это практически программно: протест давно не "за Фёдорова" – бывший министр стал лишь точкой сборки значительно более широкого недовольства.На Зеленского одновременно давят и европейские столицы, заинтересованные уже не столько в сохранении его абсолютной политической монополии, сколько в управляемой конфигурации украинской власти после войны. А НАБУ и САП один за другим вскрывают новые этажи президентского окружения.19 августа операция НАБУ "Форест Гамп" дошла непосредственно до заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, после чего Зеленский её уволил. Вслед за Ермаком, Миндичем, Шефиром, Галущенко, Чернышовыми Стефанишиной он сдал ещё одного своего человека. А это не может не вести к эрозии его власти.Зеленский ещё пытается заново собрать вертикаль, поставив конкурирующие группы друг против друга и сохранив за собой роль единственного арбитра. Только фигур на доске становится всё больше.Фёдоров превращается в политического конкурента, Драпатый получает собственный вес, Билецкий* наращивает военный ресурс, Пинчук и Фиала защищают свои бизнес-интересы, Арахамия за дорого рулит парламентом, а европейские столицы во главе с Лондоном формируют собственные планы, в финале реализации которых – тотальный контроль за Киевом с Зеленским в роли британской королевы. А антикоррупционные органы продолжают копать под окружение главы режима.* Внесён в список экстремистов и террористов** Террористические организации, запрещены в России

https://ukraina.ru/20260820/zelenskiy-i-fdorov-vstali-na-put-vzaimnogo-unichtozheniya-1082653593.html

https://ukraina.ru/20260806/evropa-gotovitsya-dobivat-rezhim-zelenskogo-i-delit-nasledstvo-ukrainy-1082215499.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, банковая, украина, донбасс, михаил федоров, владимир зеленский, виктор пинчук, минобороны, вооруженные силы украины, набу, весь павлив