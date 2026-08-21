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Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО

Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО - 21.08.2026 Украина.ру

Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО

Мультсериал "Маша и Медведь" влияет на политические предпочтения детей по всему миру, заявил глава "Центра противодействия дезинформации" при СНБО Андрей Коваленко. Об этом сообщает 21 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-21T11:43

2026-08-21T11:43

2026-08-21T11:43

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По словам руководителя обслуживающей СНБО Украины структуры, Владимир Зеленский целенаправленно ввёл дискриминационные меры в отношении мультипликационного сериала и его создателей."Смыслом этого продукта является формирование нужного представления о России у детей на разных континентах. И нацелен он на растущих детей, выбирающих власть, формируют курс своих стран. Наши международные партнеры, в том числе британские, поддерживают такие шаги. Будем чистить инфопространство от этого продукта, надеюсь, в глобальном измерении", - приводит телеграм-канал пояснения Коваленко."Зеленский вместе со своими британскими партерами посмотрел пару серий мультфильма и решил: надо его срочно запретить! Главное, что Британия поддерживает его бредни", - констатировали авторы телеграм-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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