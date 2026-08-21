https://ukraina.ru/20260821/britaniya-podderzhivaet-rusofobiyu-na-ukraine---snbo-1082681158.html
Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО
Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО - 21.08.2026 Украина.ру
Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО
Мультсериал "Маша и Медведь" влияет на политические предпочтения детей по всему миру, заявил глава "Центра противодействия дезинформации" при СНБО Андрей Коваленко. Об этом сообщает 21 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-21T11:43
2026-08-21T11:43
2026-08-21T11:43
новости
украина
британия
россия
владимир зеленский
снбо
украина.ру
вооруженные силы украины
русофобия
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068371441_0:10:1440:820_1920x0_80_0_0_beca122bd9d711e61ae06386291df968.png
По словам руководителя обслуживающей СНБО Украины структуры, Владимир Зеленский целенаправленно ввёл дискриминационные меры в отношении мультипликационного сериала и его создателей."Смыслом этого продукта является формирование нужного представления о России у детей на разных континентах. И нацелен он на растущих детей, выбирающих власть, формируют курс своих стран. Наши международные партнеры, в том числе британские, поддерживают такие шаги. Будем чистить инфопространство от этого продукта, надеюсь, в глобальном измерении", - приводит телеграм-канал пояснения Коваленко."Зеленский вместе со своими британскими партерами посмотрел пару серий мультфильма и решил: надо его срочно запретить! Главное, что Британия поддерживает его бредни", - констатировали авторы телеграм-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
британия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068371441_167:0:1274:830_1920x0_80_0_0_8bd56e13df4553104e400c732e7d93da.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, россия, владимир зеленский, снбо, украина.ру, вооруженные силы украины, русофобия, антироссийские санкции, мультипликация, мультфильм, ситуация на украине, дети
Новости, Украина, Британия, Россия, Владимир Зеленский, СНБО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Русофобия, антироссийские санкции, мультипликация, мультфильм, ситуация на Украине, дети
Британия поддерживает русофобию на Украине - СНБО
Мультсериал "Маша и Медведь" влияет на политические предпочтения детей по всему миру, заявил глава "Центра противодействия дезинформации" при СНБО Андрей Коваленко. Об этом сообщает 21 августа телеграм-канал Украина.ру
По словам руководителя обслуживающей СНБО Украины структуры, Владимир Зеленский целенаправленно ввёл дискриминационные меры в отношении мультипликационного сериала и его создателей.
"Смыслом этого продукта является формирование нужного представления о России у детей на разных континентах. И нацелен он на растущих детей, выбирающих власть, формируют курс своих стран. Наши международные партнеры, в том числе британские, поддерживают такие шаги. Будем чистить инфопространство от этого продукта, надеюсь, в глобальном измерении", - приводит телеграм-канал пояснения Коваленко.
"Зеленский вместе со своими британскими партерами посмотрел пару серий мультфильма и решил: надо его срочно запретить! Главное, что Британия поддерживает его бредни", - констатировали авторы телеграм-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.