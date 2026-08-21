"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом - 21.08.2026 Украина.ру
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"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом
"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом - 21.08.2026 Украина.ру
"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом
Оборона ВСУ на Харьковском направлении протяженная и неоднородная — рвы и заграждения есть, но непрерывного пояса они не образуют. Укрепления следуют рельефу, но за ними недостаточно пехоты. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-21T05:45
2026-08-21T05:45
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Комментируя систему обороны ВСУ на Харьковском направлении, Алехин отметил, что она не образует непрерывного пояса. Эксперт сообщил, что оборонительная система противника там значительно отличается от линии Славянск — Краматорск — Дружковка."Она очень протяжённая и неоднородная. Да, рвы, зубы дракона и проволока распределены на большой площади, но далеко не везде образуют непрерывный многослойный пояс", — отметил Алехин.По его словам, основная часть обороны подразделений ВСУ завязана на рельеф местности и логистические маршруты. "Укрепления во многих местах следуют балкам, водоразделам и естественным препятствиям", — пояснил обозреватель. Это разумно, поскольку рельеф усиливает заграждения, но одновременно делает систему зависимой от контроля господствующих высот."Инженерная насыщенность не равна плотности обороны", — подчеркнул Алехин. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
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"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом

05:45 21.08.2026
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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Оборона ВСУ на Харьковском направлении протяженная и неоднородная — рвы и заграждения есть, но непрерывного пояса они не образуют. Укрепления следуют рельефу, но за ними недостаточно пехоты. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя систему обороны ВСУ на Харьковском направлении, Алехин отметил, что она не образует непрерывного пояса. Эксперт сообщил, что оборонительная система противника там значительно отличается от линии Славянск — Краматорск — Дружковка.
"Она очень протяжённая и неоднородная. Да, рвы, зубы дракона и проволока распределены на большой площади, но далеко не везде образуют непрерывный многослойный пояс", — отметил Алехин.
По его словам, основная часть обороны подразделений ВСУ завязана на рельеф местности и логистические маршруты. "Укрепления во многих местах следуют балкам, водоразделам и естественным препятствиям", — пояснил обозреватель. Это разумно, поскольку рельеф усиливает заграждения, но одновременно делает систему зависимой от контроля господствующих высот.
"Инженерная насыщенность не равна плотности обороны", — подчеркнул Алехин. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.
Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
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