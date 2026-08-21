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"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом

"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом - 21.08.2026 Украина.ру

"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом

Оборона ВСУ на Харьковском направлении протяженная и неоднородная — рвы и заграждения есть, но непрерывного пояса они не образуют. Укрепления следуют рельефу, но за ними недостаточно пехоты. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-21T05:45

2026-08-21T05:45

2026-08-21T05:45

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Комментируя систему обороны ВСУ на Харьковском направлении, Алехин отметил, что она не образует непрерывного пояса. Эксперт сообщил, что оборонительная система противника там значительно отличается от линии Славянск — Краматорск — Дружковка."Она очень протяжённая и неоднородная. Да, рвы, зубы дракона и проволока распределены на большой площади, но далеко не везде образуют непрерывный многослойный пояс", — отметил Алехин.По его словам, основная часть обороны подразделений ВСУ завязана на рельеф местности и логистические маршруты. "Укрепления во многих местах следуют балкам, водоразделам и естественным препятствиям", — пояснил обозреватель. Это разумно, поскольку рельеф усиливает заграждения, но одновременно делает систему зависимой от контроля господствующих высот."Инженерная насыщенность не равна плотности обороны", — подчеркнул Алехин. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.

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