Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно - 21.08.2026 Украина.ру
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Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно
Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно - 21.08.2026 Украина.ру
Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно
Мобилизация с 25 лет потеряла актуальность, и украинскому руководству придётся снижать призывной возраст. Об этом 21 августа заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "Радио свобода"*
2026-08-21T11:08
2026-08-21T11:08
новости
украина
алексей резников
радио свобода
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"У нас закон позволяет после 18 лет подписывать контракт. А мобилизация — это уже с 25 лет. Почему? Потому что парень до 25 лет может успеть получить образование и родить хотя бы одного ребёнка. И уже после этого — исполнять обязанности гражданина", — сказал Резников.При этом он подчеркнул, что закон был написан до вторжения, а ментальность постепенно меняется."Как бы скептически не отнеслись к этому наши зрители — я вангую, что Украина придёт к этому. Этот парламент или следующий, но придёт. Притом эту идею активно поддержат, в том числе, депутаты-женщины, я лично знаю таких", — резюмировал экс-министр.Подробнее – в материале Ждать ли снижение мобилизационного возраста на Украине в ближайшее время? В ОП дали ответ * — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией
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новости, украина, алексей резников, радио свобода
Новости, Украина, Алексей Резников, Радио Свобода

Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно

11:08 21.08.2026
 
© AP / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© AP / Oleg Petrasiuk
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Мобилизация с 25 лет потеряла актуальность, и украинскому руководству придётся снижать призывной возраст. Об этом 21 августа заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "Радио свобода"*
"У нас закон позволяет после 18 лет подписывать контракт. А мобилизация — это уже с 25 лет. Почему? Потому что парень до 25 лет может успеть получить образование и родить хотя бы одного ребёнка. И уже после этого — исполнять обязанности гражданина", — сказал Резников.
При этом он подчеркнул, что закон был написан до вторжения, а ментальность постепенно меняется.
"Как бы скептически не отнеслись к этому наши зрители — я вангую, что Украина придёт к этому. Этот парламент или следующий, но придёт. Притом эту идею активно поддержат, в том числе, депутаты-женщины, я лично знаю таких", — резюмировал экс-министр.
Подробнее – в материале Ждать ли снижение мобилизационного возраста на Украине в ближайшее время? В ОП дали ответ
* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией
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