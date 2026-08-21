https://ukraina.ru/20260821/eks-ministr-oborony-ukrainy-snizhenie-mobilizatsionnogo-vozrasta-neizbezhno-1082680485.html
Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно
Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно - 21.08.2026 Украина.ру
Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно
Мобилизация с 25 лет потеряла актуальность, и украинскому руководству придётся снижать призывной возраст. Об этом 21 августа заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "Радио свобода"*
2026-08-21T11:08
2026-08-21T11:08
2026-08-21T11:08
новости
украина
алексей резников
радио свобода
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"У нас закон позволяет после 18 лет подписывать контракт. А мобилизация — это уже с 25 лет. Почему? Потому что парень до 25 лет может успеть получить образование и родить хотя бы одного ребёнка. И уже после этого — исполнять обязанности гражданина", — сказал Резников.При этом он подчеркнул, что закон был написан до вторжения, а ментальность постепенно меняется."Как бы скептически не отнеслись к этому наши зрители — я вангую, что Украина придёт к этому. Этот парламент или следующий, но придёт. Притом эту идею активно поддержат, в том числе, депутаты-женщины, я лично знаю таких", — резюмировал экс-министр.Подробнее – в материале Ждать ли снижение мобилизационного возраста на Украине в ближайшее время? В ОП дали ответ * — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей резников, радио свобода
Экс-министр обороны Украины: снижение мобилизационного возраста неизбежно
Мобилизация с 25 лет потеряла актуальность, и украинскому руководству придётся снижать призывной возраст. Об этом 21 августа заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "Радио свобода"*
"У нас закон позволяет после 18 лет подписывать контракт. А мобилизация — это уже с 25 лет. Почему? Потому что парень до 25 лет может успеть получить образование и родить хотя бы одного ребёнка. И уже после этого — исполнять обязанности гражданина", — сказал Резников.
При этом он подчеркнул, что закон был написан до вторжения, а ментальность постепенно меняется.
"Как бы скептически не отнеслись к этому наши зрители — я вангую, что Украина придёт к этому. Этот парламент или следующий, но придёт. Притом эту идею активно поддержат, в том числе, депутаты-женщины, я лично знаю таких", — резюмировал экс-министр.
* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией